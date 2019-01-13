«Выйдем, как в 1945»: что творится на ЧМ в Берлине

После досадной ничьей с Сербией сборная России с серьезным настроем выходила на матч против объединенной Кореи. В своем первом матче наши соперники крупно уступили Германии, но легкой прогулки никто не ждал — могло сказаться отсутствие сыгранности, ведь корейская команда в ее нынешнем виде совсем молодая, и от игры к игре будет прибавлять.

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Полные трибуны уютной «Мерседес-Бенц Арены» были полны людей в цветах немецкого флага, пришедших пораньше, чтобы как следует разогреться перед вторым матчем игрового дня Германия — Бразилия. Гандбол в Германии проигрывает по популярности только футболу, и, анализируя посещаемость матчей здесь, невольно задаешься вопросом, сколько зрителей посетило бы условную встречу гандбольного чемпионата мира в Москве, к примеру, между Кореей и Данией.

Россияне вышли на разминку предельно собранными, а во время традиционных предматчевых объятий казалось, что они провожают друг друга на настоящую битву. Cейчас каждая победа для нас очень важна.

От выступления на текущем чемпионате зависит участие сборной в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В стартовом составе были видны серьезные тренерские перестановки. Место в воротах занял Виктор Киреев, сразу вышел и Косоротов, который уже на четвертой минуте оправдал доверие Эдуарда Кокшарова, открыв счет своим голам во встрече. Игра завязалась плотная, но преимущество россиян и в скорости, и в технике было очевидно — к середине первого отрезка разница мячей уже достигла комфортной цифры шесть, во многом и благодаря блестящей игре голкипера. На перерыв уходим отдыхать со счетом 20-13.

Во втором тайме время получили те, кто не участвовал во вчерашнем матче, но не у всех игра шла одинаково удачно. Виктор Киселев наиграл на красную карточку к 42 минуте встречи и отправился смотреть концовку игры со скамейки. Опытнейшие Шишкарев и Дибиров снова появились лишь за пять минут до конца игры, чтобы напомнить всем, как надо играть и реализовывать моменты, — чего только стоит красивый пас с отскоком от площадки на Горпишина, завершившийся последним нашим мячом в этой встрече.

34-27 — заслуженная победа и, наконец, счастливые лица российской команды.

Главный тренер Эдуард Кокшаров порадовал журналистов присутствием на пресс-конференции и рассказал о причинах большого количества нарушений в игре, а также ответил, есть ли в сборной незаменимые.

— Мы готовились к этой встрече, понимая, что Корея играет в гандбол, совершенно отличный от европейского. С такими командами всегда играть намного сложнее, чем с той же Францией или Германией, от которых понимаешь, чего ждать. Знали, что корейцы будут действовать с большим рвением все 60 минут, даже проигрывая. После вчерашней ничьей мы должны были осознать, где у нас есть проблемы, постараться их решить сегодня и понять, что удалось.

Пока не все так гладко, как хотелось бы.

Благодарю сборную Кореи за хорошую игру и за урок того гандбола, с которым мы встречаемся не так часто.

Еще во время моей карьеры игрока матчи с этой командой всегда были особенными, и мы серьезно к ним готовились, так я поступил и сейчас.

— Почему сегодня было так много нарушений и, как следствие, карточек и удалений?

— Незадолго до начала чемпионата судейская коллегия Международной федерации гандбола (ИХФ) внесла некоторые изменения в правила. Наши ребята в большинстве своем играют в европейских первенствах, где критерии судейства совсем иные. Мы обращали на это пристальное внимание при подготовке, но не все еще смогли подстроиться под изменения, все это происходит не быстро.

— Даже после победы наверняка у вас есть вопросы к игрокам. Есть ли кто-то, кто удостоится сегодня вашей похвалы?

— Не хочу сейчас никого выделять — ни ругать, ни хвалить. Нужно разобраться, успокоиться, детально просмотреть игру.

— Титул лучшего игрока матча сегодня ушел к проигравшей стороне. На ваш взгляд, почему так произошло, и считаете ли данную награду сколько-нибудь значимой?

— Я никогда не следил, и надеюсь, не буду следить за этим. Если так решили — значит, в чем-то это заслуженно. Хотя у меня есть свой кандидат (улыбается).

— Увидели ли прогресс в нашей сегодняшней игре?

— Мы ищем новые комбинации, поэтому я и отдал предпочтение сегодня Сергею Косоротову. Может, для кого-то было удивительным, что он вышел с первых минут, но мы оценивали его игру, его желание, его быстрые ноги, поэтому решение было взвешенным. Мы настраиваемся на долгий для нас чемпионат, а все время играть семью-восемью игроками невозможно, мы должны давать им передышки.

— Есть ли в сборной понятие основного и резервного голкипера?

— Этого нет ни на одной позиции, не только вратарской.

Есть игроки, которые начинают игру. А дальше все должны быть готовы на 100% — неважно, одна у тебя будет минута или 60.

— Если сравнивать составы двух встреч, только Житников и Шкуринский провели в них от звонка до звонка. Значит ли это, что они самые незаменимые?

— На то были объективные причины. Дима Киселев получил сегодня красную карточку, и нам нужно было закрывать его позицию, поэтому Саша Шкуринский провел на площадке больше запланированного времени. Так как у нас два человека, способных играть на позиции центрального полусреднего, и два — на позиции правого полусреднего, и при этом один из них в обоих случаях — Саша, ему сегодня пришлось принять удар на себя.

Сергей Марк Косоротов составил компанию главному тренеру на пресс-конференции.

— Вы начали с первых минут сегодня, и почти все 60 провели на площадке. Удовлетворены своей игрой?

— Каждый профессионал должен быть строг к себе и стремиться к лучшему результату. Поэтому не хотел бы как-то особенно выделять этот матч.

— Какую установку получила команда от Кокшарова? Против корейцев зрители увидели совсем иной состав, нежели в матче с Сербией.

— Мы просматривали матчи корейцев во время подготовки, и тренер выбрал именно такой состав на игру — подготовили определенные схемы и реализовали их.

— Сегодня в ваших действиях чувствовалось больше уверенности. С невысокой сборной Кореи играть было удобнее?

— Команда есть команда, и рост не имеет значения. Если они попали на чемпионат мира — с ними нужно считаться.

Виктор Киреев, голкипер сборной России, прокомментировал результат и рассказал, как сборная будет готовиться к следующему матчу:

— Какие планы перед матчем с Германией? Отдохнуть, настроиться, посмотреть видео и выйти на игру — как в 1945-м.

— У вас прекрасная статистика сегодня — 37%. Довольны своей игрой?

— Нет, буду доволен, когда буду так играть каждый свой матч. Да, сегодня получилось неплохо. Травмированная рука начинает чувствовать себя лучше (снимает повязку, показывает швы на ладони — «Газета.Ru»).

— Вы очень эмоционально реагировали на пропущенные мячи.

— Мы готовились к этому матчу, знали, что игра будет идти от первой и до последней минуты. Но, хоть я и со всем уважением отношусь к Корее, это не гандбольная страна. И так много пропускать от них нельзя.

Сергей Горпишин высказал свое мнение о немецких болельщиках, активно поддерживавших соперников сборной России:

— Сложно играть на пустом стадионе. Нужно уметь играть и без своих фанатов, и когда все против нас. Думаю, в понедельник мы не увидим ни одного свободного места в зале на 13 тысяч человек. Главное — боевой настрой.

Капитан сборной России Даниил Шишкарев заверил, что плотное расписание игр нисколько не повлияло на команду.

— Тяжелый график? Посмотрите на ребят из НХЛ — они играют почти каждый день. Физиотерапия, массажи — мы успели восстановиться и справились с нагрузкой.

— Настроение улучшилось после завоеванных двух очков?

— Конечно, победа — это всегда приятно. Вчера был первый матч турнира, который всегда выходит тяжелым — где-то дает о себе знать нервозность, да и результат над тобой довлеет.

Даже я вчера чувствовал себя немного не в своей тарелке, хотя, казалось бы, опыта у меня достаточно.

— Сборная объединенной Кореи смогла чем-то удивить?

— Нет, было ожидаемо. Да, их нет на радарах, нельзя найти видео с игроками, так как они не играют в Европе. Хорошо, что у нас с ними был не первый матч, и мы посмотрели их в деле против Германии, смогли проанализировать игру и действия лидеров. Я доволен результатом, но не доволен количеством пропущенных мячей. Мы все в голове держим вчерашнюю осечку, поэтому для нас важна разница мячей в случае сложной ситуации с выходом из группы.

— Чем была вызвана такая сильная ротация состава?

— Тренерская задумка была в том, чтобы опытные игроки набрались сил перед важной встречей, и конечно, получение опыта игры на таком уровне для молодых ребят очень важно, как и для нас в свое время. Рад, что получалось соблюдать баланс, когда молодость и опыт играют бок о бок, и результат на табло радует.

— Вам понравилось, как проявили себя новички?

— Да, хочу похвалить Алексей Фокина, запомнилась игра Сергея Марка Косоротова, они молодцы.

— Вчера все были не в духе — и игроки, и тренеры. Вам, как капитану, пришлось держать слово в раздевалке, как-то приободрить ребят?

— Когда я вошел — стояла гробовая тишина. Но что случилось, то случилось.

Сегодня для нас чемпионат начался с чистого листа, и надо выходить на каждую игру с таким настроем.

— Вы и на паркете много общаетесь с партнерами.

— Как один из наиболее опытных игроков, пытаюсь найти слова и подсказки, которые помогут в той или иной ситуации. Мы всегда в контакте друг с другом, невозможно играть в командную игру и молчать.

— Кокшаров перед началом чемпионатом обмолвился, что будет недоволен, даже если Россия выиграет золотые медали. Ждете от него нагоняй и сегодня?

— Каждый тренер всегда может найти повод для недовольства, ошибки были и будут. Совершенно точно тренер выскажет нам пару ласковых за игру во втором тайме, где мы немного просели. Но уверен, что в первую очередь он поздравит команду с важной победой.

— С точки зрения атмосферы зрители хорошо подготовили вас к встрече с хозяевами турнира?

— Думаю, послезавтра тут будет горячо (смеется). Мне нравится, когда трибуны полные, это придает сил, и обожаю, когда болеют против нас, — это добавляет куража.

Настрой на немцев будет запредельный. Мы все понимаем, куда приехали и где будем играть.

Следующий матч сборная России проведет в понедельник, 14 декабря. Встреча против команды Германии начнется в 20.00 по московскому времени.

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