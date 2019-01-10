WADA в Москве: российский спорт под ударом. LIVE

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Теперь же, по словам министра, все детали урегулированы, и рабочий процесс запущен. По его мнению, в ближайшие дни он должен быть завершен.
«Работа займет определенное количество времени, потому что это сам процесс копирования, верификации. Это достаточно большой объем данных. Надеюсь, работа будет завершена в течение ближайших 2-3 дней. Буквально 14 января состоится комиссия по соответствию. Основная задача, которая поставлена перед экспертами, — завершить эту работу в ближайшие несколько дней», — добавил Колобков.
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, почему представители РУСАДА не смогли вовремя предоставить экспертной группе WADA доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.
«Задержка произошла не по вине России. Это чисто организационная, техническая проблема. Сейчас она решена, и поэтому я надеюсь, что в течение нескольких дней процесс завершится. Не могу говорить за комиссию по соответствию, но уверен, что мы сделали все, чтобы данные были предоставлены до Нового года», — заявил Колобков.
Все подробности вчерашнего визита экспертов WADA в Московскую лабораторию вы можете прочитать в предыдущем онлайне.
Министр спорта России Павел Колобков рассказал сегодня, что задержка, из-за которой эксперты WADA не смогли получить данные в оговоренные сроки (до Нового года), произошла не по вине России. Вполне вероятно, что именно поэтому никаких санкций к российскому спорту из-за срыва дедлайна не последовало.
10 января эксперты Всемирного антидопинговового агентства (WADA) начали работу по извлечению данных из базы московской антидопинговой лаборатории в рамках соглашения по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Газета.Ru» следит за развитием событий.