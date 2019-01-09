WADA в Москве: что будет с российским спортом. LIVE

Кстати, глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор еще в декабре не видел ничего страшного в задержке забора данных из московской лаборатории.

«В случае, если РУСАДА будет под угрозой лишения статуса, WADA все равно обязано будет дать российским властям время на объяснение сложившейся ситуации. Можно, конечно, сказать, что тут нечего объяснять, лишение статуса очевидно и причины не важны, но суды очень не любят такие аргументы, а это значит, что у России будут хорошие шансы на победу в случае исков, а этого никто не хочет, — рассказывал Тэйлор ВВС.

— Хочу заметить, что ожидание до 14-15 января даст возможность российским властям предоставить нам нужную информацию, несмотря на то, что дедлайн уже позади. Если честно, я не понимаю, почему все думают, что это так плохо. Мне казалось, все сошлись на мнении, что главным в этой ситуации является получение важных данных, с помощью которых можно решить вопросы с делами спортсменов. Именно поэтому мы решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы в итоге получим эту информацию, то какая разница – до 31 декабря это случилось или на следующей неделе?»