WADA в Москве: российский спорт под ударом. LIVE

Теперь же, по словам министра, все детали урегулированы, и рабочий процесс запущен. По его мнению, в ближайшие дни он должен быть завершен.

«Работа займет определенное количество времени, потому что это сам процесс копирования, верификации. Это достаточно большой объем данных. Надеюсь, работа будет завершена в течение ближайших 2-3 дней. Буквально 14 января состоится комиссия по соответствию. Основная задача, которая поставлена перед экспертами, — завершить эту работу в ближайшие несколько дней», — добавил Колобков.