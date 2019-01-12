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В ожидании казни: когда WADA решит судьбу российского спорта

WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января

Исполком WADA в течение двух недель примет решение относительно статуса РУСАДА. 22 января состоится телефонная конференция, на которой исполком Всемирного антидопингового агентства огласит вердикт в отношении российского ведомства.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получит и изучит рекомендации комитета по соответствию, а также примет решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в течение ближайших двух недель. Окончательный вердикт в отношении российского ведомства будет вынесен 22 января и обнародован после телефонной конференции.

«Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января.

WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января», — объявила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства в своем сообщении.

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Напомним, что 18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада независимого эксперта Ричарда Макларена и отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел очередное заседание в отношении российского ведомства, на котором большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах.

При этом главным критерием для полного восстановления российского ведомства в правах стало условие, согласно которому РУСАДА было обязано до 31 декабря 2018 года включительно предоставить экспертной группе WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. За этот период эксперты международной организации дважды посетили лабораторию, однако извлечь данные сотрудники WADA не смогли в связи с тем, что их оборудование не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

Из-за данной проблемы Россия не уложилась в срок и не смогла вовремя выполнить поставленное перед РУСАДА обязательство, в связи с чем российское ведомство может быть вновь признано несоответствующим кодексу WADA.

Кроме того, представители антидопинговых агентств 16 стран выступили за немедленное отстранение РУСАДА и недопуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

В ответ на это требование выступил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор, который сообщил, что 14-15 января состоится заседание, на котором WADA рассмотрит данные о работе РУСАДА, а также предоставит исполкому организации рекомендации для вынесения окончательного вердикта в отношении российского ведомства.

Кроме того, экс-президент WADA Ричард Паунд опроверг намерения наложить санкции на Российское антидопинговое агентство, заявив, что пропуск Россией дедлайна не является критическим.

«Это не конец света. Реальная цель состояла в том, чтобы получить доступ к лаборатории и данным, и если это на несколько дней позже — это не конец света. Более важно сосредоточиться на информации, проверить ее, убедиться, что она полная и неизмененная, а затем выяснить, есть ли случаи нарушений для расследования. Стратегическая цель состояла в том, чтобы получить доступ к лаборатории и данным. Это то, что мы хотим и, похоже, теперь имеем», — сказал он.

9 января стало известно, что экспертная группа WADA вновь прибыла в Москву, а уже на следующий день приступила к извлечению базы данных Московской лаборатории.

«Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA, сейчас работа в самом разгаре. Надеюсь, работа будет завершена в течение ближайших 2-3 дней. Буквально 14 января состоится комиссия по соответствию. Основная задача, которая поставлена перед экспертами, — завершить эту работу в ближайшие несколько дней», — заявил министр спорта Павел Колобков, подчеркнувший, что в работе также принимают участие представители Следственного комитета и лаборатории.

Как сообщает портал Inside the Games, экспертная группа WADA не имеет проблем и сложностей по извлечению базы данных о допинг-пробах российских спортсменов.

«Команда из трех человек начала работу над получением ключевых данных лаборатории РУСАДА в Москве. Пока никаких проблем нет», — говорится в сообщении.

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