От Липницкой до Медведевой: Тутберидзе вспомнила о бывших

Этери Тутберидзе в своем инстаграме опубликовала ряд фотографий со своими бывшими учениками, среди которых оказались Юлия Липницкая, Адьяна Питкеева, Серафима Саханович, Сергей Воронов, Полина Цурская, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова и Евгения Медведева. В публикации известный тренер по фигурному катанию рассказала об отношении к образам, созданным подопечными, которые потом покинули ее группу.

«Газета.Ru» вспомнила пять ярких уже бывших фигуристок Тутберидзе, а также о том, как спортсменки прощались с тренером.

Юлия Липницкая

Начав в четырехлетнем возрасте заниматься фигурным катанием под присмотром у Елены Левковец и Марины Войцеховской, Юлия Липницкая в 2009 году уехала за карьерным ростом в Москву, где попала в группу Этери Тутберидзе. Спустя всего несколько месяцев у юной фигуристки многие эксперты стали отмечать феноменальную гибкость, растяжку и вращения. Был ощутимым прогресс у Липницкой и в прыжках. Так, она в своем первом сезоне под руководством Тутберидзе уже освоила все тройные прыжки.

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Впоследствии Липницкая успешно выступила на юниорском Гран-при, выиграв два этапа и финал, а также завоевала золото на чемпионате мира среди юниорок.

Главный отрезок ее карьеры выпал на сезон-2013/14, когда она добилась триумфа на двух этапах Гран-при, чемпионате Европы и Олимпийских играх в Сочи, выиграв золотую медаль в командных соревнованиях.

После Игр-2014 карьера Липницкой пошла на спад: результаты фигуристки стали хуже, а у самой спортсменки появились проблемы со здоровьем. В конечном итоге Юлия отказалась от сотрудничества с Тутберидзе и ушла заниматься в группу к Алексею Урманову, а в августе 2017 года приняла решение о завершении карьеры.

Позднее Этери Тутберидзе в своем интервью рассказала, что Липницкая ушла от нее неожиданно, а новость об уходе спортсменки к другому тренеру она узнала не от самой фигуристки, а от пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула. А еще через час в другом издании — огромная статья с интервью ее нового тренера Алексея Урманова.

Получается, все об этом знали, кроме меня. И это, мне кажется, было неправильно. Все-таки мы какие-то годы вместе провели и какие-то медали заработали… Конечно, мне было обидно»,

— цитирует Тутберидзе РИА «Новости».

Кроме того, тренер опровергла слухи о возможном возвращении фигуристки в свою группу. По мнению Тутберидзе, Липницкая сильно снизила требования к себе.

«Липницкая ко мне никогда не вернется. 300% — она этого шага не сделает. Она так долго уходила… Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе», — заключила специалистка.

Еще одна талантливая фигуристка, об уходе которой Этери Тутберидзе сожалеет, хоть и не упомянула ее у себя в инстаграме. Полина Шелепень дважды становилась серебряным призером финала Гран-при среди юниоров, неоднократно занимала место на пьедестале юниорских чемпионатов России, выигрывала на пяти этапах Гран-при юниоров. Но выйти в лидеры на взрослом уровне так и не смогла, хоть и владела всеми видами тройных прыжков.

В надежде пробиться на новый уровень Шелепень в 2012 году покинула группу Тутберидзе и ушла к Светлане Соколовской. Как и в случае с Липницкой, сделала она это втихую.

«Убежала из Новогорска, и после этого я ее больше не видела. Она даже со мной не попрощалась. Хотя почему просто не сказать «спасибо» за проведенные вместе годы? Мы все живем в одном мире. Тем более что она осталась в мире фигурного катания. Но я ее даже не видела»,

— сказала Тутберидзе.

Карьера у Шелепень так и не удалась. В 2013 году она сменила спортивное гражданство и стала выступать за Израиль, а следующей осенью приняла решение о завершении карьеры, после чего стала помощницей Соколовской.

Анастасия Тараканова

Если уход Шелепень можно было связать с желанием развиваться, то случай с Таракановой выглядит прямо противоположным. Дебютировав на юниорских этапах Гран-при и завоевав бронзу в финале, 14-летняя фигуристка решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе и перешла в группу в академию Евгения Плющенко, где занимается и сейчас.

Однако молодая спортсменка не скрывает, что в один момент фигурное катание перестало вызывать у нее интерес и что она ушла от Тутберидзе со словами «С меня хватит!».

«Получилось так, что летом я месяц вообще не каталась. И не то чтобы я пропускала тренировки… я просто ушла. Сезон начался, я покаталась две недели и попрощалась с той командой. Сказала: «Все, с меня хватит». Я не собиралась куда-то переходить. Просто не появлялась на льду. Были такие мысли: «Я же вроде катаюсь чисто, но и баллов мало, и место не то». Это меня расколбасило чисто психологически.

Я ушла не из-за того, что меня там якобы что-то не устроило. Меня там все устраивало. И не боялась я никакой конкуренции. Я просто бросила фигурное катание. Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает»,

— сказала Тараканова в интервью «Газете.Ru», подчеркнув, что решение остаться в профессиональном спорте она приняла лишь из-за чувства долга родителям.

На минувшем чемпионате России фигуристка заняла лишь 13-е итоговое место, а на юниорском этапе Гран-при в Словении в текущем сезоне завоевала золотую медаль.

Полина Цурская

Крайне неожиданным из группы Этери Тутберидзе стал уход Полины Цурской. Два года подряд Цурская успешно выступала в юниорах, выигрывала этапы Гран-при, а также завоевала золотую награду в финале сезона-2015/16. В талант молодой фигуристки верила лично Тутберидзе.

«Цурская — девочка с огромным талантом, но сложным здоровьем. Федерация и мы пытаемся поддержать ее здоровье. Мы будем делать все, пока она имеет хоть какой-то шанс и желание кататься. Ее неоднократно вывозили в Германию, там оперировали. У нее присутствуют генетические предрасположенности, которые редко встречаются.

На чемпионат мира она приехала с очень серьезным диагнозом, но она хочет кататься. Мы будем делать все возможное»,

— говорила Тутберидзе, комментируя десятое место Цурской на юниорском чемпионате мира.

Однако, выйдя на взрослый уровень, 17-летняя фигуристка высоких результатов добиться не могла. Одной из основных причин стала проигранная конкуренция Алине Загитовой. Сама Цурская посчитала, что ситуацию в лучшую сторону не изменить, и чтобы сохранить карьеру, необходимо что-то менять.

В итоге фигуристка решила поменять тренера и ушла к Елене Буяновой, хоть и родители пытались отговорить ее от этого. По словам Цурской, именно конкуренция и соперничество со своими одногруппницами ощутимо давили на нее.

«В прежней группе у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. То есть ты смотришь, что делает на льду кто-то один, и сам тянешься за этим. В ЦСКА тренеры стараются разделить всех спортсменов таким образом, чтобы иметь возможность работать с каждым индивидуально. Отдельно отрабатывать прыжки, скольжение, отдельно — хореографическую часть катания. Работа на соперничестве, честно говоря, мне не слишком нравилась. Мне это не очень подходит», — цитирует Цурскую РИА «Новости».

Евгения Медведева

Самый громкий и, наверное, самый скандальный уход фигуристки от своего тренера за последние 10-15 лет. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Евгения Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании, уступив своей соотечественнице и тогдашней партнерше по группе Алине Загитовой, 19-летняя спортменка поразила весь мир фигурного катания своим решением завершить сотрудничество с Этери Тутберидзе и начать заниматься под руководством канадского специалиста Брайна Орсера.

После того как в мае Медведева объявила о своем уходе, в Сети тут же расползлись слухи о том, что россиянка планирует сменить гражданство и выступать за другую страну, за что болельщики мгновенно стали обвинять ее в предательстве. Сама фигуристка опровергла все разговоры об отказе от российского гражданства, однако негативно настроенные к ней группы все-таки остались.

Не удержалась от нелицеприятных комментариев в адрес Медведевой и сама Тутберидзе, разочарованная поступком спортсменки, с которой она занималась на протяжении 11 лет.

«Мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо».

Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Также специалистка поведала о том, что Медведева была настолько раздосадована поражением на Олимпиаде и что якобы просила оставить Загитову, ставшую чемпионкой, в юниорах.

«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказала Тутберидзе.

При этом Медведева данное утверждение опровергла, заявив, что подобного диалога с тренером у нее не было. Однако говорить о подробностях конфликта с Тутберидзе фигуристка наотрез отказалась.

«Мне надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала.

Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой»,

— заключила Медведева.

Дебютный сезон фигуристки под руководством нового тренера проходит не лучшим для нее образом. Завоевав на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International серебро, Медведева стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, а также заняла четвертое место на этапе во Франции, не сумев пробиться в финал. На чемпионате России она расположилась на итоговом седьмом месте и не пробилась в национальную сборную на чемпионат Европы. Вместе с Елизаветой Туктамышевой Медведева включена в резерв. Также фигуристка попала в запас на зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

Примечательно, что публикацию Этери Тутберидзе в инстаграме Евгения Медведева оценила, поставив «лайк». Возможно, приятные воспоминания о совместном сотрудничестве могут стать отправной точкой для налаживания будущих отношений.

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