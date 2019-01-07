Унизил Мейвезера: Макгрегор нашел себе нового соперника

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил желание сразиться с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой. Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе потребовал организовать ему поединок с 20-летним японцем по правилам смешанных единоборств до лета этого года. При этом сам бой должен нести выставочный характер.

«Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Нацукавы до лета. Пожалуйста, договоритесь об этом. С уважением, двукратный чемпион»,

— написал Макгрегор в своем твиттере.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 января 2019 г.

Тем самым ирландский боец в очередной раз язвительно усмехнулся над американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим, который недавно сразился с Нацуковой.

Напомним, поединок, также носивший выставочный характер и прошедший по правилам профессионального бокса в полусредней весовой категории (до 66,7 кг), состоялся 31 декабря и завершился досрочной победой Мейвезера в первом раунде.

Американец трижды отправлял Нацукаву в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Реклама

По итогам боя Мейвезер выразил своему сопернику благодарность за спарринг, а также подчеркнул, что практически не тренировался перед очным противостоянием.

«Я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Я сказал: «Почему бы и нет?». Я все еще в отставке, все еще 50-0. Тенсин — настоящий чемпион и крутейший боец. Тенсин, держи голову выше. Я хочу, чтобы фанаты со всего мира поддержали его. Был ли у меня был тренировочный лагерь перед этим боем? Я несколько раз был в зале и немного занимался с молодым чемпионом Дакуаном Мэйсом», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

В связи с тем, что бой был неофициальным, его результат не вошел в послужные списки спортсменов. При этом поединок был раскритикован многими любителями смешанных единоборств, которые обвинили Мейвезера и Нацукаву в «постановке». Среди них оказался и чемпион Bellator в полусреднем весе Рори Макдональд.

«На мой взгляд, это выглядело очень постановочно. Поэтому я немного удивлен тем, как профессиональные бойцы реагируют на поединок, будто он настоящий. Почему я так думаю? Флойд так не боксирует, Тенсин падал от довольно сомнительных ударов. И бой проходил в Японии, ха-ха», — написал боец у себя в твиттере.

just watched the full fight between floyd and tenshin. from my perspective it looked very fake. so im a bit suprised seeing professional fighters reacting to it as if it were real — Rory MacDonald (@rory_macdonald) 1 января 2019 г.

При этом сам Мейвезер не скрывал своего посредственного отношения к поединку еще за несколько дней до самого боя и утверждал, что преследует цель развлечься и заработать денег. К слову, о гонораре: теперь непобежденный американец обогател минимум на $9 млн.

Усомнился в профессионализме Мейвезера и Макгрегор.

«Эти $9 млн не удержат тебя в топе моего списка надолго, паренек», — заявил Конор.

That 9 milli won't keep you on top of my list for long, kid. #Forbesy pic.twitter.com/zyjzKFYPq1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2019 г.

Интересно, что между Макгрегором и Мейвезером уже давно имеется своя история взаимоотношений. Ранее ирландский боец и американский боксер встречались друг с другом на ринге в августе 2017 года.

Тогда досрочную победу одержал Мейвезер-младший, нокаутировавший Макгрегора в десятом раунде боя, который проходил по правилам бокса.

Сам поединок не являлся титульным. Главным призом за этот бой был специальный пояс WBC Money Belt и, соответственно, деньги. По его итогам Мейвезер заработал гонорар в размере $100 млн, а Макгрегор — порядка $30 млн. Помимо гарантированного минимума американцу также причиталось 75% выручки от продажи трансляции бой, тогда как ирландскому бойцу только 25%.

По некоторым данным, в общей сложности Флойд заработал за тот бой около $400 млн, а Конор — $100 млн.

Несмотря на то, что после этого боя американский боксер объявил о завершении карьеры, позднее Мейвезер изъявил желание вновь сразиться с ирландцем, но уже по правилам смешанных единоборств. Более того, Флойд даже начал тренировки в ММА, однако реванша с Конором так добиться и не удалось.

Макгрегор вернулся в UFC и сразился с российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сдавшись ему в четвертом раунде после удушающего приема от «Дагестанского Орла».

Увидев анонс боя Мейвезер — Нацукава, Макгрегор резко раскритиковал и высмеял своего бывшего оппонента.

«Что, черт возьми, здесь происходит? Кто этот маленький засранец рядом с тобой? Это просто безумное дерьмо. Что-то вроде фильма «Час пик 5» или типа того. Крис Такер и Джеки Чан вернулись. Блестяще. Флойд, ты маленький безумный ублюдок. Честное слово, приятель, пошел ты. Никакой лжи. К черту все», — написал Конор у себя в инстаграме.

Примечательно, что сам бой был под угрозой срыва, о чем утверждал и Мейвезер. Однако организаторы турнира ММА Rizin14 все-таки смогли заключить контракт с Нацукавой и американским боксером.

В своей карьере Флойд Мейвезер провел 50 поединков и ни разу не проиграл, одержав 27 побед нокаутом.

Тенсин Нацукава к 20 годам одержал четыре победы в четырех боях в ММА. Всю свою профессиональную карьеру он провел в кикбоксинге, где его рекорд составляет 28 побед без поражений.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».