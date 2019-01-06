«Серебро колет сердце»: как финны отомстили США

Сборная Финляндии стала победителем молодежного чемпионата мира-2019 (МЧМ) по хоккею, обыграв в финальном матче команду США со счетом 3:2. Голами в составе финнов отметились Ессе Юлёнен, Отто Латвала и Каапо Какко. За американцев отличились Саша Хмелевески и Джош Норрис.

Отметим, что финская команда выиграла МЧМ в пятый раз в истории. До этого золото молодежного мирового турнира сборной Финляндии покорялось в 1987, 1998, 2014 и 2016 годах. Причем предпоследнюю победу на молодежном чемпионате мира суоми одержали у себя на родине.

При этом впервые им удалось выиграть чемпионат, проходивший в Северной Америке.

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Также примечательно, что финская команда за последние 12 лет либо выигрывала молодежный чемпионат мира (три раза – в 2014, 2016 и 2019 годах), либо вообще не попадала на пьедестал. В последний раз финны завоевали медаль другого достоинства МЧМ, став бронзовыми призерами турнира в 2006 году в Ванкувере.

Финальный матч МЧМ-2019 начался с опасных атак команды Финляндии. Уже на третьей минуте встречи Самули Вайнионляя с пятака пытался просунуть шайбу под вратарем сборной США Кейденом Примо, но он смог отразить бросок. Дальше игра выровнялась, и команды обменялись опасными моментами.

Шайба в середине первого периода оказалась в воротах команды финнов, но ее арбитры не засчитали после просмотра видеоповтора: гол был отменен из-за того, что Саша Хмелевски находился во вратарской площади соперников после добивания по пустым воротам со стороны Оливера Вальстрёма.

Несмотря на обоюдоострый первый период, командам не удалось забросить в нем: то Хмелевски не попадал по пустым воротам, то здорово играл в рамке Примо. После стартовых 20 минут на счету финнов было 13 бросков против девяти у американцев.

В первые десять минут второго периода лучше играла команда США. «Звездно-полосотые» и больше бросали, и в течение двух с половиной минут заработали для соперника два удаления, но не смогли их реализовать. Вратарь финнов Укко-Пекка Луукконен очень надежно играл в воротах. В итоге команда Финляндии наказала американцев за расточительность и воспользовалась уже своим первым большинством во второй 20-й минутке.

Сначала финны выиграли вбрасывание в чужой зоне, затем последовало несколько быстрых передач, после которых был выведен на бросок Юленен: хоккеист попал точно в девятку. Счет на 31-й минуте встречи стал 1:0 в пользу номинальных гостей.

Интересно, что именно этот форвард финнов забросил единственную шайбу своей команды в ворота США (1:4) на групповом этапе турнира.

Почти сразу после гола финской команды американцы заработали пятое большинство в матче. Но у них снова не получилось его реализовать, несмотря на то, что они к финалу являлись лучшей командой при игре в численном преимуществе. Более того, гости могли даже забросить в меньшинстве, но Каапо Какко не смог реализовать выход 2 в 1. Второй период так и закончился со счетом 1:0 в пользу финнов.

Заключительная 20-минутка получилось наиболее жаркой: команды забросили на двоих четыре шайбы.

Финны на 46-минуте встречи удвоили преимущество усилиями Латвалы, который забросил шайбу от синей линии. Три американца закрыли обзор собственному вратарю, и Примо не смог увидеть момент броска.

Однако уже через минуту номинальные хозяева смогли сократить разницу в счете до минимума благодаря голу Хмелевски, который добрался до бесхозный шайбы в зоне финнов и пробил Луукконена. Дальше американцы стали нагнетать ситуацию, но упустили пару шансов для взятия ворот.

Однако в итоге Норрис менее чем через две минуты после третьего гола в матче сумел восстановить паритет – 2:2, нанеся точный бросок в касание. После камбэка американцы окончательно воспряли и создали еще несколько очень опасных моментов. Джек Хьюз вскоре убегал один в ноль, но финский вратарь не дал себя переиграть. У форварда было еще несколько убойных моментов, однако ему их не удалось реализовать. Ровно, как и другим американцам. В итоге команда США поплатилась за слабую реализацию моментов во втором периоде.

Какко за полторы минуты до конца забросил победную шайбу в матче, добив снаряд в ворота под перекладину американского вратаря. Команда США в конце матча поменяла голкипера на шестого полевого игрока, но это им не помогло отыграться.

Отметим, что в третьем периоде у команд не было ни одного удаления.

После матча нападающий сборной Финляндии Ээли Толванен отметил, что после первых игр на МЧМ в его команду никто не верил. По его словам, они показали всей Канаде, что играют в реально хороший хоккей. Также Толванен рассказал, какие слова он адресовал своим партнерам после того, как американцы сравняли счет.

«После первых матчей в нас никто не верил. Все говорили: «Вы проиграете. У вас нет шансов». А мы вышли и показали всей Канаде, что играем в реально хороший хоккей.

В третьем периоде американцы забили два гола, и мы потеряли баланс, но Каапо Какко забросил важнейшую шайбу. Это было прекрасно. Когда США сравняли счет, мы немного нервничали, но все равно старались держаться вместе. Я сказал всем: «У нас нет проблем. Нам не нужно волноваться. Нам просто нужно выйти с хорошим настроением и играть в свою игру»,

— сказал Толванен.

Кроме того, форвард заявил, что победа над сборной Канады (2:1 OT) в четвертьфинале МЧМ сплотила финскую команду. Тогда им удалось сравнять счет за 46 секунд до конца матча и победить канадцев в овертайме.

«Победа над сборной Канады в четвертьфинале была неимоверно важной. В том матче мы забили гол за 46 секунд до конца. Это сплотило нас и заставило поверить в себя. После мы забили гол в овертайме, а во вчерашней игре со Швейцарией у всех появилось чувство, что мы можем выиграть и золото. Сегодня мы использовали каждую возможность и забили три гола. Это был невероятный матч», — сказал Толванен в интервью Sport24.

А вратарь сборной Финляндии Юкко-Пекка Луукконен, который отразил в матче с американцами 26 из 28 бросков, подчеркнул, что финская команда выросла по ходу турнира. Он также, как и Толванен, выделил матч с канадцами.

«В конце турнира мы показали, почему являемся одной из лучших команд.

Мы выросли как игроки и как команда – мы показали это, начиная с матча против Канады. В каждой игре мы становились все лучше и лучше. Это было самым важным для нас.

Каждая команда стремится выиграть золото на таком турнире. У нас были взлеты и падения. В конце концов, мы выиграли золотые медали, поэтому вопросов нет»,

– сказал Луукконен Sportsnet.

В свою очередь, капитан молодежной сборной США Мики Андерсон отметил, что поражение в финале от финнов колет ему сердце. Однако, по его словам, через некоторое время американцы будут гордиться серебром на минувшем турнире.

«Мы очень гордимся тем, что можем играть за Соединенные Штаты. Думаю, все парни в нашей раздевалке сегодня отдали все, что у них было.

Прямо сейчас серебряная медаль меня сильно колет в сердце, как, наверное, бывает со всеми, кто проигрывает такую игру. Но после мы оглянемся на весь наш путь и через месяц или год будем очень гордиться тем, что сделали на этом турнире», — передает слова Андерсона Sport24.

Между тем, главный тренер молодежной сборной США Майк Хастингс отметил, что очень гордится своими игроками. По его мнению, его подопечные – будущее хоккея США.

«Я очень горжусь этими игроками. Знаю, что сейчас им больно, но также знаю, что мы в хороших руках. Я сказал парням в раздевалке, что они — будущее хоккея США. Это не последний раз, когда они будут носить форму красных, белых и синих цветов.

Они продолжали ежедневно требовать от себя очень многого на этом турнире. Они получили возможность выиграть золото, но завоевали серебро. По мне, это то, чем они должны быть очень довольны»,

— сказал Хастингс.

Напомним, что следующий МЧМ пройдет в чешским городах Острава и Тршинец.

В группе А попали команды Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. В группе B сыграют сборные России, США, Канады, Чехии и Германии. При этом Международная федерация хоккея (ИИХФ) оставляет за собой право возможность внесения изменений в состав групп.

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