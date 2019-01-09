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FIS не рассматривает отстранение российских лыжников от ЧМ-2019
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WADA в Москве: что будет с российским спортом. LIVE

FIS не рассматривает отстранение российских лыжников от ЧМ-2019

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января вновь прибывают в Москву, чтобы получить данные из базы московской антидопинговой лаборатории. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:21

Кстати, глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор еще в декабре не видел ничего страшного в задержке забора данных из московской лаборатории.

«В случае, если РУСАДА будет под угрозой лишения статуса, WADA все равно обязано будет дать российским властям время на объяснение сложившейся ситуации. Можно, конечно, сказать, что тут нечего объяснять, лишение статуса очевидно и причины не важны, но суды очень не любят такие аргументы, а это значит, что у России будут хорошие шансы на победу в случае исков, а этого никто не хочет, — рассказывал Тэйлор ВВС.

— Хочу заметить, что ожидание до 14-15 января даст возможность российским властям предоставить нам нужную информацию, несмотря на то, что дедлайн уже позади. Если честно, я не понимаю, почему все думают, что это так плохо. Мне казалось, все сошлись на мнении, что главным в этой ситуации является получение важных данных, с помощью которых можно решить вопросы с делами спортсменов. Именно поэтому мы решили восстановить РУСАДА в сентябре. Если мы в итоге получим эту информацию, то какая разница – до 31 декабря это случилось или на следующей неделе?»

15:11

Теперь судьба российского спорта во многом будет решаться 14-15 января, когда состоится заседание комитета WADA по соответствию, который и вынесет рекомендации исполкому организации в отношении дальнейшей судьбы РУСАДА.

15:02

Кстати, не все просто и с тем самым «не сертифицированным в России оборудованием». По слухам, все дело в мощности того самого оборудования, опять же, по слухам, испугавшей людей из СК...

14:44

На самом деле сам факт доступа экспертов в московскую лабораторию еще не означает дальнейшей спокойной жизни для отечественного спорта. Собственно, данные WADA хочет взять как раз для того, чтобы изучить и понять, какие махинации с допинг-пробами российских спортсменов имели место. Если таковые будут обнаружены, как минимум задействованным в них спортсменам не поздоровится.

14:32

Стало известно, что представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не обсуждают возможный недопуск сборной России на предстоящий чемпионат мира, который будет проходить в австрийском Зеефельде.

Менеджер FIS Йенни Видеке сообщила, что на данный момент вопрос об исключении россиян не поднимался. Член FIS Эрик Росте, также возглавляющий норвежскую федерацию лыжных видов спорта, выразил мнение, что отстранять всю команду в любом случае будет неправильно. Специалист уверен, что чистые спортсмены, которые соревнуются на данный момент, не имеют отношения к проблемам с базами данных Московской антидопинговой лаборатории.

14:20

Сразу же остро на слова Голодец отреагировал адвокат Григория Родченкова Джим Уолден.

«Вот это шок! То, что Россия так темнит, только еще больше доказывает ее вину, о чем уже раньше говорил доктор Родченков. Нет сомнений, что МОК и WADA смотрят на ситуацию по-другому, — написал юрист в своем твиттере.

— Они полностью скомпрометированы, поэтому ничего не сделают России. Я надеюсь, что чистые атлеты со всего мира и спонсоры поднимут бунт. Они должны это сделать! Есть два стандарта правосудия: один для России, другой – для всего остального мира».

14:11

Накануне также высказалась о ситуации вице-премьер Правительства России Ольга Голодец.

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», – рассказала чиновница ТАСС.

14:05

«Как таковые данные были готовы к передаче WADA и в прошлый раз. Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики, — рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа».

13:57

Естественно, призывы наказать российский спорт стали раздаваться сразу же, но WADA заняло неожиданно лояльную по отношению к России позицию, не стало рубить с плеча и продолжило рабочий процесс, в результате которого сегодня эксперты снова прибудут в Москву с той же целью — получить данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

13:48

В тот момент показалось, что все закончится новой катастрофой для российского спорта: в соглашении о восстановлении РУСАДА в правах было сказано, что неполучение WADA до конца прошлого года данных из московской антидопинговой лаборатории приведет к повторному отстранению РУСАДА, причем российские спортсмены тогда вообще не смогут участвовать в международных соревнованиях, которые также невозможно будет проводить в нашей стране.

13:40

Напомним, что, по условиям соглашения с WADA, Россия должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории еще до Нового года. Поначалу прогресса в этом вопросе не было, но в итоге незадолго до конца 2018 года эксперты Всемирного антидопингового агентства прибыли в столицу России и попали в московскую лабораторию, но не смогли выполнить свою работу. Все дело в том, что Следственный комитет заблокировал действия иностранцев, так как их оборудование не было сертифицировано в нашей стране.

13:30

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова приезжают в Москву, чтобы изучить базу данных московской антидопинговой лаборатории, что являлось одним из условия для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.