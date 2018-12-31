Неудержимая молодежка: «Судьи что-то решили нас погасить»

Сборная России под руководством Валерия Брагина одержала третью подряд победу на молодежном чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Швейцарии (7:4).

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Матч получился драматичным, а победа — волевой. Уже в начале игры российские хоккеисты пропустили две шайбы, затем отыграли одну, но во втором периоде пропустили снова.

Когда российская молодежка восстановила равновесие, Швейцария заработала в одном моменте сразу два буллита, но не реализовала свои шансы, как и при пятиминутном большинстве из-за колющего удара Ивана Муранова.

Как и в матче с Чехией, молодые российские хоккеисты смогли отличиться, когда у них было на площадке на одного игрока меньше, после чего дожали в третьем периоде уставшего и деморализованного соперника и теперь в новогоднюю ночь разыграют первое место в подгруппе А в дерби с Канадой.

«Начали плохо, но потом собрались и забили семь голов. Так получилось, что швейцарцы забили быстрый гол, потом еще один. С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи. Просто играли в свою игру, показали характер, — рассказал отличившийся в меньшинстве Кирилл Слепец.

— Хорошо, что я забил. У меня все три момента были в меньшинстве, еще бы реализация была получше, было бы вообще шикарно. Как получается забивать в меньшинстве? Смотрю на расположение игроков на льду, вижу, что партнеры забирают шайбу, поэтому пытаюсь убежать и открыться. После двух нереализованных выходов один на один, как видите, руки не опустились. Над моментами в меньшинстве не работаю, это чуйка.

Первый раз видел, чтобы два буллита назначали. Это было максимально неожиданно. Хорошо, что вратарь подтащил нас в этот момент. Когда назначали буллиты, то на скамейке ничего не понимали, разбирались долго. Судьи подъехали, объяснили. Сделаем все для победы над Канадой».

Другого героя встречи Виталия Кравцова журналисты в первую очередь спросили о праздновании гола, которое нападающий челябинского «Трактора» исполнил в стиле футболиста «Зенита» и национальной команды Артема Дзюбы, отдав честь правой рукой.

«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле, — цитирует Кравцова Sport24.

— Видно, что у швейцарцев команда, настрой соответствующий, плюс состав. Играют от простого, но чувствуется, что у них сплоченный коллектив. Если чехи играли будто каждый сам за себя, то эти выходили и бились за команду.

Я не ухожу на фланг, в центре у меня получается. Я, конечно, не такой атакующий центральный, у меня в тройке два хороших форварда, мне главное им дать шайбу. Передача на Денисенко? Он просто здорово открылся, мне оставалось кинуть шайбу в его сторону».

Отметил Кравцов и результативную игру российской молодежки в меньшинстве, а также поделился впечатлениями от назначения сразу двух буллитов в ворота Даниила Тарасова в одном эпизоде.

«Наверное, меньшинство — наш козырь. Ребята грамотно играют, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки. Во втором перерыве говорили в раздевалке, сказали друг другу, что надо собраться и сыграть командой. Мы сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, что болельщики в России не видели наш первый период, — рассказал форвард «Трактора».

— Первый раз такое увидел, что два буллита назначали. У нас хороший вратарь, самое главное, что ещё и большинство у нас осталось. Думаю, больше не будем допускать таких ошибок. Эмоций на скамейке не было, все понимают, что их надо показывать завтра. Выиграть сегодня было делом принципа. Мы не то чтобы хотели остаться в Ванкувере на четвертьфинал, нам главное побеждать».

Рассказал о своих эмоциях и защитник Дмитрий Саморуков, забросивший важную вторую шайбу сборной после третьей швейцарской, а затем дважды нарушивший правила в большинстве, после чего и были назначены те самые буллиты.

«Так получилось с буллитами. Вообще странно все было. Брагин после игры пару словечек сказал. Конец смены был, принял неправильное решение, можно было в том моменте и откатиться, что-то другое сделать. В итоге попал в интернет. Честно, никогда не видел, чтобы сразу два буллита назначали. Вот первый раз увидел, теперь буду знать, — поведал Саморуков.

— Когда назначали буллиты, меня в штрафной бокс отправили, я там и остался сидеть. Думал: «Как-то странно, что мне три штрафа дали». Понимал, что это странно, но знал, что вратарю нужно было время на подготовку. Тарасов хорошо играл, в нужных моментах подтащил. От наших вратарей идет уверенность.

Штраф Муранова? Тыкнул он там кого-то, его тыкнули. Судьи что-то решили нас погасить, ну так получилось. Рабочий момент, мы все сделаем выводы. Ванька удалился — мы гол забили. Тактика сработала».

Рассказал защитник и о роли Олега Знарка, прилетевшего вместе с молодежкой в Ванкувер в качестве консультанта.

»Знарок нам много подсказывает, по большинству в особенности, плюс заводит команду. Он в нашей семье, с ним команда чувствует себя увереннее», — цитирует Саморукова Sport24.

Защитник сборной Швейцарии Симон Ле Культр прокомментировал поражение от России, заявив, что у альпийской команды были шансы на победу.

«Думаю, что мы хорошо начали сегодняшний матч. Вели в счете, но потом собственные ошибки стоили нам игры. У нас были и шансы в большинстве, но мы ничего не забили. Могли победить сегодня», — цитирует Ле Культра официальный сайт IIHF.

«После этих игр знаем, что можем победить любого, мы это помним»,

— заявил нападающий сборной Швейцарии Марко Леман, отметившийся в игре с Россией дублем, но не реализовавший первый буллит.

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