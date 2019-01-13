«Дал тебе леща»: Хабиб сцепился с заступником Конора

Американец Нейт Диас, бывший топовый легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), вмешался в конфликт российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я дал тебе леща — ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»,

— написал Диас.

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Ответ Хабиба не заставил себя ждать. В своем твиттере чемпион опубликовал видео стычки с братьями Диас, упрекнув тех в трусости.

«Ты прятался за охраной и сбежал, трус. Все видно на видео. Мы просто разгромили твою команду той ночью, сопляк», — написал Хабиб.

You was hiding behind security and ran away coward, it's clear on the video. We just smashed your team that night you punk pic.twitter.com/xvJoO8thxo — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 13 января 2019 г.

В своем недавнем обращении к американскому боксеру Поли Малиньяджи Макгрегор упомянул Хабиба, назвав их обоих «нищими сучками». Нурмагомедов в ответ опубликовал в своем инстаграме видео сабмишена в бою с Макгрегором с подписью: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, су...». Предполагается, что Диас таким образом решил заступиться за ирландца, напомнив Хабибу об их давнем инциденте.

Конфликт братьев Нейта и Ника Диасов с командой Хабиба начался в далеком 2015 году. Тогда на турнире промоушена WSOF (Лига профессиональных бойцов) в Лас-Вегасе свой первый поединок в США проводил Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC. Там же дрался большой друг братьев Диас Джейк Шилдс.

Ник Диас в рингсайде швырнул бутылку с водой в проходящего мимо Хабиба, после чего между ними завязалась словесная перепалка. Обе стороны быстро успокоились, однако спустя несколько минут бойцы встретились в фойе казино, где Ник Диас кинул в Нурмагомедова бумажный стакан, и в дело пошли уже стулья и кулаки.

Усмирять спортсменов пришлось уже службе безопасности.

Истинные причины конфликта так и не были установлены. Вероятнее всего, братья Диас и сам Хабиб таким образом продвигали свои имена в американском мире MMA.

Что же до дальнейших отношений семьи Диас с командой Нурмагомедова, то здесь все было относительно спокойно. Ник даже поддержал Хабиба в ультиматуме UFC уйти из промоушена, если его друзья будут уволены из-за драки с Макгрегором.

Правда, Диас в своем обращении назвал Хабиба «Кебабом», намекнув на происхождение Нурмагомедова, но в целом выразил согласие с позицией Орла.

«Дана Уайт, пожалуйста, пусть эти тупые друзья Кебаба (Хабиба) останутся в UFC. Увольте меня, так будет намного лучше. Я думаю, так будет более справедливо», — говорил тогда Диас-старший.

Новые обострения в отношениях братьев Диас и Хабиба можно объяснить лишь неловкой очередной попыткой Нейта привлечь к себе внимание. Такая практика стала очень популярной после победы Нурмагомедова над Макгрегором.

Интересно, что Нейт Диас дважды сам дрался с Макгрегором. Впервые бойцы встретились в клетке в марте 2016 года — тогда американец удушающим финишировал Конора. Спустя несколько месяцев UFC организовал реванш, где судьи отдали победу уже Макгрегору. С тех пор Нейт Диас не выходил в октагон.

За Хабиба в интернет-заварушке вступился его друг Зубайра Тухугов, атаковавший Макгрегора после очного поединка российского чемпиона и ирландца.

«У «стучка» голос прорезался снова»,

— написал он в своем инстаграме, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

Вполне нормально, что в период новогодних каникул у UFC многим бойцам скучно сидеть без дела, отсюда и конфликты Конор — Малиньяджи и Хабиб — Диасы. Вряд ли и та, и другая ситуации носят серьезный характер. Но учитывая нрав обоих, встреться они — будет драка. Правда, встретиться сейчас Хабиб и Нейт Диас могут разве что на пляже или в зрительском зале, поскольку за такую слабую попытку привлечь внимание Нейту бой с россиянином не предложат.

Из-за потасовки на турнире UFC 229 будущее Нурмагомедова до сих пор остается туманным. Слухи и разговоры про возможный боксерский поединок с Флойдом Мейвезером улеглись, и, наиболее вероятно, что Хабиб все-таки подерется с Тони Фергюсоном. Сам же Орел заявил, что многое станет известно в феврале, когда Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вынесет решение по эпизоду, когда россиянин спровоцировал массовую драку после боя с Конором.

В интернете, однако, уже активно обсуждают возможные последствия для Хабиба. Очевидно, что чемпионского титула он лишен не будет.

В прессе появилась информация, что для Нурмагомедова все закончится относительно легко — дисквалификация на четыре месяца и штраф.

Из UFC Орла выгонять не собираются, разрабатывая его защиту чемпионского пояса в поединке против Тони Фергюсона.

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