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«Играют за русских»: в США хотят отстранения РУСАДА

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

Глава USADA Трэвис Тайгерт призвал к незамедлительному лишению статуса РУСАДА из-за сорвавшихся сроков предоставления экспертной группе данных Московской лаборатории. По мнению Тайгерта, WADA следует перестать «играть с русскими», поскольку происходящее является худшим допинговым скандалом в истории спорта.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт призвал к незамедлительному лишению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Неудачная попытка предоставить независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступ в Московскую лабораторию, по словам Тайгерта, никого не удивила.

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«Сложившаяся ситуация — это просто шутка и позор для WADA и всемирной антидопинговой системы», — начал он.

«В сентябре WADA восстановило Россию вопреки просьбам атлетов, правительства и болельщиков.

Сделав это, WADA гарантировало, что Россия до сегодняшнего дня предоставит доказательства поддержки допинговой схемы.

Никто не удивлен, что дедлайн был сорван, время WADA перестать играть за русских и немедленно лишить их лицензии из-за невозможности уложиться в дедлайн», — приводит слова Тайгерта твиттер USADA.

Главы организации также отметил, что происходящее сейчас — это худший допинговый скандал в истории спорта.

«Это подрывает олимпийские устои. Это худший допинговый скандал в истории спорта, и отношение к нему должно быть соответствующее», — подчеркнул он.

Предоставление экспертам WADA доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS) – основной пункт «дорожной карты» для восстановления прав РУСАДА.

Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. Тогда глава организации Крейг Риди подчеркнул, что если задача не будет выполнена в поставленные срок, то РУСАДА снова признают несоответствующим кодексу.

Экспертная группа WADA наведывалась в Московскую лабораторию дважды. Специалисты не смогли завершить свою работу, а главным препятствием стало несертифицированное оборудование. Об этом, к слову, на первой встречи с представителями РУСАДА никто не позаботился.

Ситуация затянулась и достигла своего пика.

Глава РУСАДА Юрий Ганус даже был вынужден отправить письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил главу государства о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта, поскольку, по его словам, отечественный спорт находится «на грани пропасти».

Ганус 29 декабря сообщил, что WADA не будет менять сроки выполнения условий РУСАДА.

«Минспорт и РУСАДА должны выполнить соответствующие требования в определенный ранее срок. Я не видел ни одного документа, который бы говорил о дате, отличной от 31 декабря. И когда говорят о том, что идут рабочие процессы, то они идут уже три года. Сейчас всех интересует результат, поэтому все внимание приковано к России, от которой все ждут выполнения условий», — говорил генеральный директор РУСАДА в интервью ТАСС.

До 31 декабря не справились — фактически, дедлайн соблюден не был. Однако РУСАДА предоставил специалистам WADA доступ к лаборатории, но частично, поскольку завершить им работу в поставленный срок не удалось. Есть вариант, что WADA все же пойдет навстречу и отсрочит задачу, однако высока вероятность того, что в итоге РУСАДА будет признано несоответствующим кодексу. Здесь уже роль будут играть детали и их трактовка. Важно помнить, что WADA имеет полное право лишить РУСАДА статуса, так как это было четко прописано в «дорожной карте».

Журналист Ник Батлер, работающий в команде немецкого репортера телеканала ARD Хайо Зеппельта, заявил, что WADA все же сжалилось над РУСАДА. По его словам, данные из России будут ждать до следующей недели.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, известный своим стремлением в борьбе против допинга и многочисленными высказываниями против российских атлетов, также выразил мнение о том, что РУСАДА будет лишено аккредитации.

Тут, по сути, даже слов шведа не нужно, чтобы понять весь ужас ситуации. После письма Гануса Путину в Кремле заявили, что поводов для беспокойства нет, однако уже 1 января, а какая-либо информация отсутствует. Многие российские спортсмены неоднократно подчеркивали всю серьезность инцидента с данными LIMS, однако должной реакции не последовало.

Стоит и отметить, что даже в случае предоставления всех данных Россия все равно находилась бы под угрозой отстранения. В подозрительных допинг-пробах наверняка были бы найдены запрещенные препараты, из-за чего неизбежны новые расследования и скандалы.

Экспертная комиссия WADA напишет официальный отчет о визите в Россию, который будет рассмотрен комитетом по соответствию 14-15 января 2019 года.

По итогом заседания лицензия РУСАДА может быть вновь отозвана. В таком случае отечественные спортсмены рискуют быть не допущены к соревнованиям, а Россия не сможет проводить международные турниры.

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