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Сплетенье рук: Медведева и Костов показали любовь на Новый год

Медведева и Костов показали историю любви в новогоднюю ночь

Фигуристка Евгения Медведева устроила совместное новогоднее выступление с болгарским певцом Кристианом Костовым. Девушка продемонстрировала свой показательный номер на катке Патриарших прудов под песню Костова, которую тот исполнял вживую на том же самом льду. Время от времени Евгения сближалась с певцом, изображая историю любви, а под конец они вместе покинули каток, держась за руки.

Известная фигуристка Евгения Медведева весьма плодотворно проводит зимние каникулы, ради которых она решила задержаться в России.

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В ночь с 31 декабря на 1 января поклонники насладились новогодним номером на Первом канале с участием серебряного призера Пхенчхана.

На Первом канале Медведева представила совместное выступление с болгарским певцом Кристианом Костовым.

По сути, это была новогодняя версия ее показательной программы, с которой спортсменка выступает на всех гала-концертах после турниров.

Вместо элегантной черной комбинации с накинутой поверх мужской рубашкой Медведева каталась в джинсах, розовой куртке и уютной вязаной шапке – все-таки номер снимали на свежем воздухе, и в ее стандартном костюме для показательных там было бы довольно холодно.

При этом в новогоднем выступлении не было ни одного прыжка — только пара вращений

— при том, что на недавнем чемпионате России фигуристка исполнила в этой программе два тройных прыжка.

Судя по всему, в плотной теплой одежде крутить прыжки в несколько оборотов уже становится довольно сложной задачей.

К тому же, возможно, спортсменка не хотела чересчур напрягаться и подвергать себя риску травмы на съемках. Она не оставляет тренировки даже во время каникул и обеспечивает себя вполне достаточной физической нагрузкой на занятиях во дворце ЦСКА.

В остальном номер остался таким, каким его изначально задумывала Медведева – с теми же пластичными движениями, эмоциональными взмахами рук и финальным вращением.

Музыка, разумеется, тоже осталась прежней – это композиция Beautiful Mess Кристиана Костова, с которой он занял второе место на «Евровидении»-2017. Только теперь вместо голоса на записи Медведеву сопровождал сам болгарский певец.

Он исполнил всю песню, стоя в центре катка на Патриарших прудах на фоне наряженной елки, пока Евгения нарезала круги вокруг него и время от времени приближалась, чтобы драматично соединиться руками на один краткий миг.

Временами казалось, что это клип на песню Костова, потому что Медведева довольно часто уходила на задний план.

Это не очень понравилось поклонникам фигуристки. В самой многочисленной группе ее фанатов «ВКонтакте» администраторы даже оставили недовольную запись: «Костова меньше бы. Администраторам мало Жени. Мы хотим смотреть только на Женю».

На это оперативно отреагировала сама Медведева: «Вам Крис чем-то не угодил? С Новым годом, господа».

А вот концовка номера явно понравилась всем болельщикам Евгении, которые давно пытаются соединить своего кумира с Костовым. На последних нотах песни друзья взялись за руки и пошли по ночной дороге от Патриарших прудов. При этом певец шутливо пихнул девушку в плечо.

В инстаграме Медведевой уже появляются многочисленные комментарии наподобие этого:

«Вы такая прекрасная пара! Желаю вам счастья друг с другом! Оба красавцы, умные и успешные, жаль, что живете не рядом, но всему свое время. Главное – верить и любить друг друга, преодолеть все невзгоды и хранить верность! У вас все получится!»

Самое интересное, что Медведева сама участвует в переписках фанатов по поводу своей личной жизни.

Например, в ответ на предыдущий комментарий пользователь The bingbang 23 написал: «У нее же есть Ханю (Юдзуру Ханю – двукратный олимпийский чемпион, который тоже занимается в группе у канадского тренера Брайана Орсера. – «Газета.Ru»). Он лучше».

Фигуристка отреагировала на это словами: «Ну хватит, ну». При этом она поддержала шутку другого комментатора под ником Alevoa, который написал: «Неужели непонятно с первого раза, что у нее Боярский? Смиритесь».

«Вот да», — написала Медведева.

В ответ ее попросили поставить показательный номер под «Зеленоглазое такси» (видимо, так же, как она это сделала под песню Костова Beautiful Mess), однако эти просьбы спортсменка уже оставила без внимания.

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