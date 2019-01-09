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Страшная травма: трагедия фигуристки Тутберидзе

Балет, травма и теракт: спортивное прошлое Тутберидзе

Этери Тутберидзе, воспитавшая для России двух олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, в свое время сама пыталась построить карьеру в одиночном катании. Каких успехов добилась прославленный ныне тренер и что помешало ей продолжить выступать — в материале «Газеты.Ru».

Этери Тутбиредзе, считающаяся самым успешным российским тренером по фигурному катанию последних лет, в молодости также занималась профессиональным спортом, однако не смогла построить ошеломительную карьеру. На это были свои причины.

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Тутберидзе родилась в Москве в многодетной грузинской семье. Девочка вместе с матерью сопровождала брата на футбол на Стадион юных пионеров, когда увидела изящных и грациозных фигуристов. Тогда Этери было только четыре с половиной года, и она загорелась идеей начать спортивную карьеру в этом виде спорта.

Долгое время мать не соглашалась отдать дочь в фигурное катание, однако все-таки сдалась под напором своего чада, а Тутберидзе попала в группу к Евгении Зеликовой.

Занимаясь под руководством этой наставницы, юная Тутберидзе зарекомендовала себя как подающая надежды фигуристка, и ее взял под крыло прославленный отечественный специалист Эдуард Плинер, супруг Зеликовой.

Позднее Тутберидзе характеризовала Плинера как строго, но очень уважаемого тренера. По ее словам, он мог с легкостью объяснить любой самый сложный элемент.

В только начинающейся карьере юную фигуристку стали преследовать травмы. Она не могла обрести стабильность в прыжках, хотя и умела исполнять двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп.

Вскоре Этери получила очень серьезное повреждение — трещину позвоночника. Мать бросила все силы на ее лечение.

Девочку водили ко всевозможным врачам и кололи различные препараты, среди которых был и кальций. Большим счастьем стало, что Тутберидзе смогла полностью восстановиться, однако за время реабилитации из-за кальция девушка выросла на 22 сантиметра. Тогда еще юная Этери поняла, что с таким ростом в одиночном катании делать нечего.

Заканчивать с профессиональным спортом Тутберидзе не хотела и решила перейти в танцы на льду. Она тренировалась у многих отечественных специалистов: Лидии Кабановой, Елены Чайковской, Натальи Линичук, Геннадия Аккермана и Татьяны Тарасовой. Но с каждым из них у Тутберидзе не сложилось.

Серьезных высот на родине добиться не удалось.

За это время она смогла завоевать лишь несколько медалей на этапах советского кубка, после чего окончательно разочаровалась и решилась перевернуть эту страницу своей жизни, уехав гастролировать в США в труппе «Российского балета на льду».

В Америке у коллектива начались финансовые проблемы. В определенный момент у труппы просто сорвались гастроли. Балет ежедневно проводил репетиции и был готов в любой момент откатать программу перед зрителями, однако лишился финансирования.

Спустя некоторое время труппе все же удалось выступить — получилось феноменально. 30 марта, 1 и 2 апреля 1995 года балет показал пять выступлений в Оклахома-Сити, а 31-е марта было объявлен «Днем «Российского балета на льду» в штате Оклахома.

Жизнь в Штатах запомнилась Тутберидзе и одним из самых ужасных событий.

Участники «Российского балета на льду» жили всего в 50 метрах от Оклахома-Сити, где 19 апреля 1995 года произошел теракт, в котором погибли 168 человек. Из группы российского балета несколько человек получили ранения, но все остались живы.

Из-за длительной рабочей паузы многие артисты балета работали в местных ледовых шоу. Тутберидзе с партнером Николаем Аптером еще четыре года активно тренировалась и выступала, но после приняла решение начать уже тренерскую карьеру.

«Всех русских из нашей балетной труппы американцы разобрали по семьям.

Нас с партнером Колей Аптером приютил тот пожарный. Как пострадавшим в теракте, каждому выплатили по $1200.

Купили битую машину, пожарный помог ее восстановить, и поехали в Цинциннати», — вспоминала Тутберидзе.

В 1998 году Тутберидзе вернулась в Россию, где с 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.

Хотя собственная профессиональная карьера фигуристки у Тутберидзе не сложилось, но впоследствии она стала одним из самых одаренных тренеров России, воспитав множество талантливых спортсменов.

С каждым годом в группе Этери появляются новые звезды, побеждающие на всевозможных соревнованиях. Сейчас это Алина Загитова, а также совсем пока юные Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

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