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Главное испытание года: Россия стартует на ЧМ

Дмитрий Житников о старте сборной России на гандбольном ЧМ

Мужская сборная России по гандболу стартует на чемпионате мира матчем против команды Сербии. Разыгрывающий российской дружины Дмитрий Житников рассказал, как коллектив готовится к главному турниру года, чем сборная отличается от клуба и почему тяжелый календарь не должен помешать его команде.

10 декабря двумя матчами стартовал чемпионат мира по гандболу — 2019. Впервые в истории мировое первенство среди мужчин принимают сразу две страны – Германия и Дания, и команды хозяев начали турнир с уверенных побед. Немцы обыграли «темную лошадку» — объединенную команду Кореи 30:19 (17:10), дебютировавшую в подобном качестве на международных соревнованиях, а датчане со счетом 39:16 переиграли сборную Чили.

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Россияне прилетели на гостеприимную немецкую землю в четверг и сразу провели первую тренировку на резервной арене имени Макса Шмелинга. Наш первый соперник – сборная Сербии, вполне вероятно, и станет главным конкурентом за выход в основной этап.

11 января после утренней тренировки своими впечатлениями от подготовки и атмосферы в команде поделился разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников.

— Удалось ли ребятам как следует отдохнуть и восстановиться после контрольных игр и вчерашнего перелета?
— Да, времени было достаточно, чтобы проанализировать проведенные матчи и отдохнуть, а теперь снова начать работу и подготовку к игре с сербами. Всегда можно найти возможность для этого (даже перелет российские игроки использовали с пользой, нет ничего лучше лишних пары часов сна – «Газета.Ru»).

Подобные расписания для нас совершенно нормальны, ведь не только в сборной, но и на клубном уровне календарь довольно насыщенный, и все к этому готовы.

— Переключение от работы в клубе к сборной происходит моментально, «по щелчку пальцев», или требуется время, особенно новичкам?
— Это два разных коллектива, два разных места, и совершенно разные люди. Именно для меня переключение к сборной намного проще, чем возвращение обратно в клуб, потому что здесь родной язык, родные люди – все проще. В сборной я попадаю домой. (Дмитрий с 2017 года выступает за венгерский клуб «Пик Сегед» — «Газета.Ru».) Организован турнир замечательно, нам не нужно ни о чем волноваться, остается только играть.

— Как оцениваете жеребьевку предварительного этапа для сборной России? Проще начинать с менее именитых команд или наоборот?
— Интересный вопрос. Думаю, нет никакой разницы, с кем играть сначала. Но если для меня это не играет принципиальной роли, то для ребят, которые в первый раз приехали на такой турнир, как чемпионат мира, возможно, именно это поможет правильно войти в игру, настроиться и почувствовать свои силы.

У нас очень интересная группа, будет много сложных и насыщенных матчей. Посмотрим, сыграет ли на руку России подобный расклад.

— Главный тренер Эдуард Кокшаров настраивает команду одинаково на любой матч?
— Мы знаем потенциальную силу соперников, и никакого трепета или страха нет – многие из нас играют в Лиге чемпионов, и уже встречались на клубном уровне с игроками, которым предстоит противостоять здесь. Сейчас нам все равно, с кем играть – настраиваться нужно одинаково серьезно. В команде много травмированных игроков основного состава, появилось много молодежи, и на каждый матч нам нужно концентрироваться на 300 процентов.

— Новички сборной России уже освоились в коллективе?

— Конечно, мы все дружны. Наш девиз — «Мы вместе», и так происходит и на площадке, и за ее пределами. Мы – семья.

Матч против Сербии сборная России проведет в Берлине, на «Мерседес-Бенц Арене». Встреча начнется 11 января в 20:00 по московскому времени.

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