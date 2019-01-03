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Удержать серебро: Непряева стала второй на «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала второй в гонке преследования в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе в рамках этапа престижной многодневки «Тур де Ски» проходила женская гонка преследования на 10 км. Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место. Другая россиянка Юлия Белорукова пришла к финишу четвертой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:51

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо всем за внимание!

За ходом гонки вместе с вами следил Алексей Дубровин.

17:50

Мария Истомина стала 16-й, Елена Соболева — 23-й, Анна Нечаевская — 24-й, Анна Жеребятьева — 30-й.

17:48

Еще одна россиянка Анастасия Седова пришла к финишу шестой с отставанием от Эстберг в 2:18.8.

17:46

Юлия проиграла Диггинс всего одну десятую секунды! Обидно.

17:45

В итоге Белорукова четвертая, а Диггинс — третья.

17:44

Ух ты! На финишной прямой Белорукова пошла на обгон американки! Результат в итоге будут определять по фотофинишу.

17:43

Непряева финишировала второй, норвежка — первая!

17:43

Диггинс пока третья, Белорукова — четвертая.

17:42

За шестьсот метров до финиша Эстберг привозит Непряевой 34 секунды.

17:41

Ух! Какая у нас идет борьба за третье место. Увидим мы крутой финиш между финкой, россиянкой и американкой. 600 метров осталось до финиша.

17:39

К слову, Хейди Венг идет восьмой и проигрывает порядка трех минут.

17:37

На отметке в 7,5 наоборот Непряева чуть-чуть приблизилась к Эстберг — 30,3 проигрывает. Финка, Диггинс и Белорукова идут нога в ногу. Россиянка пока пятая.

17:35

На отсечке в 6, 9 км отставание Непряевой еще выросло — в 31,9 секундах она от норвежки. Эстберг уже своего не упустит.

17:33

Самое интересно у нас борьба, похоже, будет идти за третье место. Среди претендентов за бронзу — наша Юлия Белорукова.

17:32

Прошло 17 минут после старта гонки.

17:30

Судьба гонки, скорее всего, уже предрешена.

17:29

Непряева проигрывает норвежке чуть более 27 секунд. Белорукова и Диггинс почти полторы минуты.

17:27

Еще одна россиянка Анастасия Седова идет шестой. Напомним, что в масс-старте она стала третьей.

17:25

Финка Пярмякоски и американка Диггинс бегут вместе с Белоруковой.

17:24

Белорукова пошла в подъем и подпустила к себе двум соперниц.

17:23

Норвежка, Непряева и Белорукова идут в гордом одиночестве.

17:22

На первой отметке отрыв Эйстберг над Непряевой составляет уже 26,3 секунды. Спортсменки прошли уже почти два километра.

17:20

Большие в нашей гонке разрывы.

17:19

Всего у нас сегодня 39 человек в протоколе.

17:18

Стартовали уже 15 спортсменок.

17:16

Эстберг ушла на дистанцию! У нее 26 секунд преимущество над Натальей Непреяевой. Третьей стартует россиянка Белорукова.

17:16

Гонка началась!

17:05

Сама гонка должна начаться в 17:15 по московскому времени.

17:00

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе проходит женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. В забеге примут участие россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова, которые 2 января взяли на этой трассе серебряную и бронзовую медаль в масс-старте.