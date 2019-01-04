Лучше поздно, чем никогда: WADA дает России шанс

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор призвал не спешить с вынесением вердикта в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое не успело в срок выполнить один из критериев для полного восстановления ведомства в статусе и не предоставило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. По мнению чиновника, для WADA «не принципиально, когда именно Россия сможет исполнить обязательство», а также выступил с поддержкой в адрес РУСАДА.

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«Можно сказать, что тут нечего рассматривать, несоответствие кажется очевидным, причины не имеют значения, поэтому соблюдение надлежащей процедуры бесполезно и, следовательно, излишне, но суды не любят такие аргументы, поэтому риск возможной успешной апелляции был бы велик», — приводит «Би-би-си» фрагмент письма Тэйлора, адресованному члену паралимпийской сборной Великобритании Али Джаваду.

В своем обращении глава комитета по соответствию WADA отвечает на критику со стороны британца, потребовавшего немедленного разбирательства в отношении российского ведомства.

«Я отмечаю вашу обеспокоенность тем, что ожидание до 14-15 января может дать российским властям возможность предоставить данные, пусть и после дедлайна. Не понимаю, почему все считают, что это плохо, я думал, что все согласились с тем, что жизненно важно получить данные, чтобы можно было определить, кто из атлетов, протестированных в соответствующий период, должен нести ответственность.

Если это произойдет, это будет хорошо, и имеет ли значение, когда это произойдет, до 31 декабря или на следующей неделе?»

— заявил Тэйлор.

Напомним, что 18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада независимого эксперта Ричарда Макларена и отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел очередное заседание в отношении российского ведомства, на котором большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах. По итогам слушаний России было поставлено несколько условий, в числе которых российское ведомство было обязано до 31 декабря предоставить экспертной группе WADA доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, однако данный критерий не был выполнен. В связи с этим Российское антидопинговое агентство могут вновь лишить статуса соответствия WADA.

Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, который состоится 14-15 января.

По итогам слушаний исполком WADA получит необходимые рекомендации, после чего будет принят окончательный вердикт в отношении РУСАДА.

Примечательно, что по истечении сроков выполнения Россией своих обязательств руководство Всемирного антидопингового агентства выразило свое разочарование в работе российского ведомства, а вице-президент WADA Линда Хеллеланд и вовсе настояла на экстренном заседании комитета по соответствию с требованием принять решение по вопросу членства РУСАДА.

«Я чрезвычайно разочарована, что российская сторона не смогла уложиться в срок, который им был дан, но для меня это не стало сюрпризом.

Мы в WADA должны действовать быстро, нельзя откладывать решение комитета по соответствию и исполкома, я предложила организовать совещание в режиме телеконференции.

Как только мы получим рекомендацию от комитета, стоит провести заседание исполкома также в режиме телеконференции, чтобы обсудить ситуацию и вынести вердикт без каких-либо задержек», — заявила вице-президент WADA.

Помимо Хеллеланд требование рассмотреть статус РУСАДА в экстренном порядке выдвинули представители 16 национальных антидопинговых агентств.

Кроме того, комиссия спортсменов WADA также выразила неудовлетворенность действиями российской организации и потребовала признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации.

«Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не соблюдают сроки, установленные WADA. Теперь мы ожидаем, что в соответствии с процессом, рекомендованным комитетом по соответствию, РУСАДА будет объявлено не соответствующим кодексу WADA, по мнению спортсменов, только такое действие будет уместным. Любое более мягкое решение будет считаться неспособностью WADA действовать от имени чистых спортсменов», — говорится в заявлении комиссии спортсменов WADA.

Основной причиной, по которой РУСАДА не смогло предоставить экспертной группе WADA доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и допинг-пробам российских спортсменов, взятых в период с 2011 по 2015 год, называется ошибка с сертификацией оборудования экспертов. О том, когда данный вопрос будет решен, в России ответить не могут.

В частности свою обеспокоенность за будущее российского спорта выразил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который обратился к главе государства Владимиру Путину, указав в своем письме, что «Россия находится у края пропасти», а «лишение статуса соответствия РУСАДА приведет к спортивной самоизоляции страны».

При этом в Кремле, комментируя заявление гендиректора РУСАДА, заявили, что беспокоиться не о чем.

«Вместе с тем в силу того процесса, который происходит, господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, он просто не знает деталей. Многие обеспокоенности, который он выразил, беспочвенны», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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