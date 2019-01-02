«Выпивал, вдруг сели в Воронеже»: хоккеист объяснил дебош

Курсы валют$ 68.72 (-0.983) 77.93 (-2.15)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЛестер Сити
0:1
закончен
17:45
АрсеналФулхэм
4:1
закончен
20:30
Кардифф СитиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
2:4
закончен
04:30
Нэшвилл ПредаторзФиладельфия Флайерз
4:0
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
2:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсЮта Джаз
122:116
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
121:98
закончен
05:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
108:113
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
115:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиладельфия Сиксерс
113:119
закончен
Лыжный спорт / Тур де Ски
14:00
Мужской спринт
1
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
3:03,78
2
Федерико Пеллегрино (Италия)
+2,35
3
Сергей Устюгов (Россия)
+3,07
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутУотфорд
не начался
22:45
ЧелсиСаутгемптон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунБёрнли
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
22:45
ВулверхэмптонКристал Пэлас
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Юнайтед
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:30
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
18:45
УНИКС Зенит
68:67
закончен
20:00
Ритас Партизан
online
20:30
Локомотив-Кубань АСВЕЛ
52:51
4 четверть
21:30
Цедевита Андорра
online
22:00
Црвена Звезда Лимож
не начался
22:45
Валенсия Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
не начался
Теннис / Турнир WTA в Шэньчжэне
07:30
Синьюй Ван — Мария Шарапова
7:6 (7:4) 2:5
закончен
Лыжный спорт / Третий этап «Тур де Ски»
14:00
Женский масс-старт на 10 км
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
32:08,9
закончен
16:00
Мужской масс-старт на 15 км
1
Эмиль Иверсен (Норвегия)
45:30,3
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиЛиверпуль
не начался
Испания / Примера
23:30
ВильярреалРеал Мадрид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
17:00
СпартакБарыс
не начался
19:30
ЙокеритСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
Еврокубок
20:30
Альба Монако
не начался
22:15
Ратиофарм Ульм Фрапорт Скайлайнерс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Бавария
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
22:45
Олимпия Милан Будучность
не начался
23:30
Гран Канария Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Сан-Антонио СпёрсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
«Выпивал, вдруг сели в Воронеже»: хоккеист объяснил дебош

«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете

Бывший нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Олег Сапрыкин прокомментировал информацию о своем дебоше в самолете. По словам экс-игрока, он «спокойно выпивал» и не устраивал никаких драк, а экстренная посадка в Воронеже стала для него неожиданностью.

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками. Свою версию ситуации озвучил сам виновник происшествия.

Реклама

По словам экс-нападающего сборной России, никакой потасовки не было и в помине.

«Я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация.

Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже»,

— приводит слова спортсмена «СЭ».

Сапрыкин уверяет, что самолет был практически пустым, а в бизнес-классе и вовсе летели только он с женой. Таким образом, сведения о том, что он подрался с соседом по креслу, не могут соответствовать действительности.

Также хоккеист подчеркнул, что не имел никаких претензий к качеству обслуживания и работавшим на рейсе стюардессам. Однако он все же признал наличие конфликта с одним из пассажиров.

«Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы с супругой вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник.

У нас с тем пассажиром завязался словесный конфликт, но при этом никто не вставал со своих мест», — отметил Сапрыкин.

Также бывший игрок московского ЦСКА сообщил, что ему сделали замечание за якобы желание проникнуть в кабину пилота, хотя он даже не пытался этого сделать.

«У пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила.

Однако мне сделали замечание, а потом посадили борт. Причем я даже не мог предположить, что это случилось из-за меня»,

— удивлялся Сапрыкин.

Хоккеист подтвердил, что с него взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте, однако добавил, что после изучения видеозаписей с камер самолета полиция сделала вывод, что ничего катастрофического не произошло.

«Я ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома. Да, я шумно себя вел, но никой агрессии с моей стороны не было. Я не дрался, никому не угрожал, не портил салон», — заверил предполагаемый дебошир.

По словам Сапрыкина, пилот самолета в своем рассказе изрядно преувеличил масштабы произошедшего:

«Когда нас встретила полиция, нам с женой сообщили информацию о том, что самолет приземлился из-за массовой драки на борту. Пилот сообщил, что дрались десять человек».

Напомним, 1 января в СМИ появились сведения о том, что известный хоккеист устроил дебош на борту рейса Сочи — Москва. Сообщалось, что Сапрыкин злоупотребил виски, а, когда бортпроводница отказалась наливать ему дополнительную порцию, с силой ударил ее, повалив на пол.

После этого спортсмен якобы продолжил разборки с экипажем, активно употребляя нецензурную лексику. Поскольку утихомирить его своими силами не удалось, было принято решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Воронеже.

После приземления Сапрыкина передали в руки местной полиции, а самолет вылетел в Москву уже без него.

На экс-хоккеиста был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а затем он был быстро отпущен.

Сапрыкин подчеркнул, что раньше не позволял себе грубого поведения и не понимает, откуда могли возникнуть слухи об избиении стюардессы.

«Никогда не был и не собирался портить свою репутацию, свои яркие моменты карьеры. Думаю, люди, которые опубликовали ложную информацию, должны понести ответственность.

В конце концов можно опубликовать запись камер на борту самолета, где будет видно, что ничего плохого не произошло.

Если ты нарушил закон, то должен ответить. Я полностью согласен с этим. Но когда ты этого не делал, то должна быть ответственность у людей — у авиакомании, у тех, кто опубликовал ложную информацию, о том, что я якобы дрался на борту», — подытожил спортсмен.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».