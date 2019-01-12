Наверстать упущенное: россиянки гонятся за соперницами. LIVE

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Первый подъем проходят биатлонистки. У Мироновой — ближайшей россиянке от Виттоци — 58 секунд отставания.
Разгоняются потихоньку спортсменки. Достаточно тепло, условия комфортные.
Гонка стартовала! Поехали!
Тройка лидеров на старте: Лиза Виттоцци (Италия), Анаис Шевалье (Франция), Ханна Эберг (Швеция).
Положение российских спортсменок на старте! Светлана Миронова стартует 17-й (58 секунд), Евгения Павлова — 22-й (1.06), Екатерина Юрлова-Перхт — 28-й (1.17), Ирина Старых — 29-й (1.18), Маргарита Васильева — 53-й (2.04) и Валерия Васнецова — 60-й (2.13).
Старт гонки запланирован на 14:45 по московскому времени.
В немецком Оберхофе проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в гонке преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.