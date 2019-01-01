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Дебош в Новый год: хоккеист напился и избил стюардессу

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

В Воронеже экстренную посадку совершил пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Сочи – Москва. Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

Самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за пассажира бизнес-класса. Как сообщает «Интерфакс», виновником инцидента стал мужчина из бизнес-класса, который во время полета вел себя неадекватно: матерился и избил стюардессу.

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«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски, стал кричать и материться. После отказа налить еще, он устроил дебош», – начал собеседник агентства.

По информации Федерального агентства новостей, буяном оказался 37-летний чемпиона мира 2009 года Олег Сапрыкин.

Хоккеист играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В 2016 году он завершил профессиональную карьеру.

Конфликт игрока со стюардессой произошел из-за отказа девушки наливать ему виски. Хоккеист ударил бортпроводницу, она получила ушибы.

«Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», – добавил источник, отметив, что нарушитель также подрался с соседом по креслу.

Экипаж предпринял попытку угомонить дебошира своими силами, однако ничего путного они не принесли. Лайнер приземлился в 9:56, где скандалиста передали наряду транспортной полиции. В 11:45 самолет продолжит свой путь уже без него.

Сотрудники транспортной полиции доставили Сапрыкина в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте, где на него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Отмечается, что спортсмен был оштрафован.

Что касается его дальнейшей судьба, то хоккеист уже отпущен из отделения полиции и вместе с женой и детьми летит домой.

Конфликты спортсменов в самолетах – далеко не редкость. В марте 2017 года участником одного из таких инцидентов стал волейболист новоуренгойского клуба «Факел» Александр Кимеров.

Спортсмен был снят с рейса Самара — Москва из-за длинных ног.

Волейболист пытался поменяться местами с одной из пассажирок, чтобы занять более удобное кресло, но получил отказ от стюардессы. Кимеров, чей рост составляет 2,15 м, начал оскорблять экипаж и демонстративно вытянул ноги в проход между рядами. В итоге был вызван наряд полиции и волейболиста удалили из самолета, чем руководство «Факела» и представители игрока были крайне возмущены.

По собственной глупости участь Кимерова осенью 2018 года постигла пермского бодибилдера Павла Геца. Мужчина находился в лайнере вместе со своей подругой. Они купили билеты на разные ряды и после завершения посадки сели вместе. Стюардесса попросила их занять свои места, после чего якобы в грубой форме спросила: «Павел, у нас не возникнет больше проблем во время полета?». Культурист ответил:

«Нет, девушка, я сейчас взорву ваш самолет».

С самолета Геца сняли и доставили в дежурную часть в аэропорту Шереметьево. Сам спортсмен впоследствии утверждал, что его слова были шуткой, которую экипаж, однако, не оценил.

Наиболее громкую огласку в прессе получил инцидент с участием Алисы Казьминой, жены бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина. Молодую женщину вместе с двумя детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата после того, как она отказалась пристегнуть ремень безопасности и занять свое место. Сама девушка утверждает, что она просто меня подгузник ребенку, однако, как отметили сотрудники экипажа, жена футболиста хамила и вела себя грубо.

Девушке пришлось заново регистрировать семь чемоданов и снимать номер в гостинице.

Забавный эпизод на борту самолета с участием спортсмена из Шри-Ланки произошел в далеком 2013 году, однако о нем до сих пор вспоминают с улыбкой. Ланкийский игрок в крикет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испугал пассажиров рейса в Великобританию, когда попытался открыть дверь самолета, перепутав ее с туалетной кабинкой.

Экипаж British Airways оказался лояльным, приняв решение не задействовать силы полиции.

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