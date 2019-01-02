«Выпивал, вдруг сели в Воронеже»: хоккеист объяснил дебош

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками. Свою версию ситуации озвучил сам виновник происшествия.

Реклама

По словам экс-нападающего сборной России, никакой потасовки не было и в помине.

«Я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация.

Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже»,

— приводит слова спортсмена «СЭ».

Сапрыкин уверяет, что самолет был практически пустым, а в бизнес-классе и вовсе летели только он с женой. Таким образом, сведения о том, что он подрался с соседом по креслу, не могут соответствовать действительности.

Также хоккеист подчеркнул, что не имел никаких претензий к качеству обслуживания и работавшим на рейсе стюардессам. Однако он все же признал наличие конфликта с одним из пассажиров.

«Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы с супругой вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник.

У нас с тем пассажиром завязался словесный конфликт, но при этом никто не вставал со своих мест», — отметил Сапрыкин.

Также бывший игрок московского ЦСКА сообщил, что ему сделали замечание за якобы желание проникнуть в кабину пилота, хотя он даже не пытался этого сделать.

«У пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила.

Однако мне сделали замечание, а потом посадили борт. Причем я даже не мог предположить, что это случилось из-за меня»,

— удивлялся Сапрыкин.

Хоккеист подтвердил, что с него взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте, однако добавил, что после изучения видеозаписей с камер самолета полиция сделала вывод, что ничего катастрофического не произошло.

«Я ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома. Да, я шумно себя вел, но никой агрессии с моей стороны не было. Я не дрался, никому не угрожал, не портил салон», — заверил предполагаемый дебошир.

По словам Сапрыкина, пилот самолета в своем рассказе изрядно преувеличил масштабы произошедшего:

«Когда нас встретила полиция, нам с женой сообщили информацию о том, что самолет приземлился из-за массовой драки на борту. Пилот сообщил, что дрались десять человек».

Напомним, 1 января в СМИ появились сведения о том, что известный хоккеист устроил дебош на борту рейса Сочи — Москва. Сообщалось, что Сапрыкин злоупотребил виски, а, когда бортпроводница отказалась наливать ему дополнительную порцию, с силой ударил ее, повалив на пол.

После этого спортсмен якобы продолжил разборки с экипажем, активно употребляя нецензурную лексику. Поскольку утихомирить его своими силами не удалось, было принято решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Воронеже.

После приземления Сапрыкина передали в руки местной полиции, а самолет вылетел в Москву уже без него.

На экс-хоккеиста был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а затем он был быстро отпущен.

Сапрыкин подчеркнул, что раньше не позволял себе грубого поведения и не понимает, откуда могли возникнуть слухи об избиении стюардессы.

«Никогда не был и не собирался портить свою репутацию, свои яркие моменты карьеры. Думаю, люди, которые опубликовали ложную информацию, должны понести ответственность.

В конце концов можно опубликовать запись камер на борту самолета, где будет видно, что ничего плохого не произошло.

Если ты нарушил закон, то должен ответить. Я полностью согласен с этим. Но когда ты этого не делал, то должна быть ответственность у людей — у авиакомании, у тех, кто опубликовал ложную информацию, о том, что я якобы дрался на борту», — подытожил спортсмен.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».