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Очередной развод: Казьмина не выдержала гулянок Аршавина

Аршавин развелся с Казьминой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин развелся со своей женой — журналисткой Алисой Казьминой. Их брак продолжался чуть больших двух лет. Причиной развода послужила усталость Казьминой от разгульной жизни своего мужа.

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин развелся со своей женой — журналисткой Алисой Казьминой. Их брак продолжался чуть больше двух лет.

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При этом, по словам Казьминой, они с Андреем уже давно находятся в разводе. Однако стало известно об этом только сейчас. Точную дату развода с Андреем Алиса не назвала.

«Мы с Андреем давно развелись»,

— заявила бывшая супруга игрока изданию «СтарХит».

На страницах издания также отмечается, что журналистка устала от разгульной жизни своего мужа. Несмотря на то, что у пары родилась дочь, изменять жене футболист начал вскоре после свадьбы.

Терпению Алисы, возможно, пришел конец после появления в начале 2018 года видео, на котором Андрей обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову за талию на вечеринке в ночном клубе в Алма-Ате. Обнародование этого материала вызвало общественный резонанс, а сама Казьмина после увиденного стала писать сопернице послания в соцсети, угрожая отрезать ей пальцы. Полиция Казахстана даже возбудила в отношении Казьминой уголовное дело, но вскоре его закрыло.

«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы»,

— писала Семеновой Алиса.

Сам спортсмен тогда извинился за свое поведение, заявив, что связанные с видео события являются провокацией.

«Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье», — заявлял Аршавин RT.

Напомним, что для Аршавина развод с Казьминой стал уже вторым по счету. В 2012 году он также развелся с телеведущей Юлией Барановской, которая родила ему троих детей.

А о первом (и, возможно, последнем) разрыве отношений Казьминой и Аршавина стало известно еще в октябре 2017 года.

«Ушла от Андрея. Я все закончила. Мы больше не вместе. Прошу к этой теме не возвращаться и меня не беспокоить. Это безвозвратно.

Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят. Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.

Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла», — говорила Казьмина Life.ru.

Тогда Аршавин подтвердил информацию о расставании с Казьминой, а также выражал надежду, что супруга сможет простить его.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом».

Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить.

Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется»,

— говорил «СтарХиту» Аршавин.

Судя по всей информации и негативной реакции Казьминой на разгульное поведение Аршавина, супругам в то время удалось восстановить отношения. Но теперь, видимо, в их совместный жизни поставлена окончательная точка.

Ранее Барановская в жесткой форме ответила своей подписчице, которая оставила негативный комментарий под ее фотографией с детьми в инстаграме.

На комментарий: «Жалко, что дети растут без папы», Барановская написала следующее: «Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и желательно молча». Таким способом телеведущая недвусмысленно намекнула на своего бывшего супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Недавно пользователи инстаграма начали также писать в адрес Казьминой язвительные комментарии о бывшей жене Аршавина Юлии Барановской и трех их общих детях, которые остались расти без отца. Подписчики спрашивали о проблемах первой семьи футболиста под фотографией Аршавина с дочерью футболиста и Казьминой.

«Жаль, конечно, что не для всех своих детей он такой», — писала Казьмина. «А на первых деток ему все равно?», — задавались вопросов подписчики.

После этого Алиса потеряла контроль над собой и прямо ответила на данный вопрос: «Все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете».

На что подписчики стали выливать весь свой гнев на Алису Казьмину в ее инстаграме.

«Ненавижу, когда такие, как она, влезают и разбивают семьи, и после еще и гадости пишут про первую семью, детей, которые остались без отца по ее вине. В первую очередь ты проявила неуважение к своему мужу, бросил или нет, но это его дети! А ты так отзываешься о них!»

— писали в комментариях подписчики.

После этого журналистка ограничила доступ к своей странице в социальной сети, а также заявила, что подписчики больше не увидят ни одной фотографии в инстаграме.

«Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами... И уходим жить своей семьей. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных», – заявляла жена футболиста.

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