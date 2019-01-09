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Не только Карякин: на ком держится шахматная Россия

Карякин и компания: главные шахматисты России

Шахматы занимают большое место в спортивной жизни России, однако большинству любителей знакомо только имя Сергея Карякина, который получил небывалую известность благодаря матчу за мировую корону с Магнусом Карлсеном. Однако популярность Карякина оказалась не вечной, и сейчас на шахматном поприще блистают уже другие российские имена. «Газета.Ru» рассказывает про главных отечественных шахматистов.

Старая гвардия

Имя Яна Непомнящего, пожалуй, уступает по популярности разве что Сергею Карякину. В России он признается одним из самых сильных и перспективных гроссмейстеров. Непомнящий с детства активно принимал участие в чемпионатах мира и Европы, где показывал достойные результаты, что позволило ему войти в тройку лучших шахматистов России в своей возрастной категории.

Звание гроссмейстера он получил в 2007 году.

Первым серьезным достижением Непомнящего стал суперфинал чемпионата России в 2010 году, где Ян в итоге занял первое место. 10 декабря 2017 года Непомнящий победил чемпиона мира Магнуса Карлсена на супертурнире в Лондоне, что позволило ему войти в клуб Михаила Чигорина. Эта победа остается наиболее значимой в карьере Яна.

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За 2018 год Непомнящий дважды занимал первое место: в Иерусалиме на мемориале Яфета и на турнире в Дортмунде.

Ветерану отечественных шахмат Владимиру Крамнику уже 43 года, однако он по-прежнему лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди россиян, занимая седьмую строчку.

В 1993 году Крамник получил звание гроссмейстера и принял участие в чемпионатах мира.

Самым известным матчем в карьере Крамника стало противостояние с болгарином Веселином Топаловым за звание абсолютного чемпиона мира в 2006 году.

Матч сопровождался скандалами, многочисленными апелляциями и протестами, однако Крамник продолжил играть и по очкам победил Топалова, став чемпионом мира. Эта победа принесла ему небывалые на тот момент $500 тыс.

Трехкратный победитель мировых первенств по блицу и двукратный триумфатор шахматных Олимпиад, чемпион России Александр Грищук — еще один оплот, благодаря которому процветает отечественное шахматное настоящее.

О Грищуке как шахматисте с большой буквы заговорили в 1999 году после победы на Мемориале Чигорина.

Он является безукоризненным мастером быстрых шахмат, однако это не помогает ему вмешаться в борьбу за шахматную корону. Все его главные триумфы состоялись именно в блице, что еще раз говорит о нем как о мэтре этого формата. Грищук — лишь один из немногих российских гроссмейстеров, кому удалось одолеть Магнуса Карлсена.

Дом Грищука, к слову, богат на талантливых шахматистов.

Его супруга — известный украинский и российский гроссмейстер Екатерина Лагно.

Она впервые стала чемпионкой по блицу в 2014 году. Тогда же она сменила спортивное гражданство с украинского на российское. На прошедшем в декабре 2018 года чемпионате мира по блицу победа вновь досталась 29-летней Лагно. На текущий момент она входит в десятку лучших шахматисток мира и имеет наибольший рейтинг ФИДЕ среди россиянок.

Один из самых известных шахматистов современной России Петр Свидлер семь раз становился чемпионом страны и пять раз одерживал победы на шахматных олимпиадах.

В мировую шахматную элиту молодой игрок ворвался в 1997 году, одержав знаменитую победу над Гарри Каспаровым.

Сейчас 42-летний Свидлер является непревзойденным рекордсменом по количеству титулов чемпиона России — у него их восемь.

Матч Свидлера с Сергеем Карякиным на Кубке мира в Баку в 2015 году стал для Петра важнейшим шагом в профессиональной карьере. На тай-брейке тогда победу одержал Карякин, однако второе место позволило Свидлеру участвовать в турнире претендентов.

И, конечно же, никак нельзя не упомянуть самого Сергея Карякина. Бывший претендент на звание чемпиона мира стал россиянином только в 2009 году, сменив украинский паспорт. Всемирную известность получил благодаря матчу с Магнусом Карлсеном за мировую корону в 2016 году.

На тай-брейке Карякин и Карлсен сыграли четыре партии в быстрые шахматы, где победа досталась норвежцу.

Их противостояние стало одним из самых популярных за последние годы, однако Сергею снова пока не удается вмешаться в гонку за звание чемпиона мира.

Молодежь наступает на пятки

Славу Карякина и других ветеранов отечественных шахмат потихоньку перехватывают молодые спортсмены.

В России одной из главных надежд считается 22-летний Даниил Дубов.

Он рос в шахматной семье, является внуком почетного члена ФИДЕ Эдуарда Дубова. На чемпионате мира по блицу в 2016 году занял третье место, серьезно заявив о себе. На Кубке мира по шахматам в 2017 дошел до 1/8 финала, где уступил будущему победителю турнира Левону Ароняну. Наибольший успех к Дубову пришел после победы на чемпионате мира 2018 года по быстрым шахматам, после чего о Данииле заговорили как о будущем шахмат и главном сопернике Карслена.

Шахматным «принцем» России прозвали 20-летнего Владислава Артемьева. Является многократным победителем юношеских первенств России и шахматных Олимпиад. В командном первенстве России выступает за казанскую «Ладью».

На прошедшем в 2018 году чемпионате мира по блицу некоторое время лидировал вместе с Карлсеном, однако в итоге финишировал девятым.

Однако это стало большим скачком в карьере Артемьева, а участие на чемпионате мира заставило всех шахматистов считаться с молодым «принцем».

Одним из самых перспективных шахматистов России можно справедливо считать 23-летнего Владимира Федосеева. Он родом из Санкт-Петербурга, тренируется под руководством всемирно известных гроссмейстеров Дениса Евсеева и Александра Халифмана.

В 2013 году стал абсолютным чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет. Интересно, что Владимир на всех соревнованиях, в которых принимает участие, занимает обычно призовые или высокие места.

Наиболее значимый успех он получил на чемпионате Европы в Минске, где спортсмен занял третье место и попал в Кубок мира ФИДЕ. На супертурнире в Дортмунде в 2017 году стал вторым, а чуть позднее дошел до четвертьфинала Кубка мира, однако уступил в нем американскому гроссмейстеру Уэсли Со.

В конце 2017 года на чемпионате мира по быстрым шахматам Федосеев добился значительного успеха, поделив первое-третье места с Яном Непомнящим и Виши Анандом. За «золото» на тай-брейке сошелся с Анандом и потерпел поражение.

Но второе место на чемпионате мира, безусловно, приятно удивило шахматный мир России.

Что важно, в стране сейчас есть не только держат планку возрастные шахматисты, но и активно продвигаются молодые гроссмейстеры. Благодаря успехам Дубова, Федосеева и Артемьева можно говорить, что шахматное будущее у России есть.

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