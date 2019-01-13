Впервые за 12 лет: Россия оформила золотой дубль

Мужская сборная России по биатлону одержала победу в эстафетной гонке 4х7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе российской команды в эстафете участвовали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, которые в общей сложности преодолели дистанцию за час, 20 минут и 54,3 секунды, потратив в восьми огневых рубежах только шесть дополнительных патронов.

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Серебро в эстафете досталось сборной Франции, которую представляли Антонен Гигонна, Симон Детье, Кентен Фийон Майе, а также Мартен Фуркад, финишировавший с отставанием минута и 1,1 секунды от Логинова. Тройку лидеров замкнули биатлонисты из Австрии, в составе которой в гонке участвовали Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер и Юлиан Эберхард.

Первым из россиян эстафету бежал Максим Цветков. Вплоть до второго огневого рубежа 27-летний биатлонист бежал в группе лидеров, которую возглавлял немец Эрик Лессер.

Однако в «стойке» немецкий спортсмен вместе с норвежцем Ветле Шоста Кристиансеном допустили промахи, тогда как Цветков закрыл 10 мишеней из 10, после чего сократил отставание от первого места до считанных секунд.

Эстафету у Максима перехватил Евгений Гараничев, который также обошелся без использования дополнительных патронах как в «лежке», так и в «стойке». Борьбу за лидерство российский биатлонист вел с французом Симоном Детьё, однако тот буквально «застрелился» на своем втором огневом рубеже, отправившись на штрафной круг.

Таким образом, Гараничев с отрывом в пол минуты занял лидерство и первым передал третью эстафету.

А третьим бежал Дмитрий Малышко, который хоть и допустил по одному промаху на каждом из стрельбищ, но сумел увеличить отрыв от ближайшего преследователя до минуты с лишним. Преследовал россиянина норвежец Эрленд Бьонтегорд, однако он допустил пять промахов, а также убежал на один штрафной круг после «стойки». Впрочем, вся норвежская сборная стреляла в эстафете ужасно: 16 дополнительных патронов и при двух «штрафниках».

Благодаря осечке норвежца, в борьбу за первое место вновь вступила сборная Франция, где Малышко уже преследовал Кентен Фийон Майе. Однако отыграть минутное отставание у него не удалось, и за это дело принялся Мартен Фуркад.

Перед Фуркадом стояла сложная, но крайне принципиальная задача: не только вырвать для своей страны золотую медаль, а также одержать личную победу над Александром Логиновым. Учитывая отрыв, в который убежал россиянин, француз мог надеяться только на осечку оппонента.

Сам Логинов дал шанс Фуркаду, допустив по два промаха в двух огневых рубежах, тогда как французский спортсмен закрыл 10 мишеней из 10. Однако догнать россиянина Фуркад не сумел, лишь на несколько секунд сократив свое отставание.

Join us now for the last flower and medal ceremony of #OBE19 -- tonight and tomorrow the biathlon family will travel towards #RUH19!



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Логинов же спокойно финишировал первым и, главное, с российским триколором в руках.

Такого же успеха чуть ранее мужской эстафеты достигли и российские биатлонистки.

Женская сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, также завоевала золотую медаль в эстафете и финишировала с национальным флагом.

Таким образом, впервые за 12 лет обе эстафеты на одном этапе Кубка мира выиграли спортсмены из России.

Золотой дубль! Поддержав российских девушек, мужчины выиграли свою эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов



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В последний раз россияне добивались золотого дубля на этапе Кубка мира на этапе в австрийском Хохфильцене в декабре 2006 года. Тогда в женской команде России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.

По словам Евгения Гараничева, именно победа женской сборной воодушевила его и остальную мужскую команду на эстафетной гонке.

«Девчонки воодушевили победой. Они так уверенно победили, вдохновили нас. Почему хорошо стрелял? Я не думал, как остальные стреляют. Был сконцентрирован на себе, не думал о соперниках. Я просто отработал свою установку и побежал до конца», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

Отметил успех женской сборной, а также поддержки биатлонисток и Александр Логинов, который также подчеркнул, что спортсменам пришлось пройти и испытание плохой погодой.

«Очень приятно было получать такое преимущество. Даже с таким ветром ребята справились. И спасибо нашим девчонкам, нас зарядили. Справлялись, как могли с ветром. На стрельбе не задёргался после промахов. Ветер от щита отталкивал, сильно сказывалось», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

К слову о погоде. В Оберхофе шел мокрый снег с дождем, а также был сильный ветер. Из-за непогоды трасса на стадионе в Германии подверглась серьезным изменениям. На одном из крутых поворотов на спуске многие биатлонисты за все время гонки столкнулись с большими проблемами. Около десяти спортсменов попросту не могли устоять на ногах и падали. Одними из пострадавших оказались лидер немецкой сборной Арнд Пайффер, а также австриец Юлиан Эберхард.

Следующий этап Кубка мира текущего сезона пройдет с 16 по 20 января в немецком Рупольдинге.

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