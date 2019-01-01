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Со сломанной палкой: Устюгов героически завоевал медаль

Устюгов взял бронзу мужского масс-старта на четвертом этапе «Тур де Ски»

В рамках четвертого этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе прошел мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. Российский лыжник Сергей Устюгов во время гонки сломал палку, потерял время и долгое время держался позади, однако на финише сумел вырваться в лидирующую группу и завоевал бронзовую медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:10

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!

17:05

P.S. Бронза Устюгова — действительно большое достижение сегодня, учитывая, что по ходу забега он сломал палку. За 8,1 км до конца гонки россиянин опустился на 45-е место и потом планомерно продвигался вперед, в конце концов забравшись на пьедестал.

Устюгов
РИА Новости
Лыжник Сергей Устюгов
17:00

Большунов внезапно сдал на финише, хотя по ходу гонки неоднократно возглавлял пелотон... Не рассчитал силы? К сожалению, Александр стал только 32-м.

Мельниченко — 19-й, Александр Бессмертных — 27-й, Денис Спицов — 41-й, Глеб Ретивых — 46-й.

Большунов
EPA-EFE
Российский лыжник Александр Большунов
16:55

16:50

Партнеры по сборной поздравляют Устюгова с этим медальным успехом. Сам спортсмен, едва преодолев финишную черту, сразу свалился с ног и потом поднялся с огромным трудом.

16:47

Нет, на финише все-таки оказался сильнее норвежец Иверсен! Вторым стал итальянец Франческо Ди Фаббиани, а вот Устюгов сумел остаться третьим! Последние полтора километра россиянин работал просто в нереальном режиме. И ведь довольно грамотно распределил он силы: почувствовал, что сможет в нужный момент вырваться с 30-й строчке и не сдаст. Поздравляем Лосенка (прозвище спортсмена) с бронзовой медалью!

16:47

За 600 метров до финиша Устюгов неожиданно ускорился и вышел на первую строчку! Сможет ли удержать ее?

16:46

Жаль, что погодные условия не предполагают активной борьбы на протяжении всего забега и создания отрывов. Какая же нас ждет рубка на финише... Наверное, будут падения. До финиша всего ничего.

16:43

Организаторы тем временем решают вопрос с надувной аркой, которая, кажется, готова упасть на трассу из-за огромной массы снега сверху. Это вполне может сорвать гонку. Остается надеяться, что до окончания гонки арка дотерпит.

16:43

Плотность пелотона пока сохраняется.

16:41

Норвежец Иверсен решил оживить гонку и вырвался вперед на пять метров. Однако другие претенденты на медали тоже «притопили» и не отпустили его далеко. И снова первым стал Ларьков!

16:39

На дистанции 11,9 км в лидеры внезапно вырываются наши Белов и Андрей Ларьков. Большунов тоже держится неподалеку. Россияне время от времени меняются на первых позициях. Главное, чтобы на финише была такая же ситуация.

16:37

Из-за снега все лыжники вытягиваются практически в одну линию, и просвета для обгона там почти нет. Устюгов никак не может вырваться из своего дальнего места за пределами топ-20. Возможно, надо было пытаться сделать это раньше.

16:35

А вот Большунов в очередной раз обгоняет норвежцев по боковой колее и становится первым. Снегопад тем временем становится таким плотным, что сложно даже различить спортсменов.

16:34

Лидер общего зачета Йоханнес Клэбо пока не показывается впереди пелотона. Все-таки он больше мастер спринта.

16:32

На скоростном спуске караван немного растягивается. Посмотрим, удастся ли затем вырвавшимся вперед сохранить свое преимущество.

16:30

Позади 9,4 км. Француз Жюль Лапьер — первый, Большунов — второй (но на самом деле разницы между ними практически нет, едут в одной передней линии). Белов — девятый. Устюгво пока лишь 25-й, никак не получается у него выбиться из огромного пелотона на поверхность.

16:25

Большунов вышел на первое место! Оторваться, конечно, в таких условиях не получается, но другие лыжники пока не предпринимают попыток его обогнать.

16:22

Неожиданно лидерство захватили два француза. Большунов тем временем вылез на боковую линию и пошел обгонять соперников! Надоело толпиться в общей массе.

16:20

Никак не удается лидерам оторваться от основной массы. Позади половина дистанции — 6,9 км, но явно отстают от каравана меньше десяти человек. Остальные держатся в общей группе. Похоже, нас ждет спринтерская развязка — пока никто не может решить вопросы с медалью заранее.

16:18

Норвежцы продолжают ехать ровным строем впереди планеты всей. Все пять первых позиций — за ними. Потихоньку подтягивается Большунов — он девятый. Белов уже основательно отстал — недолго он был среди лидеров.

16:16

А вот на спуске лыжи у Белова работают не так хорошо, как у его иностранных соперников. Почти все первые строчки теперь заняты норвежцами (лидирует Мартин Сундбю), а россиянин — только восьмой. Впрочем, все спортсмены сейчас идут вплотную друг к другу.

16:15

На отметке 4,4 км Белов по-прежнему лидирует. Устюгов 17, Большунов — 21-й. Лидеры сборной России пока не спешат вырываться на передний край пелотона.

16:13

Россиянин Белов и швед Калле Хальфварссон неожиданно начинают отрываться от остальных. Впереди еще большая часть дистанции. Надо ли так напрягаться сейчас?

16:10

Спортсмены вытянулись в одну линию. Впереди — два россиянина, среди них — Евгения Белов. Снег идет плотной стеной.

16:08

На отметке 2,5 км лидирует норвежец Иверсен. Пока что в лидирующей части каравана больше всего представителей норвежцев, россиян и французов (Морис Монифика время от времени выбивается даже на первую строчку).

16:06

Во главе пелотона пока сплошь норвежцы и россияне.

16:05

На первом длинном спуске произошло одно падение — не удержался на ногах швейцарский лыжник. В остальном пока обходится без инцидентов.

16:03

Гонка началась! Огромный строй лыжников идет ровно.

16:02

В первой десятке стартующих сразу три россиянина — Александр Большунов, Сергей Устюгов и Андрей Мельниченко. Всего в гонке принимают участие 70 человек!

16:00

Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

16:00

Приветствуем всех любителей лыжного спорта! В рамках четвертого этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе проходит мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. В гонке примет участие россиянин Сергей Устюгов.