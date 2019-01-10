Одолеть Фуркада и Бё: Логинов бежит к победе. LIVE

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Логинов на финише! Просто фантастическая гонка Александра! 47,2 секунды перевеса над Фуркадом! Не только на рубеже, но и ногами одолел француза.
Задел в 14 секунд у Логинова перед Йоханнесом Бё! Фуркад третий. Саша, надо удержать победу!
Тарьей Бё допускает один промах, а следом МАЖЕТ ОДИН РАЗ ЙОХАННЕС!
Александр Логинов еще и на дистанции убегает от Фуркада сейчас!
ЛО-ГИ-НОВ! Чисто и быстро стреляет Александр! Фуркад работает дольше, но тоже закрывает все пять мишеней!
Логинов и Фуркад синхронно на втором рубеже!
У Цветкова один промах на стойке, а на дистанцию ушел Дмитрий Малышко. Сегодня день рождения его сына.
Мощнейший Йоханнес! Бё-младший стреляет чисто и убегает лидером с более чем 10-секундным превосходством над братом и Логиновым. У Матвея Елисеева два промаха.
Тарьей Бё стреляет точно и убегает на дистанцию с абсолютно идентичным с Логиновым результатом! До десятой!
Тут же подходит к рубежу Александр Логинов. Стреляет чисто и убегает на второй круг лидером!
Итак, Фуркад на лежке. Два габарита закрыл, а один — нет. С промахом убегает француз.
Кстати, сразу за Бё-младшим стартовал наш Матвей Елисеев.
Начал с промаха Цветков, после этого сделал поправку, закрыл габарит, снова не попал, закрыл еще один габарит, еще раз поправил прицел и попал последний выстрел. Но с двумя штрафными кругами уже на лежке будет сложно на что-то рассчитывать.
На отсечке в 2 км Фуркад немного Логинова обходит, а их обоих опережает норвежец Л'Абе-Лунд. Цветков тоже высоко.
Через минуту после своего старшего брата Тарьея на дистанцию спринтерской гонки ушел Йоханнес Бё.
Логинов разгоняется не только лучше Цветкова, но также опережает Фуркада и всех остальных!
Фуркад и следом Логинов на старте гонки, а у Цветкова пока что четвертый разгон.
Первым из наших на дистанцию уходит капитан сборной России Максим Цветков, для которого это первый старт на Кубке мира в сезоне, куда он вернулся благодаря успешной «Ижевской винтовке».
Стартуют спортсмены один за другим, а над трассой в Оберхофе уже лежит достаточно сильный туман.
Финн Туукка Инвениус ушел на дистанцию первым. Гонка началась.
Особенно занимательно, что Логинов стартует сразу за Фуркадом, и эта парочка всю гонку будет рядом друг с другом!
Норвежская легенда Уле-Эйнар Бьорндален считает, что шансы побороться с безоговорочным лидером нынешнего Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё (номер 25) имеют только наш Логинов, идущий вторым в общем зачете, и проваливший начало сезона француз Мартен Фуркад (16).
Всего в гонке 108 участников, так что для России этот спринт будет представлять интерес до самого конца.
За сборную России сегодня побегут следующие спортсмены: Максим Цветков (номер 10), Александр Логинов (17), Матвей Елисеев (26), Дмитрий Малышко (50), Евгений Гараничев (74), Семен Сучилов (107).
Этап в Оберхофе — самый непредсказуемый в мировом биатлоне из-за сложных погодных условий. Туман, ветер, снег, появляющиеся внезапно, — обычная история в Германии. Посмотрим, какое сегодня влияние на гонку окажет погода.
Старт гонки запланирован на 16:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.