Одолеть Фуркада и Бё: Логинов бежит к победе. LIVE

Начал с промаха Цветков, после этого сделал поправку, закрыл габарит, снова не попал, закрыл еще один габарит, еще раз поправил прицел и попал последний выстрел. Но с двумя штрафными кругами уже на лежке будет сложно на что-то рассчитывать.