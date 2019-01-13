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«Дал тебе леща»: Хабиб сцепился с заступником Конора

Хабиба Нурмагомедова обвинили в трусости

Один из самых эпатажных бойцов UFC Нейт Диас обратился к российскому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову, напомнив тому об их давней потасовке. Диас таким образом заступился за побежденного Хабибом ирландца Конора Макгрегора, который оскорбил чемпиона, назвав его «нищей сучкой».

Американец Нейт Диас, бывший топовый легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), вмешался в конфликт российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я дал тебе леща — ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»,

— написал Диас.

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Ответ Хабиба не заставил себя ждать. В своем твиттере чемпион опубликовал видео стычки с братьями Диас, упрекнув тех в трусости.

«Ты прятался за охраной и сбежал, трус. Все видно на видео. Мы просто разгромили твою команду той ночью, сопляк», — написал Хабиб.

В своем недавнем обращении к американскому боксеру Поли Малиньяджи Макгрегор упомянул Хабиба, назвав их обоих «нищими сучками». Нурмагомедов в ответ опубликовал в своем инстаграме видео сабмишена в бою с Макгрегором с подписью: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, су...». Предполагается, что Диас таким образом решил заступиться за ирландца, напомнив Хабибу об их давнем инциденте.

Конфликт братьев Нейта и Ника Диасов с командой Хабиба начался в далеком 2015 году. Тогда на турнире промоушена WSOF (Лига профессиональных бойцов) в Лас-Вегасе свой первый поединок в США проводил Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC. Там же дрался большой друг братьев Диас Джейк Шилдс.

Ник Диас в рингсайде швырнул бутылку с водой в проходящего мимо Хабиба, после чего между ними завязалась словесная перепалка. Обе стороны быстро успокоились, однако спустя несколько минут бойцы встретились в фойе казино, где Ник Диас кинул в Нурмагомедова бумажный стакан, и в дело пошли уже стулья и кулаки.

Усмирять спортсменов пришлось уже службе безопасности.

Истинные причины конфликта так и не были установлены. Вероятнее всего, братья Диас и сам Хабиб таким образом продвигали свои имена в американском мире MMA.

Что же до дальнейших отношений семьи Диас с командой Нурмагомедова, то здесь все было относительно спокойно. Ник даже поддержал Хабиба в ультиматуме UFC уйти из промоушена, если его друзья будут уволены из-за драки с Макгрегором.

Правда, Диас в своем обращении назвал Хабиба «Кебабом», намекнув на происхождение Нурмагомедова, но в целом выразил согласие с позицией Орла.

«Дана Уайт, пожалуйста, пусть эти тупые друзья Кебаба (Хабиба) останутся в UFC. Увольте меня, так будет намного лучше. Я думаю, так будет более справедливо», — говорил тогда Диас-старший.

Новые обострения в отношениях братьев Диас и Хабиба можно объяснить лишь неловкой очередной попыткой Нейта привлечь к себе внимание. Такая практика стала очень популярной после победы Нурмагомедова над Макгрегором.

Интересно, что Нейт Диас дважды сам дрался с Макгрегором. Впервые бойцы встретились в клетке в марте 2016 года — тогда американец удушающим финишировал Конора. Спустя несколько месяцев UFC организовал реванш, где судьи отдали победу уже Макгрегору. С тех пор Нейт Диас не выходил в октагон.

За Хабиба в интернет-заварушке вступился его друг Зубайра Тухугов, атаковавший Макгрегора после очного поединка российского чемпиона и ирландца.

«У «стучка» голос прорезался снова»,

— написал он в своем инстаграме, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

Вполне нормально, что в период новогодних каникул у UFC многим бойцам скучно сидеть без дела, отсюда и конфликты Конор — Малиньяджи и Хабиб — Диасы. Вряд ли и та, и другая ситуации носят серьезный характер. Но учитывая нрав обоих, встреться они — будет драка. Правда, встретиться сейчас Хабиб и Нейт Диас могут разве что на пляже или в зрительском зале, поскольку за такую слабую попытку привлечь внимание Нейту бой с россиянином не предложат.

Из-за потасовки на турнире UFC 229 будущее Нурмагомедова до сих пор остается туманным. Слухи и разговоры про возможный боксерский поединок с Флойдом Мейвезером улеглись, и, наиболее вероятно, что Хабиб все-таки подерется с Тони Фергюсоном. Сам же Орел заявил, что многое станет известно в феврале, когда Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вынесет решение по эпизоду, когда россиянин спровоцировал массовую драку после боя с Конором.

В интернете, однако, уже активно обсуждают возможные последствия для Хабиба. Очевидно, что чемпионского титула он лишен не будет.

В прессе появилась информация, что для Нурмагомедова все закончится относительно легко — дисквалификация на четыре месяца и штраф.

Из UFC Орла выгонять не собираются, разрабатывая его защиту чемпионского пояса в поединке против Тони Фергюсона.

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