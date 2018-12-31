«Бой смотрели только придурки»: как Мейвезер унизил Насукаву

Американский боксер Флойд Мейвезер быстро разобрался со своим соперником, японским кикбоксером Теншином Насукавой на турнире Rizin 14. Он отправил его в нокаут уже через две минуты после начала боя. При этом предварительно американец трижды уронил своего соперника на ринг.

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Выставочный поединок проходил по правилам бокса, но должен был занять гораздо меньше времени, чем стандартный бой: было запланировано всего три раунда по три минуты. В итоге все получилось еще быстрее: сама схватка вышла короче, чем представление спортсменов.

Бой начался с попыток японца попасть по Мейвезеру, но все они не увенчались успехом. В какой-то момент американец совсем опустил руки, убрав всю защиту, но даже отсутствие блока не помогло Насукаве нанести урон более звездному сопернику.

При этом американец постоянно издевательски улыбался. Примерно через минуту после начала у Флойда прошли два мощных удара по голове соперника. Есть ощущение, что он мог нанести их и раньше, но решил дать оппоненту некоторую фору.

Следующая опасная атака Мейвезера сложилась из двух подряд ударов: сначала американец оглушил соперником хуком слева, а потом сильно пробил по печени.

Видимо, от этой двойки японец не смог отойти до конца боя, потому что уже через семь секунд после того попадания американец отправил Насукаву в первый нокдаун, два раза точно угодив сопернику по голове. Правда, к чести кикбоксера, он смог достаточно быстро подняться.

А Мейвезер продолжил атаковать, и второй нокдаун не заставил себя долго ждать: все произошло примерно через 30 секунд после первого. Сначала американец попал Теншину в область живота, а затем нанес сильный удар по голове, отправив соперника на ринг. Казалось, что бой близок к концовке, но упрямый японец все-таки сумел встать во второй раз.

Следующий нокдаун тоже случился довольно быстро. Мейвезер достал соперника хуком слева и мощно пробил в область лба. В итоге Насукава, слегка пошатываясь, смог подняться и в этот раз до окончания отсчета десяти секунд, однако судьи приняли решение остановить поединок.

Так что можно сказать, что формально Мейвезер победил своего соперника техническим нокаутом. После остановки боя японец не мог сдержать слез, хотя это противостояние и не носило официального характера.

Пока японский кикбоксер по достижениям, конечно, не может сравниться с Мейвезером, но в профессиональных боях он к текущему моменту идет без поражений. Насукава выиграл все 27 поединков за карьеру, из которых 20 — нокаутом.

В декабре 2016 года он нокаутировал опытного тайца Саенчая Ванчалонга, а уже в следующем бою в таком же стиле справился с другим известным тайским спортсменом Амнатом Руенроенгом. В составе Rizin Насукава выступает с 2017 года.

Что касается достижений Мейвезера, то он является чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях со статистикой в 50 побед и ноль поражений.

После своего триумфа над японцем американец заявил, что его поединок с Насукавой нельзя воспринимать за полноценное возвращение в спорт. Об этом Мейвезер сказал на пресс-конференции по завершению турнира RIZIN 14. Напомним, что этот бой не войдет в официальную статистику спортсменов.

«Мы оба все еще не побеждены. Теншин — отличный чемпион и прекрасный боец. Я все еще на пенсии и не собираюсь возвращаться в бокс. Я вернулся, чтобы развлечь японцев»,

— цитирует Флойда NESN.

Также отметим, что до боя Мейвезер рассказал, что получит $9 млн за выставочный бой против Насукавы.

«Если бы вам предложили 9 млн за девятиминутный спарринг в Токио, вы бы согласились? Для меня это девятиминутная прогулка», — писал Флойд в своем инстаграме.

Также до начала поединка между Мейвезером и японским кикбоксером на его тему высказался боксерский промоутер Боб Арум. По его мнению, бой между двумя спортсменами могли смотреть только глупцы.

«Поединок Мейвезера против Насукавы? Это же шутка? Я думаю, что шутка. Потому что это не настоящий бой. Люди, которые смотрят такое — конкретные придурки.

Флойду нужны деньги на Рождество и Новый год, а это хороший способ заработать», — цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним также, что до боя Насукава пообещал жителям Японии уничтожить Мейвезера.

«Граждане Японии. Заявляю вам, что уничтожу Мейвезера. Жди с нетерпением этот бой», — говорил Насукава.

Но новогоднего чуда не произошло.

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