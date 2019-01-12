Наверстать упущенное: россиянки гонятся за соперницами. LIVE

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Франция / Лига 1
21:00
КанЛилль
1:3
закончен
22:45
ЛионРеймс
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоСельта
4:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьСеверсталь
4:5
закончен
17:00
Металлург МгДинамо Мн
4:3
закончен
17:00
Салават ЮлаевХК Сочи
5:4 (ОТ)
закончен
19:00
ТорпедоАвтомобилист
3:2
закончен
19:30
Ак БарсДинамо М
2:3
закончен
19:30
ЦСКАТрактор
6:0
закончен
20:30
СлованВитязь
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:00
Калгари ФлэймзФлорида Пантерз
4:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксПиттсбург Пингвинз
4:7
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Маккаби Т-А
76:93
закончен
21:00
Будучность Дарушшафака
75:74
закончен
22:30
Баскония Гран Канария
83:66
закончен
22:30
Бавария Олимпия Милан
93:87
закончен
23:00
Барселона Панатинаикос
79:68
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
113:106
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
121:123
закончен
03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
122:105
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс
106:121
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДаллас Маверикс
115:119
закончен
04:00
Хьюстон РокетсКливленд Кавальерс
141:113
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсШарлотт Хорнетс
127:96
закончен
06:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
113:95
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЧикаго Буллз
146:109
закончен
Биатлон / Кубок мира, Оберхоф
16:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Александр Логинов (Россия)
25:50.9
2
Йоханнес Бё (Норвегия)
+25,2
3
Себастьян Самуэльссон (Швеция)
+36,8
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу, мужчины
19:36
Группа А, 1 тур. Сербия — Россия
30:30 (16:16)
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
не начался
18:00
БёрнлиФулхэм
не начался
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Кристал ПэласУотфорд
не начался
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
не начался
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
не начался
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
не начался
18:15
ВаленсияВальядолид
не начался
20:30
ЖиронаАлавес
не начался
22:45
ВильярреалХетафе
не начался
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
не начался
22:00
ГенгамСент-Этьен
не начался
22:00
НиццаБордо
не начался
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
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Астана УНИКС
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
не начался
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Гонка преследования, женщины
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Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
не начался
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
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Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
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19:00
ДижонМонпелье
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ТулузаСтрасбург
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МарсельМонако
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Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
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19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
не начался
10:00
АмурСеверсталь
не начался
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
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13:30
СибирьСалават Юлаев
не начался
14:00
БарысХК Сочи
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15:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
17:00
АвангардСпартак
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17:00
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
СКАВитязь
не начался
17:00
ЦСКАДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Наверстать упущенное: россиянки гонятся за соперницами. LIVE

Онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе Кубка мира по биатлону

Российские девушки пытаются наверстать упущенное в спринте и догнать соперниц в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:50

Первый подъем проходят биатлонистки. У Мироновой — ближайшей россиянке от Виттоци — 58 секунд отставания.

14:48

Разгоняются потихоньку спортсменки. Достаточно тепло, условия комфортные.

14:45

Гонка стартовала! Поехали!

14:42

Тройка лидеров на старте: Лиза Виттоцци (Италия), Анаис Шевалье (Франция), Ханна Эберг (Швеция).

14:40

Положение российских спортсменок на старте! Светлана Миронова стартует 17-й (58 секунд), Евгения Павлова — 22-й (1.06), Екатерина Юрлова-Перхт — 28-й (1.17), Ирина Старых — 29-й (1.18), Маргарита Васильева — 53-й (2.04) и Валерия Васнецова — 60-й (2.13).

14:35

Старт гонки запланирован на 14:45 по московскому времени.

14:30

В немецком Оберхофе проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в гонке преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.