Удержать серебро: Непряева стала второй на «Тур де Ски»

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На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо всем за внимание!
За ходом гонки вместе с вами следил Алексей Дубровин.
Мария Истомина стала 16-й, Елена Соболева — 23-й, Анна Нечаевская — 24-й, Анна Жеребятьева — 30-й.
Еще одна россиянка Анастасия Седова пришла к финишу шестой с отставанием от Эстберг в 2:18.8.
Юлия проиграла Диггинс всего одну десятую секунды! Обидно.
В итоге Белорукова четвертая, а Диггинс — третья.
Ух ты! На финишной прямой Белорукова пошла на обгон американки! Результат в итоге будут определять по фотофинишу.
Непряева финишировала второй, норвежка — первая!
Диггинс пока третья, Белорукова — четвертая.
За шестьсот метров до финиша Эстберг привозит Непряевой 34 секунды.
Ух! Какая у нас идет борьба за третье место. Увидим мы крутой финиш между финкой, россиянкой и американкой. 600 метров осталось до финиша.
К слову, Хейди Венг идет восьмой и проигрывает порядка трех минут.
На отметке в 7,5 наоборот Непряева чуть-чуть приблизилась к Эстберг — 30,3 проигрывает. Финка, Диггинс и Белорукова идут нога в ногу. Россиянка пока пятая.
На отсечке в 6, 9 км отставание Непряевой еще выросло — в 31,9 секундах она от норвежки. Эстберг уже своего не упустит.
Самое интересно у нас борьба, похоже, будет идти за третье место. Среди претендентов за бронзу — наша Юлия Белорукова.
Прошло 17 минут после старта гонки.
Судьба гонки, скорее всего, уже предрешена.
Непряева проигрывает норвежке чуть более 27 секунд. Белорукова и Диггинс почти полторы минуты.
Еще одна россиянка Анастасия Седова идет шестой. Напомним, что в масс-старте она стала третьей.
Финка Пярмякоски и американка Диггинс бегут вместе с Белоруковой.
Белорукова пошла в подъем и подпустила к себе двум соперниц.
Норвежка, Непряева и Белорукова идут в гордом одиночестве.
На первой отметке отрыв Эйстберг над Непряевой составляет уже 26,3 секунды. Спортсменки прошли уже почти два километра.
Большие в нашей гонке разрывы.
Всего у нас сегодня 39 человек в протоколе.
Стартовали уже 15 спортсменок.
Эстберг ушла на дистанцию! У нее 26 секунд преимущество над Натальей Непреяевой. Третьей стартует россиянка Белорукова.
Гонка началась!
Сама гонка должна начаться в 17:15 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе проходит женская гонка преследования на 10 км свободным стилем. В забеге примут участие россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова, которые 2 января взяли на этой трассе серебряную и бронзовую медаль в масс-старте.