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Кучеров и Василевский бьют рекорды, Овечкин молчит

Гол и передача Кучерова принесли «Тампа-Бэй» очередную победу

Гол и голевая передача лидирующего в списке бомбардиров лиги Никиты Кучерова и прекрасная игра одержавшего сотую победу в регулярных чемпионатах в карьере Андрея Василевского помогли «Тампа-Бэй» установить очередной рекорд, Овечкин ушел со льда без гола в пятом матче подряд, а Артемий Панарин сделал два голевых паса. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Анахайм Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ

27 ноября «Тампа-Бэй» на своем льду уступила «Аанахайму» и с тех пор одержала 13 побед при одном поражении в дополнительное время, и вот снова сошлась с «Дакс», только уже на родном льду Amalie Arena.

Но этот матч примечателен не только тем, что «Лайтнинг», возглавляющая турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги, увеличила свою серию матче с набранными очками до 15-ти подряд.

Команда Джона Купера, одолев «уток» в овертайме, во второй раз в своей истории после октября-2003 закончила игровой месяц без единого поражения в основное время. Но тогда, в свой первый месяц в сильнейшей лиге мира команда провела семь матчей (6-0-1), а сейчас — 14 (13-0-1).

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Не проиграл ни разу и российский голкипер Андрей Василевский, достигший отметки в 100 побед в регулярных чемпионатах НХЛ, проведя всего 175 матчей (быстрейший результат в клубной истории).

В отчетном поединке молодой российский вратарь отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

Уже на 7-й минуте встречи лучший бомбардир лиги в нынешнем сезоне Никита Кучеров провел свою 19-ю шайбу в сезоне, на что Ник Ритчи ответил незадолго до первого перерыва.

В итоге счет 1:1 продержался до овертайма, где Кучеров вернул голевой пас поучаствовашему в первой голевой комбинации Брэйдену Пойнту, который и принес «молнии» победу.

Кучеров набрал фантастические 23 (7+16) очка за время своей 11-матчевой результативной серии, причем в последних шести поединках он неизменно зарабатывает более одного балла за результативность.

На счету российского вингера уже 65 очков, и он опережает идущего на втором месте в списке бомбардиров Микко Рантанена из «Колорадо» на три балла, а от занимающего третье место одноклубника финна Нэтана Макиннона оторвался уже на семь очков.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:6

«Нэшвилл» смог прервать свою неудачную выездную серию после десяти поражений, хотя по ходу встречи в Вашингтоне, где Евгений Кузнецов набрал свое 299-е очко в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, сделав голевой пас, этого ничто не предвещало.

«Кэпиталз» уверенно вели со счетом 3:1, но затем пропустили пять шайб подряд и потерпели пятое подряд поражение в поединках с «Предаторз».

Ушел с поля без гола лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, который, несмотря на уверенное лидерство в списке снайперов лиги, не может отличиться голом уже в пяти матчах подряд.

Самой длинной серией без голов для Александра Великого является десятиматчевый отрезок с февраля по март 2017 года. В отчетной встрече он нанес четыре броска по воротам «хищников» и закончил встречу с показателем -1.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 6:3

Артемий Панарин и Сергей Бобровский приняли активное участие в победе «Коламбуса» над «Оттавой». На счету нападающего две передачи, благодаря чему он продлил результативную серию (3+6) до пяти поединков, а голкипер отразил 22 броска по своим воротам.

Впрочем, главными героями стали два других игрока «Блю Джекетс». Форварды Пьер-Люк Дюбуа (2+2) и Кэм Эткинсон (1+2) набрали в этой встрече семь результативных баллов на двоих, что и стало решающим фактором в победе команды Джона Тортореллы, забросившей три шайбы подряд в последние три минуты игры.

Другие матчи

«Нью-Джерси Девилз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0
«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3
«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:1
«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2
«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 3:4 Б
«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ
«Даллас Старз» — «Монреаль Канадиенз» — 2:3 ОТ
«Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 8:5
«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 3:4

Классный кистевой бросок нападающего «Каролины» Андрея Свечникова принес российскому новичку 11-й гол в нынешнем сезоне, а его команде помог одержать уверенную победу над «Филадельфией».

Валерий Ничушкин отметился своей шестой результативной передачей в сезоне в матче его «Далласа» с «Монреалем», а вот Александр Радулов в игре с бывшей командой ушел со льда без набранных очков и с показателем полезности -1, что помогло «Канадиенз» одержать победу в овертайме.

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