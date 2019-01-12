Без медалей: почему Логинов проиграл Фуркаду и Бё

Российский биатлонист Александр Логинов замкнул пятерку лучших в гонке преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, проходящего в немецком Оберхофе. На дистанции 12,5 км 26-летний россиянин допустил четыре промаха на четырех огневых рубежах и не смог встать на пьедестал почета.

Победу в пасьюте одержал норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 34 минуты и 29,8 секунды.

Тройку призеров составили также немецкий биатлонист Арнд Пайффер и Лукас Хоффер из Италии, проигравшие норвежскому чемпиону чуть более 15 секунд.

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В гонке преследования Логинов стартовал первым, имея фору от ближайшего преследователя — Йоханнеса Бё — 25,2 секунды.

Напомним, что накануне в Оберхофе состоялся мужской спринт, сенсационную победу в котором одержал российский биатлонист. После этого в его адрес прозвучали негативные комментарии со стороны иностранных коллег.

Раскритиковал Логинова, например, швед Себастиан Самуэльссон, занявший в спринте третью строчку. Известный своими резкими высказываниями в адрес России спортсмен вновь упрекнул отечественных атлетов — а именно Логинова — в нечестной борьбе и напомнил про допинговую историю российского биатлониста, который летом 2015 года получил двухлетнюю дисквалификацию за использования запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Самуэльссон заявил, что Логинов обязан принести извинения перед всеми спортсменами, а также не стал признавать его победы в спринте.

«Я не уважаю то, что сделал Логинов, но я не знаю его как личность. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьей. Если принял EPO, то тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, то тебе будет немного легче доверять в будущем»,

— приводит слова Самуэльссона NRK.

Сам же швед гонку преследования откровенно провалил. Допустив на дистанции аж восемь промахов, олимпийский чемпион Пхенчхана едва занял место в топ-40, расположившись на 39-й строчке.

Не заладились отношения с Логиновым и у француза Мартена Фуркада, который в нынешнем сезоне находится не в лучшей форме. После спринтерской гонки, где он стал седьмым, Фуркад назвал победу российского коллеги позором. Зная характер француза, мотивация на победу в пасьюте и желание лично «отомстить» Логинову у него были запредельными. Получилось с переменным успехом.

Уже после первого огневого рубежа, где Логинов в «лежке» допустил один промах, в лидеры убежали Бё и Фуркад. Впоследствии они вдвоем составили пару единоличных лидеров, по ходу дистанции даже меняясь друг с другом местами.

Но их противостояние продлилось точно до последнего стрельбища, где норвежец отделался лишь одним промахом, а француз был вынужден не только уйти на два штрафных круга, но и потерять место в тройке лидеров.

С другой стороны свою личную победу над Логиновым Фуркад все-таки одержал, выиграв у россиянина почти десять секунд. Однако и эта победа осталась лишь частной: Александр по-прежнему опережает Мартена в общем зачете.

На данный момент лидерство остается за Йоханнесом Бё, в активе у которого 542 очка, а на второй строчке располагается Александр Логинов с 412 баллами. Фуркад продолжает замыкать тройку зачета, набрав 342 очка.

Примечательно, что пятый результат Логинова в пасьюте в Союзе биатлонистов России (СБР) оценили положительно. По мнению главы ведомства Владимира Драчева, спортсмену выдалась тяжелая гонка не только в спортивном плане, но и психологическом.

«Александр сегодня допустил ошибки, остался без медали в пасьюте, но ничего страшного в этом нет.

Учитывая психологическую нагрузку после вчерашней гонки в виде двоякого отношения к его победе, сегодняшняя гонка дала ему хороший опыт к чемпионату мира в Швеции в виде старта с первого места в пасьюте. Такой опыт дороже и ценнее любой победы»,

— приводит ТАСС слова Драчева, отметившего тяжелые погодные условия в Оберхофе, которые, по его мнению, также способствовали поражению российского биатлониста.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что в пасьюте Логинова подвела его стрельба. В частности эксперт выделил эпизод на третьем огневом рубеже, на котором россиянин допустил два промаха и пропустил вперед себя Фуркада, а также Пайффера и Хофера.

«От Логинова ждали лучшего выступления. Четыре промаха на четырех рубежах в гонке преследования — это многовато. Нельзя было ему на первой стойке допускать два промаха, ну хотя бы один, что уже позволило бы ему бороться за место на подиуме», — цитирует Васильева ТАСС.

Закрепить успех пятницы россиянину не удалось, однако предпринять попытку одержать новую победу Логинов может уже 13 января в эстафетной гонке.

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