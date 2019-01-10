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«Думала, умру»: тренер насиловал чемпионку с 17 лет

«Думала, умру»: чемпионка Пхенчхана рассказала об изнасилованиях с 17 лет

Олимпийская чемпионка по шорт-треку кореянка Сим Сок Хи рассказала об избиениях и сексуальном насилии со стороны своего тренера Чо Чже Бома, который занимался с ней на протяжении 14 лет. Наставника уже пожизненно отстранили от занятий со спортсменами, а также приговорили к тюремному заключению.

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Сим Сок Хи шокировала мир заявлением об изнасиловании со стороны ее многолетнего тренера Чо Чже Бома.

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По словам спортсменки, которые приводит портал Channel News Asia, наставник постоянно позволял себе физическое насилие по отношению к ученикам.

Все началось с грубого обращения на тренировках, когда девочке было семь лет и она только начинала свою карьеру в шорт-треке. По мере взросления Сим Сок Хи притеснения становились все более жестокими.

В конце концов физические наказания наставника стали насколько нестерпимыми, что однажды шорт-трекистка даже подумала, что «может умереть прямо там», когда Чо Чже Бом ударил ее и пнул ногой.

Стоит отметить, что тренер уже понес некоторое наказание за избиения подопечных. В январе 2018 года Южнокорейский союз конькобежцев пожизненно отстранил его от работы со спортсменами, когда стало известно о жестоком обращении специалиста с Сим Сок Хи за месяц до Олимпиады в Пхенчхане.

16 января 2018-го девушка явилась в больницу со следами легких побоев и сообщила, что у них с тренером произошел конфликт во время общения наедине в национальном спортивном центре. Из-за лечения шорт-трекистка даже пропустила визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который тогда посещал тренировочную базу олимпийцев.

На портале Korea Joongang Daily сообщалось, что

этот инцидент поверг общественность в шок, поскольку до этого Сим Сок Хи всегда демонстрировала только уважение и любовь по отношению к Чо Чже Бому, который тренировал ее на протяжении 14 лет.

«Когда я слаба, он делает меня сильной, когда я устала, он становится источником моей энергии. Тренер помогает мне фокусироваться только на спорте и не сворачивать с пути», — говорила спортсменка.

Когда стало известно об избиениях, Чо Чже Бома заменил в национальной сборной бывший тренер Виктора Ана Парк Сео-Ву.

Правда, тогда Сим Сок Хи еще не решилась рассказать об изнасилованиях. В итоге вдобавок к пожизненному бану Чо Чже Бом получил лишь десять месяцев тюремного заключения.

Однако наставник был не согласен даже с таким наказанием.

На все претензии он отвечал, что действовал так по отношению к ученикам, чтобы добиться от них наилучшего результата, — и медали действительно были завоеваны.

Сим Сок Хи стала двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете, взяв золото в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018. Кроме того, ей покорилось серебро на дистанции 1500 м на Олимпиаде в России и бронза на 1000 м на Играх в Корее.

Также 21-летняя спортсменка уже является четырехкратной чемпионкой мира.

С такими аргументами Чо Чже Бом подал апелляцию на срок своего заключения. Вскоре после заседания по рассмотрению его жалобы Сим Сок Хи наконец решилась рассказать об изнасиловании.

Девушка сообщила, что тренер насиловал ее с 17 лет до января 2018 года, когда до Игр в Пхенчхане оставался всего месяц.

Иногда Чо Чже Бом склонял ее к непотребным действиям прямо в государственном спортивном центре, где проходили тренировки олимпийцев.

Сим Сок Хи призналась, что не раскрывала всю правду о физических притеснениях тренера, поскольку боялась, что это поставит на ней клеймо как на женщине, а также может навредить ее семье. По словам девушки, Чо Чже Бом вполне способен учинить в ответ жестокую расправу.

Однако, как подчеркнул адвокат потерпевшей, шорт-трекистка собрала все свое мужество и рассказала правду, чтобы предотвратить подобные преступления в дальнейшем. Ожидается, что слушания по поводу новых обвинений в адрес Чо Чже Бома состоятся 14 января.

По информации The Korea Herald, еще две спортсменки, вдохновившись смелостью олимпийской чемпионки, готовы рассказать о насилии со стороны тренеров.

Глава Ассоциации молодых конькобежцев Южной Кореи сообщил, что в ходе собственного расследования члены организации обнаружили «еще шесть случаев сексуальных домогательств, которые позволяли себе тренеры по отношению к ученикам».

Две жертвы из шести планируют в ближайшем будущем провести пресс-конференцию и подать в суд на своих насильников. Другие потерпевшие пока не готовы на такой шаг.

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