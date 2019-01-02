«Словакия — это кекс»: что ждет Россию в четвертьфинале МЧМ

Россия ни разу не проигрывала словакам за последние десять лет

Сборная России, которая в последнем матче группового этапа обыграла Канаду (2:1), является безоговорочным фаворитом матча. Один из главных аргументов в пользу российской команды перед матчем со Словакией является статистика.

За последние десять лет «Красная машина» сыграла со словаками на молодежных чемпионатах мира шесть раз и везде одержала победу.

Последняя встреча со Словакией на групповой стадии турнира-2017 завершилась триумфом россиян со счетом 2:0.

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Под руководством Валерия Брагина россияне также обыгрывали эту команду в группе на МЧМ-2016 (2:1). Так что у нынешнего главного тренера сборной России тоже только положительная статистика противостояний со Словакией. Кроме того,

сборная России нанесла словакам на МЧМ-2009 самое крупное поражение в истории на молодежном уровне — 8:1.

Важно сказать, что у «рыцарей Татры» (прозвище словаков) до последнего матча на групповом этапе турнира с Казахстаном (11:2) был отрицательный показатель по забитым и пропущенным шайбам (4-12), а Россия вышла в плей-офф с положительный разницей — 15-6.

В чем главное преимущество России

Тройка Виталия Кравцова показывает очень приличный уровень игры на этом турнире. У команды Словакии нет такого же сильного сочетания. Кравцов — Денисенко — Костин на троих соорудили уже пять голов на этом турнире, причем Виталий набрал пять (2+3) очков.

С высокой оценкой этой тройки согласен и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский.

«Кравцов достойно исполняет свою роль и постепенно адаптируется к игре в центре. В целом надо отметить, что их тройка достойно выполняет лидерские функции.

Впрочем, и Кравцов, и Денисенко уже хорошо себя показали на уровне КХЛ, а Костин — в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Так что опыт больших игр у них есть. Надеюсь, в плей-офф они также поведут сборную за собой», — цитирует Каменского газета «Известия».

Однако, пожалуй, козырь россиян в матче со словаками будет состоять не столько в том, что у нас есть великолепная тройка Кравцова, сколько в наличии большого количества лидеров.

Сразу пять россиян набрали на турнире не менее четырех очков

— Виталий Кравцов (5), Александр Романов (5), Павел Шэн (4), Григорий Денисенко (4), Александр Алексеев (4), а у словаков только у Адама Лиска есть четыре набранных балла, а у остальных игроков команды их не более трех.

Нейтрализация меньшинства

Сборная России на этом турнире заработала 75 минут штрафа, но умело выстояла в обороне в эти нелегкие моменты (процент нейтрализации меньшинства составляет 96%). Причем наша команда не только грамотно играла в обороне при 4 на 5, но и отлично убегала в контрвыпады в неравных составах.

В меньшинстве команда Брагина за четыре матча забросила три шайбы.

У словаков игра в такой ситуации складывается намного хуже, чем у России. Процент нейтрализации меньшинства составляет 71,4%, хоть и удалялись в группе наши соперники в два раза меньше.

По игре в большинстве команды равны— Словакия и Россия реализуют практически каждое пятое численное преимущество.

«России достался сладкий кекс в четвертьфинале»

Американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли, который работает обозревателем на канадском телеканале TSN, считает, что сборной России достался настоящий «сладкий кекс» в четвертьфинале ЧМ-2014. По его мнению, словаки — самая слабая из восьми команд, которые пробились в плей-офф турнира.

«Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла первые три матча в группе с общим счетом 4:12. Но теперь это угощение досталось сборной России, а не Канаде»,

— говорится в материале Серавалли, опубликованном на TSN.

Однако нападающий сборной Словакии Адам Ружичка считает иначе. Хоккеист уверен, что у его команды будут шансы одолеть именитого соперника и преподнести всем сюрприз.

«Мы уже изучили русских игроков. Чего мы ожидаем? Так как это Россия, матч будет очень быстрым и тяжелым. Они весьма талантливые ребята. Мы знаем их со времен игры на уровне юниорских сборных и ожидаем очень быстрого темпа в матче. Надеюсь, мы не получим много штрафов, чтобы встреча была более или менее сбалансированной.

Мы предпочитаем играть в четвертьфинале против России, а не Канады, потому что русские демонстрируют более европейский хоккей.

Мы можем завтра всех удивить. Не хотим начинать матч с мыслью о неудаче, а хотим сами раскачать игру и показать все, на что мы способны. Нам нужно играть как единая команда. Мы не можем быть эгоистами и действовать только индивидуально. Нам надо играть командой, блокировать удары. Благодаря этому можем выиграть этот матч», — цитирует Ружичку Sport24.

Главное опасение — недооценка соперника

Самое главное опасение перед этим матчем состоит в том, что игроки сборной России могут не настроиться должным образом на четвертьфинал со словаками.

Российская команда одержала четыре победы в четырех играх группы и одолела даже канадцев (2:1). А словаки, напротив, проиграли всем, кроме слабейшей команды Казахстана. «Рыцари Татры» уступили США (1:2), Швеции (2:5) и Финляндии (1:5).

Такое положение дел вполне может расслабить игроков «Красной машины». Однако автор победной шайбы в ворота канадцев Павел Шэн заявил, что о никакой недооценке соперника по 1/4 финала речи быть не может.

«Тренеры разберут и покажут нам, как правильно играть. Надо будет выходить и выполнять установку. Здесь нет слабых команд, будет битва. Начинаются важные игры на вылет, любая недооценка может стать роковой. Так что недонастроя не будет»,

— заверил хоккеист.

Также сборной России стоит опасаться, что кураж поймает вратарь словаков Главай Самуэль (скорее всего, он будет стоять в рамке). Это довольно крепкий голкипер и, возможно, единственный представитель Словакии, который проводит неплохой турнир. Несмотря на 12 пропущенных шайб в трех играх (в матче со шведами стоял Юрай Скленар), его процент отраженных бросков составляет почти 90% — из 88 попаданий соперника в створ он отбил 79.

Матч Россия — Словакия начнется 3 января в 06:30 утра по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

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