Со сломанной палкой: Устюгов героически завоевал медаль

А вот на спуске лыжи у Белова работают не так хорошо, как у его иностранных соперников. Почти все первые строчки теперь заняты норвежцами (лидирует Мартин Сундбю), а россиянин — только восьмой. Впрочем, все спортсмены сейчас идут вплотную друг к другу.