Мучала Плишкову, была в полуфинале: с кем сыграет Шарапова

На кортах Мельбурна стартует первый турнир «Большого шлема» в году — Открытый чемпионат Австралии. По завершении квалификационных матчей определилась соперница Марии Шараповой — в первом круге основной сетки турнира ей будет противостоять британка Хэрриет Дарт.

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Это имя мало знакомо широкой публике: английской спортсменке уже 22 года, однако она пока занимает лишь 132-ю строчку мирового рейтинга и не выиграла ни одного турнира WTA.

Основные достижения Дарт связаны с соревнованиями более низкой категории — под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). На этом уровне девушка завоевала 14 титулов и в общей сложности заработала за карьеру $251 649.

Однако считать британку безобидной овечкой не стоит ни в коем случае. Несмотря на отсутствие громких побед на соревнованиях WTA и участие лишь в одном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне-2018 — она неплохо заявила о себе в прошлом сезоне.

На прошлом Уимблдоне Дарт дошла до полуфинала в смешанном разряде, выступая в паре с Джеем Кларком с 247-й строчки рейтинга ATP. Их тандем уступил только грозному дуэту Виктории Азаренко и Джейми Маррея.

В одиночном разряде британке не повезло — она попала сразу на экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову. Шансов изначально было немного, однако Хэрриет сумела собраться и чуть не вырвала первый сет, проиграв только на тай-брейке (6:7).

Во второй партии она и вовсе разнесла фаворита матча со счетом 6:2. На третий сил уже не хватило, а может, сказался, мандраж, но Плишкова одержала очень легкую победу в решающем сете (6:1) и прошла дальше. Тем не менее

Дарт явно может преподнести сюрприз, и пребывающей в не самой лучшей форме Шараповой не стоит расслабляться.

К сожалению, для россиянки Открытый чемпионат Австралии навсегда останется особенным со знаком «минус»: именно после Australian Open — 2016 она сдала положительную пробу на мельдоний, получила 15-месячную дисквалификацию и с тех пор никак не может вернуться на свой лучший уровень игры.

В 2017 году спортсменка пропустила соревнования в Австралии из-за отстранения, а в 2018-м дошла до третьего круга, по пути одолев немку Татьяну Марию (Шарапова шутила, что долго не могла понять, кого же поддерживают болельщики) и грозную латвийку Анастасию Севастову. Однако справиться с бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер не удалось — россиянка с треском уступила 1:6, 3:6, покинув турнир.

В 2019 год Мария входит с новыми надеждами, но старыми проблемами.

31-летнюю теннисистку по-прежнему преследуют травмы: из-за повреждения она не смогла завершить свой последний поединок на данный момент — в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне против белорусской спортсменки Арины Соболенко. Во втором сете Шарапова взяла медицинский тайм-аут и вскоре объявила, что не может продолжать игру из-за проблем с бедром.

Россиянка так и не огласила подробностей травмы, лишь заверив, что восстановление не займет много времени, и она сможет принять участие как в австралийском «мэйджоре», так и на турнире Saint Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 28 января по 3 февраля.

К слову, тот матч против 20-летней Соболенко Мария и так проигрывала со счетом 1:6, 2:4, так что даже без травмы выйти в полуфинал Шэньчжэня вряд ли бы получилось.

А в 1/8 финала Шарапова испытала огромные трудности в игре с 17-летней Синьюй Ван. Россиянка уступила юной сопернице в первом сете на тай-брейке и проигрывала в начале второго (0:2), пока у китаянки не начались проблемы с ногой. В итоге Синьюй Ван пришлось сняться с турнира из-за травмы, и Мария прошла дальше, но даже в этой ситуации не было уверенности, что она добилась бы этого без «помощи» оппонентки.

В какой форме находится Шарапова сейчас, после того как сама перенесла небольшое повреждение, — большой вопрос.

В первых двух кругах Australian Open ей могут достаться только легкие соперницы — в случае победы над Дарт россиянка выходит на триумфатора противостояния Сорана Кырстя — Ребекка Петерсон. И только в третьем раунде Марии может попасться опасный соперник в лице Каролин Возняцки.

Остается надеяться, что Шарапова вернет свои привычные кондиции и дойдет до этого третьего круга. А там уже станет ясно, насколько серьезны претензии россиянки на титул, который она выигрывала единственный раз в карьере в 2008 году.

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