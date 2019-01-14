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СибирьХК Сочи
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16:30
БарысСпартак
не начался
19:30
АвангардСалават Юлаев
не начался
19:30
СКАНефтехимик
не начался
19:30
ЦСКАМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
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Динамо РАвтомобилист
не начался
20:30
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За Олимпиаду: россияне уступают немцам в Берлине. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по гандболу Россия — Германия

В Берлине проходит чемпионат мира по гандболу. Мужская сборная России в матче 3-го тура группового этапа встречается с командой Германии. От выступления на этом турнире зависит попадание национальной команды на Олимпийские игры — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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40

Евдокимов подталкивает в спину соперника и получает удаление. Только этого еще не хватало. 13:16.

38

И пропускает сборная России очередной простой мяч. Уже третья потеря за второй тайм! Так играть нельзя. 12:16

35

Вайнхольд очень легкий мяч забивает, а Дибиров спорит с арбитром, но никакой реакции. 11:15...

33

Увеличили свое преимущество немцы, а нашим опять не везет — очередная штанга. 11:13.

31

Стартовала вторая половина игры! Верим!

30

Уходят на перерыв команды. Отдохнем и мы!

30

12:10. Завершена первая половина игры. Немцы ожидаемо доминируют и владеют преимуществом. Нашим гандболистом, конечно, не слишком везет — очень много попаданий в штангу.

30

Желтая карточка тренеру немцев Прокопу. Не надо так нервничать, Кристиан.

29

12:10 в пользу немцев... заводят свои трибуны игроки Германии, а арена ликует!

28

КИРЕЕВ! КАКОВ НАШ ГОЛКИПЕР! Отразил очень опасный удар после прохода Генсхаймера.

26

Грёцки очень сильным броском выводит немцев вперед. 11:10 в пользу Германии. Пока оправдывают они звание фаворита.

24

По лицу получает Житников от Друкса. Очень неприятный эпизод. Будет удален немец.

23

К концовке первого отрезка игры преимущество вернулось к немцам, а их тренер Прокоп берет тайм-аут. Планируют дожимать россиян.

21

Дибиров забивает второй пенальти, но тут же немцы в очередной раз выходят вперед! 9:10.

18

Эх, обидно! В штангу наш гандболист попал, а в ответной атаке немцы вышли вперед. Но спустя минуту Дибиров сравнял с шестиметрового. 8:8.

16

Едва не пропустили сейчас очень обидный мяч. На вертушке немец убрал нашего полевого игрока после стремительного перехвата, но не попал в угол.

14

Трижды подряд удалось забить россиянам, но из-за игры в меньшинстве выйти вперед не удается. 7:7.

12

Пошел отбывать удаление Житников. Все справедливо.

11

СРАВНИВАЕМ! Шишкарев сначала уверенно пробил под опорную ногу вратарю немцев, а позднее в защите идеально отработал Киреев! 6:6.

10

Шкуринский как хорошо выпрыгнул из-за спин немцев! По одного мяча сокращаем счет. 5:6.

08

Преимущество отошло немцам. Переместились игроки сборной Германии в позиционное владение, а россияне пока обороняются.

06

3:4. Очень напряженное начало. Напрягает, что привыкли потихоньку немцы к обводкам наших игроков.

04

Шишкарев получает желтую карточку. Повезло, честно говоря, могло быть и удаление.

03

Как хорош Косоротов! Потрясающе виляет и обыгрывает! Его называют одним из самых перспективных гандболистов России.

02

Генсхаймер сравнивает практически сразу.

01

Косоротов открывает счет отличным броском с шести метров!

01

МАТЧ НАЧАЛСЯ! ПОЕХАЛИ!

19:55

Гандболисты уже на площадке! Ждем начала матча!

19:50

Составы команд! Россия. Вратари: 87. Виктор Киреев. 1. Олег Грамс. Полевые игроки: 5. Дмитрий Киселев. 6. Даниил Шишкарев. 7. Дмитрий Ковалев. 8. Егор Евдокимов. 9. Александр Шкуринский. 17. Александр Деревень. 18. Сергей Горпишин. 21. Глеб Калараш. 23. Роман Остащенко. 31. Тимур Дибиров. 34. Виталий Комогоров. 89. Дмитрий Житников. 97. Алексей Фокин. 99. Сергей Марк Косоротов. Германия. Вратари: 33. Андреас Вольфф. 12. Зильфио Хайнефеттер. Полевые игроки: 3. Уве Генсхаймер. 6. Финн Лемке. 7. Патрик Винцек. 10. Фабиан Виде. 13. Хендрик Пекелер. 17. Штеффен Вайнхольд. 19. Мартин Штробель. 23. Штеффен Фет. 24. Патрик Грёцки. 37. Маттиас Муше. 38. Фабиан Бём. 48. Янник Кольбагер. 95. Пауль Друкс.

19:45

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров перед матчем с Германией рассказал, что, если у соперника не будет получаться игра, он вполне может скатиться на «рельсовую» игру, которая была запланирована ранее

19:40

В первых двух турах Россия одержала одну победу и единожды сыграла вничью. На счету немецких гандболистов — две победы. Сегодня именно Германия будет считаться фаворитом.

19:35

Игра начнется в 20.00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа мужского чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Германии.