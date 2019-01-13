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Зашили руку: как Овечкин спасал «Вашингтон» одной левой

Овечкин порезался, Панарин принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

Александр Овечкин порезал руку, но вернулся на лед и едва не спас «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу», но главным героем вечера стал Артемий Панарин, который забросил победную шайбу в стиле Ови. В параллельной встрече форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль в ворота «Далласа», а Никита Кучеров принес «Тампе» победу над «Баффало» и укрепил свое лидерство в гонке лучших бомбардиров НХЛ.

Овечкин чуть не спас команду одной рукой

Российская дуэль НХЛ между Александром Овечкиным и Артемием Панариным завершилась в пользу последнего. «Вашингтон Кэпиталз» неожиданно уступил на своей площадке «Коламбус Блю Джекетс», причем победную шайбу забросил именно Панарин, а вот Овечкин голами не отличился.

Но не стоит спешить с критикой Александра Великого — после встречи выяснилось, что он получил неприятное повреждение.

В первом периоде российский нападающий неожиданно исчез не то что с площадки, но даже со скамейки запасных «Вашингтона». Долгое время никто не мог дать внятное объяснение произошедшему: появлялась информация о конфликте с главным тренером и о проблемах с экипировкой.

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Однако после финальной сирены наставник «Кэпс» Тодд Рирден сообщил, что Овечкин в одном из игровых эпизодов получил порез руки (видимо, у кого-то неудачно пошел конек) и был вынужден уйти на перевязку.

Уже во втором периоде Ови вернулся и продолжил играть с прежней самоотдачей, что казалось удивительным, учитывая, как много минут он пропустил. Любопытно, что именно Александр спас свою команду от поражения в основное время.

Игра у «Вашингтона» в этой встрече не заладилась с самого начала.

Кэм Аткинсон с поразительной легкостью вышел один на один с вратарем «Кэпс» Брейденом Холтби и открыл счет уже на первой минуте.

Во втором периоде Холтби получил сильный тычок клюшкой прямо в глаз от того же Аткинсона и покинул площадку из-за повреждения. Вместо него вышел Феникс Копли. Дела «Вашингтона» продолжали складываться скверно.

Казалось, что все так и завершится со скучным счетом 1:0, однако за минуту до конца встречи, когда «Кэпс» уже перешли на игру в шесть полевых с пустыми воротами, Овечкин получил шайбу в своем любимом левом круге вбрасывания и трансфером через Джона Карлсона передал снаряд Евгению Кузнецову, который сравнял счет мощным щелчком с дистанции.

Так Ови записал на свой счет второстепенную голевую передачу и внес свой вклад в то, что «Вашингтон» заработал хотя бы одно очко (если игра перешла в овертайм, проигравшая команда получает один балл).

Однако в дополнительное время главной звездой вечера все же стал Панарин. У «Кэпс» удалили Никласа Бэкстрема, и Хлебушек во второй раз подряд принес «Коламбусу» победу в овертайме, реализовав большинство.

Примечательно, что Артемий забросил из левого круга вбрасывания — в стиле Овечкина.

Хлебушек отметил победный гол как заправский боксер…

… а вот его партнеры решили пошутить над Кузнецовым, который едва не вытащил игру для «Вашингтона», и отпраздновали в его стиле, изобразив «птичку».

После встречи Кузя ответил соперникам через прессу: «Здорово, что многие люди вспоминают обо мне. Прямо как в апреле 2018-го (когда «Вашингтон» выбил «Коламбус» из Кубка Стэнли. — «Газета.Ru»).

После этой встречи «Кэпс» сохранили вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками, а «Коламбус» стал шестым с 55-ю.

Тарасенко вгоняет «Сент-Луис» в сомнения блестящей игрой

В этот же вечер зажег российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, которого уже давно сватают в другие клубы (речь идет об обмене).

Несмотря на неприятные слухи, нападающий продолжает невозмутимо исполнять свою обязанности. В минувшем матче с «Даллас Старз» он оформил дубль, открыв счет в матче уже на первой минуте…

… а затем лишил «звезд» последней надежды на овертайм, отличившись за семь минут до конца (3:1).

Для этого Тарасенко понадобилось всего три броска — потрясающая реализация. Боссам «Сент-Луиса» стоит серьезно подумать, действительно хотят ли они терять такого форварда.

Кучеров — лидер с отрывом

Уже по привычке фанатов привел в восторг нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Баффало Сэйбрз» он записал на свой счет два ассиста и один гол, внеся большой вклад в победу со счетом 5:3.

Благодаря сумасшедшей статистике своего российского лидера (Никита набрал очки в 25 последних матчах из 27-ми) «молнии» идут на первом месте Восточной конференции с серьезным отрывом от ближайшего преследователя — «Вашингтона» Александра Овечкина.

У «Тампы» 72 очка, а у «Кэпс» — 59. Сам Кучеров возглавляет таблицу бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ с 75 результативными баллами (22 гола + 53 передачи). Просто машина.

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