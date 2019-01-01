«Эта ночь стала шоком»: канадские СМИ оценили победу России

Сборная России обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею (2:1) и вышла из группы А с первого места, получив в соперники по четвертьфиналу не самую сильную команду Словакии. Канадские СМИ отреагировали на это поражение многочисленными статьями, в которых обсуждалась как сила «Красной машины», так и неожиданное замешательство «кленовых».

В газете Toronto Star вышла статья с не примечательным на первый взгляд заголовком «Россия нанесла Канаде первое поражение на МЧМ», однако ее автор не постеснялся указать даже на симуляции капитана «кленовых» Макса Комтуа.

«Великие сейвы, великие голы, великие эмоции. Это то, чего мы всегда ожидаем, когда Канада играет с Россией в хоккей на любом уровне — и молодежный чемпионат мира не разочаровал.

Реклама

Однако в этом напряженном противостоянии именно сборной России удалось выйти вперед в третьем периоде благодаря голу Павла Шэна за девять минут до конца встречи и выиграть группу А под конец предварительного раунда турнира.

Теперь россияне получили, возможно, более легкий путь к медалям — в четвертьфинале они встретятся со Словакией.

Канада провела две сумасшедших последних минуты матча с пустыми воротами, но не смогла сравнять счет и перевести игру в овертайм. «Кленовые листья» финишировали вторыми в группе. Теперь им предстоит встретиться в четвертьфинале с Финляндией», — написал репортер Toronto Star Кевин Макгрэн.

Также журналист подчеркнул, что целью сборной Канады остается защитить свой титул победителей МЧМ, завоеванный в прошлом году, в то время как Россия выигрывала свое золото в 2011-м — и это единственная награда высшей пробы россиян на этом турнире за последние 15 лет.

При этом канадский репортер провел небольшой анализ игры и признал, что в первом периоде молодежная «Красная машина» выглядела сильнее канадцев и опередила их по количеству бросков.

Героем первой 20-минутки в составе сборной Канады журналист назвал вратаря Майкла Дипьетро, который справился с 13 бросками, причем «больше половины из них — с короткой дистанции».

Из россиян Макгрэн выделил Григория Денисенко (которого он назвал Grigor), поскольку именно этот нападающий провел первый гол «Красной машины».

По второму периоду журналисту больше понравились «кленовые».

«Канада играла лучше во втором периоде, перебросав Россию 13:4, однако так и не сумела забить, а вот голкипер соперников Петр Кочетков устроил настоящее шоу из 30 сейвов»,

— справедливо отметил Макгрэн.

Любопытно, что канадский репортер не стал защищать капитана родной сборной Макса Комтуа, который откровенно симулировал после столкновения с российским нападающим Климом Костиным, и назвал посвященную ему подглавку «Трамплин для прыжков в воду».

«Комтуа был наказан за приукрашивание падения, и телевизионные повторы показывают, что это можно было сделать не один раз.

Костин в интервью российскому ТВ высмеял Макса: «В прошлой жизни он работал в цирке. Вы не знали? Может быть, он посмотрел чемпионат мира по футболу, а Неймар — это его друг», — процитировал нашего хоккеиста Макгрэн.

На портале TSN вышла статья с заголовком «Дорога Канады к золоту стала каменистой после поражения от России».

«Это было гла-а-а-а-а-авным событием молодежного чемпионата мира, — написал репортер Фрэнк Серавалли. — Канада — Россия. Предновогодние фейерверки. Напряжение велико. Все заряжены эмоциями.

Но, как только шайба упала на лед, сборная Канады — по собственному признанию ребят — погрузилась в какое-то странное состояние».

Журналист привел пару реплик хоккеистов «кленовых», чтобы лучше раскрыть одну из предполагаемых причин поражения.

«Может быть, мы слишком повелись на окружавшую матч шумиху, — говорил после встречи капитан Комтуа. — Некоторые парни были не готовы к таким шумным трибунам».

«Я думаю, эмоции поглотили нас, — предполагал нападающий Коди Гласс. — Мы немного переборщили с криками на арбитров, особенно я. Матч был проигран в некоторой степени в нашей голове».

«В конце этого вечера в Ванкукере заиграл гимн Российской Федерации, — продолжил свое повествование журналист. — Хорошие новости для Канады: теперь мы знаем, чего ждать от России, как сказал Комтуа.

Плохие новости для Канады: будет все сложнее и сложнее; этой ночью состоялась генеральная репетиция, и в дальнейшем у нас уже не будет «проходных игр»,

где можно будет уступить и пойти дальше, как отметил тренер «кленовых» Тим Хантер».

Как было заявлено в заголовке статьи, репортер не обошел стороной и четвертьфинальные расклады:

«После того, как Россия выбила Канаду из игры и победила (2:1), дорога «кленовых» к золоту стала гораздо более каменистой. Предполагалось, что им нужно будет одолеть две крепких команды, чтобы победить в турнире. Теперь предстоит сразиться с тремя.

А десерт в виде Словакии, которая проиграла с общим счетом 4:12 три первых матча группового этапа, достался России».

Чтобы слегка подсластить пилюлю, Серавалли вставил пару вдохновляющих цитат.

«Мы получили бесплатный урок от России. Но мы не вылетели», — сказал тренер Хантер.

«Это тяжелое поражение. Но мы еще не мертвы», — подчеркнул Комтуа.

При этом Серавалли отдал должное сборной России, описав, как Павел Шэн играючи «протанцевал мимо всей защиты сборной Канады и забросил победную шайбу», а голкипер Кочетков выступил «сенсационно, отразив 30 из 31 броска, ошеломив канадцев на глазах у 17,5 тысяч человек на их собственном льду».

«Вся эта ночь стала шоком для сборной Канады — начиная с эмоций и шума толпы и заканчивая силой оппонента»,

— подытожил журналист.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице сборной России по хоккею, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».