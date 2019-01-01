«Россия против Канады — это всегда война»

Самый молодой хоккеист сборной России Василий Подколзин, которому доставалось в победном матче с канадцами в силовой борьбе больше других российских хоккеистов, рассказал по окончании встречи об отношении к этому противостоянию.

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«Мы очень строго сыграли в обороне, за исключением пары моментов, но нас здорово подтащил вратарь. Где-то играли попроще, короткими сменами. Не знаю, недооценили ли нас канадцы. Мы вышли, и быстро прошла акклиматизация к трибунам и судейству, просто играли так, как всегда. Канадцы — это канадцы, я не первый раз против них играю. Да, выше скорости, но большой разницы нет, — цитирует Подколзина Sport24.

— Мы взяли максимальное количество очков на групповом этапе, это хорошо. Будем готовиться к матчу со Словакией. Если честно, сегодня был эмоциональный день, тем более Новый год уже в России наступил.

Я сегодня ошибался, ребята и тренеры помогли забыть неудачные моменты, сделать так, чтобы не выбился из колеи. Понимаю, что у меня сегодня достаточно много ошибок было, и буду работать. Не слушал сегодня, что мне канадцы говорили. В следующий раз канадцы лучше будут думать про нас, хорошо, что так сложилось в этом матче. Матч с Канадой и есть война. Тем более при такой поддержке трибун соперника. Этот матч по характеру был войной.

На самом деле, атмосфера не сбивала, когда вышел на лед, то абстрагировался от всего. Безусловно, эмоции у меня были, я ошибался. Думаю, эту игру запомню надолго. Словами не описать, какие были эмоции после гола Шэна. Паша сделал праздник всей России, все продолжат праздновать. В конце мы хорошо сыграли в обороне.

Словаки — самый слабый соперник? Тут все профессионалы и не будут расслабляться. Все понимают, что ошибаться больше нельзя, групповой этап надо забыть».

Герой встречи Павел Шэн, забросивший победную шайбу в третьем периоде в шикарном сольном проходе, рассказал о своем голе и провокациях соперника.

«Канадцы всегда провоцируют, но мы перед игрой разговаривали, не хотели сдаваться. Вратарь — молодчик, очень много вытащил. После своего гола не думал об эмоциях. Мое удаление на последней минуте? Шайба была под мной, не знал, куда ее выкинуть, решил просто зажать ее, получил удаление. Очень переживал, — поведал Шэн.

— Понятно, что был ажиотаж перед этим матчем, но это только групповой этап, все самое важное впереди. Конечно, четыре победы из четырех придают уверенность. Мы с каждой игрой добавляли.

Для нас игра с Канадой была очень важной, в России в это время уже Новый год наступил, хотелось подарить праздник нашим болельщикам. На сообщения перед игрой не обращал внимания, русские празднуют, а мы готовимся к игре».

Автор первой российской шайбы в этом матче форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко вспомнил после игры о Суперсерии-1972.

«Канада — Россия — это противостояние еще с 1972 года, все настраивались по-боевому. Ребята — молодчики. Когда забиваешь канадцам в Канаде и все молчат, такое надолго запомнится, очень приятные эмоции.

Но это только групповой этап, самое главное впереди, не все силы выхлестнули, впереди ещё хорошие матчи на вылет, где надо будет до конца биться, — рассказал Денисенко Sport24.

— Словакия в четвертьфинале? Да нам без разницы, с кем играть. Вася Подколзин — молодчик, много борьбы выигрывает, передачу мне отдал. Он один из лучших по 2001 году, это доказывает. Как Новый год будем отмечать? Да просто по бокалу сока выпьем и все, шампанское не будем.

Хотел бы от команды поздравить всех россиян с Новым годом».

Интересное мнение в эфире канадского телеканала TSN после матча Россия — Канада высказал эксперт, а в прошлом отличный хоккеист Рэй Ферраро, назвавший соперников равными.

«Я думал, что в этом матче будет много голов, особенного после того, как команды быстро обменялись первыми шайбами. Но следующего гола пришлось ждать до тех пор, как Павел Шэн забил красивейшую шайбу, — сказал Ферраро.

— Игра была настолько равной, что все на самом деле решили миллиметры. После броска Маккензи Энтвистла шайба буквально остановилась у штанги, Слепец дважды убегал в меньшинстве, Оуэн Типпет совсем чуть-чуть промахнулся. И в конце россияне надежно сыграли в обороне, сделав два блока на последних секундах.

С Кочетковым в воротах россияне выиграли 2:1 в очень равной игре. Не думаю, что между сборными России и Канады есть различия. Если бы они сыграли этот матч 10 раз, каждая команда одержала бы по пять побед».

Капитан канадской сборной Максим Комтуа, заработавший в этой встрече два обоюдных удаления с российскими игроками, вторил в послематчевых комментариях Подколзину, также назвав российско-канадское противостояние в хоккее войной.

«Это была война на льду. Каждый раз, когда ты играешь на молодежном чемпионате, это война, и все хотят победить всех своих соперников. После этой игры будет только жестче, и мы с нетерпением ждем этого.

Костин сравнил меня с Неймаром? Что ж, хорошо для него. Я не знаю, что там произошло с Костиным. Мы получили два штрафа. Мы боролись изо всех сил, и рефери дал за это два пенальти.

Против России всегда матчи тяжелые, и мы, наверное, слишком много внимания обращали на ажиотаж толпы. Возможно, их рьяность нас удивила. Мы должны лучше играть в таких матчах. Мы снова столкнемся с хорошей командой, и это толпа снова будет потрясающей, поэтому мы должны извлечь уроки из этого и стать лучше, — рассказал Комтуа.

— Мы не чувствовали давления, скорее всего мы просто не ожидали этого громкого шума на трибунах. Мы откинулись назад и просто слушали болельшиков. Но мы должны использовать это как наше преимущество. У нас снова будет много зрителей, особенно в в следующей игре трибуны будут переполнены, и мы должны использовать это как наше преимущество».

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