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«Денис не испугался ножа»: убийца рассказал, как зарезал Тена

Обвиняемый в убийстве Дениса Тена признал свою вину

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов дал показания в суде. Подозреваемый признался, что ударил олимпийского призера ножом, однако заявил, что изначально пытался лишь напугать спортсмена, чтобы тот прекратил драку.

В Алма-Ате состоялось очередное слушание по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Перед судом предстал главный подозреваемый в нанесении ножевых ранений спортсмену — Нуралы Киясов.

Преступник признался в том, что ударил олимпийского призера ножом, однако подчеркнул, что сделал это не намеренно и не хотел ранить Тена.

В ходе слушания Киясов заявил, что он и Кудайбергенов вечером 19 июля 2018 года решили нелегальным путем заработать денег на продаже ворованных автомобильных зеркал. Среди «целей» грабителей оказался и автомобиль Тена. Воры не знали, что машина принадлежит именно фигуристу.

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«Мы с Арманом вышли из машины. Он сказал, что я могу оставаться. Но я ответил, что тоже пойду. Мы сказали Жанар (девушке Кудайбергенова. — «Газета.Ru»), чтобы она оставалась в машине. Она сначала согласилась, но потом вышла на улицу.

Мы видели белый автомобиль, стоящий на краю дороги. Арман дал мне сумку. Он надел перчатки и начал снимать зеркало со стороны водителя. Из-за того, что людей вокруг стало больше, он не спешил снимать второе зеркало. Я смотрел по сторонам и курил», — цитирует Киясова портал NUR.kz.

Однако, как заявил обвиняемый, когда Кудайбергенов начал снимать с автомобиля второе зеркало, неожиданно перед грабителем оказался Тен, который вступил с ним в перепалку. Между молодыми людьми завязалась драка, к которой постепенно подключился Киясов. В ходе разборок он вытащил нож и пригрозил им спортсмену в надежде на то, что тот отстанет от воров.

«Вдруг я заметил, что перед машиной началась драка. Я находился на расстоянии около семи метров. Я не видел, как Арман снимает второе зеркало. Я даже не заметил, как подошел Денис. Я увидел только, когда они начали драться. В сумке были нож и еще несколько инструментов, которые необходимы для снятия зеркал. Я увидел, что Арман держится за сетку и падает. Тогда я взял нож из сумки и побежал к ним.

Я подбежал к Денису и потянул его за руку. Он посмотрел на меня. У меня был нож. Я думал, что он, увидев нож, испугается. Но он не боялся. Я не понял, как вонзил в него нож.

Я подошел к нему сзади с правой стороны, тогда и ударил ножом. Потом я сразу посмотрел на Армана. Он встал, и мы с ним сбежали с места происшествия. Мы направились в кусты. Я выбросил нож», — рассказал в суде Киясов.

По словам преступника, после драки с Теном они сели в свою машину, где также находилась подруга Кудайбергенова Жанар Толыбаева.

Девушка, к слову, также проходит в качестве фигуранта по данному делу. Как отмечают в прокуратуре, она знала о совершении преступления, однако не стала подавать заявления в полицию в связи с тем, что находится в отношениях с одним из обвиняемых.

Киясов сообщил, что по прибытии домой Кудайбергенов поругался с ним из-за содеянного.

«По прибытии в Сайран мы умылись. Между нами был разговор: «Умрет или не умрет?»

Потом я поехал в сторону дома. Арман был очень злым, я выслушал от него ругань. В тот же день около десяти часов меня арестовали сотрудники полиции», — сообщил обвиняемый.

Свое выступление перед судом Киясов начал с того, что ни убийство, ни план о воровстве зеркал не являлись запланированными. За день до преступления он, по его словам, узнал о том, что его девушка забеременела, после чего решил купить в аптеке лекарства для аборта. При этом, как заявил Киясов, ни у него, ни у его девушки, ни у его брата денег на необходимые препараты не было.

«После того, как моя девушка Манзура сказала, что беременна, я решил немного потаксовать. У меня были сложности с деньгами. Вернувшись домой, я обратился за помощью к Арману. Но он сказал, что у него тоже денег нет. Средства нужны были, чтобы купить лекарства Манзуре и оплатить аренду ее квартиры.

Мы с Арманом еще раз выехали таксовать. Затем Жанар вернулась из бани, и мы втроем отправились покушать. Затем мы сняли квартиру и оставили там Жанар. А сами поехали дальше по своим делам. Мы заработали три-четыре тысячи тенге (около 700 рублей. — «Газета.Ru»)», — рассказал Киясов о событиях, предшествовавших дню, когда был зарезан Тен.

Признавшись в убийстве фигуриста, обвиняемый попросил прощения у матери спортсмена.

«Я очень сильно сожалею. Простите меня, если сможете. Я понимаю вас, вы мать, ваше сердце обливается кровью от горя. Прошу прощения у родителей Дениса и у всего народа Казахстана. Я не знал, что все так получится. Мы планировали только воровство. Мы и вправду не думали, что убьем человека, так получилось»,

— заключил Киясов.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Дениса Тена была зафиксирована 19 июля в 17.30 по местному времени. У спортсмена был диагностирован отек мозга, а также два колото-резаных ранения шириной в девять и четыре сантиметра.

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