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Одолеть Фуркада и Бё: Логинов бежит к победе. LIVE

Онлайн мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км.
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17:04

Логинов на финише! Просто фантастическая гонка Александра! 47,2 секунды перевеса над Фуркадом! Не только на рубеже, но и ногами одолел француза.

17:01

Задел в 14 секунд у Логинова перед Йоханнесом Бё! Фуркад третий. Саша, надо удержать победу!

17:00

Тарьей Бё допускает один промах, а следом МАЖЕТ ОДИН РАЗ ЙОХАННЕС!

16:59

Александр Логинов еще и на дистанции убегает от Фуркада сейчас!

16:57

ЛО-ГИ-НОВ! Чисто и быстро стреляет Александр! Фуркад работает дольше, но тоже закрывает все пять мишеней!

16:56

Логинов и Фуркад синхронно на втором рубеже!

16:55

У Цветкова один промах на стойке, а на дистанцию ушел Дмитрий Малышко. Сегодня день рождения его сына.

16:52

Мощнейший Йоханнес! Бё-младший стреляет чисто и убегает лидером с более чем 10-секундным превосходством над братом и Логиновым. У Матвея Елисеева два промаха.

16:50

Тарьей Бё стреляет точно и убегает на дистанцию с абсолютно идентичным с Логиновым результатом! До десятой!

16:48

Тут же подходит к рубежу Александр Логинов. Стреляет чисто и убегает на второй круг лидером!

16:47

Итак, Фуркад на лежке. Два габарита закрыл, а один — нет. С промахом убегает француз.

16:45

Кстати, сразу за Бё-младшим стартовал наш Матвей Елисеев.

16:44

Начал с промаха Цветков, после этого сделал поправку, закрыл габарит, снова не попал, закрыл еще один габарит, еще раз поправил прицел и попал последний выстрел. Но с двумя штрафными кругами уже на лежке будет сложно на что-то рассчитывать.

16:43

На отсечке в 2 км Фуркад немного Логинова обходит, а их обоих опережает норвежец Л'Абе-Лунд. Цветков тоже высоко.

16:42

Через минуту после своего старшего брата Тарьея на дистанцию спринтерской гонки ушел Йоханнес Бё.

16:41

Логинов разгоняется не только лучше Цветкова, но также опережает Фуркада и всех остальных!

16:38

Фуркад и следом Логинов на старте гонки, а у Цветкова пока что четвертый разгон.

16:35

Первым из наших на дистанцию уходит капитан сборной России Максим Цветков, для которого это первый старт на Кубке мира в сезоне, куда он вернулся благодаря успешной «Ижевской винтовке».

16:32

Стартуют спортсмены один за другим, а над трассой в Оберхофе уже лежит достаточно сильный туман.

16:31

Финн Туукка Инвениус ушел на дистанцию первым. Гонка началась.

16:30

Особенно занимательно, что Логинов стартует сразу за Фуркадом, и эта парочка всю гонку будет рядом друг с другом!

16:25

Норвежская легенда Уле-Эйнар Бьорндален считает, что шансы побороться с безоговорочным лидером нынешнего Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё (номер 25) имеют только наш Логинов, идущий вторым в общем зачете, и проваливший начало сезона француз Мартен Фуркад (16).

16:20

Всего в гонке 108 участников, так что для России этот спринт будет представлять интерес до самого конца.

16:15

За сборную России сегодня побегут следующие спортсмены: Максим Цветков (номер 10), Александр Логинов (17), Матвей Елисеев (26), Дмитрий Малышко (50), Евгений Гараничев (74), Семен Сучилов (107).

16:10

Этап в Оберхофе — самый непредсказуемый в мировом биатлоне из-за сложных погодных условий. Туман, ветер, снег, появляющиеся внезапно, — обычная история в Германии. Посмотрим, какое сегодня влияние на гонку окажет погода.

16:05

Старт гонки запланирован на 16:30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.