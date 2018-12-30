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Борьба за место в ММА: Мейвезер дерется с кикбоксером. LIVE

Онлайн боя на турнире Rizin 14 Мейвезер — Насукава

В японской Сайтаме проходит турнир Rizin 14, на котором в неофициальном поединке по правилам бокса сражаются американец Флойд Мейвезер и японский кикбоксер Теншин Насукава. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
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13:35

Насукава же серьезное намерение «уничтожить» Мейвезера на ринге.

«Я не чувствую никакого давления в связи с тем, что могу проиграть нокаутом. Я хочу многому научиться у него за те 9 минут, которые мне предоставлены. настоящая легенда. Ни у одного японского бойца не было возможности подраться с ним. Мне очень повезло, что могу провести поединок с ним в этом возрасте.

Не думаю, что мой кикбоксерский опыт негативно скажется на мне во время поединка. Наоборот, это будет преимуществом. Разница в габаритах существенна, но я планирую использовать это и быть быстрее него. Определенно, я выступлю лучше, чем Макгрегор. Я докажу это в бою», — цитирует Нацукаву BoxingScene.

13:30

Кроме того, Мейвезер считает, что данный бой имеет серьезное значение только для его соперника.

«Бои — это то, что я делал на протяжении 30 лет, так что впереди меня ждет еще один день. Я беспокоюсь только о развлечении, но как только раздастся гонг, развлечение уже начнется. Я хочу повеселиться, пойти туда и сделать максимум. Я уверен, что мой соперник воспринимает этот бой очень серьезно. Он работает в зале. Для меня же это просто еще один день. Я могу провести эти три раунда в сонном состоянии, так что не беспокоюсь», — приводит слова боксера The Sun.

13:21

За исход противостояния американец также не переживает. «Все это будет носить статус развлечения, так что я не переживаю. Проиграю досрочно или выиграю, мне все равно, даже если это случится. Это просто развлекательный бой, это все, что нам нужно будет увидеть», — цитирует Флойда-младшего BoxingScene.

13:20

Мейвезер же свой выбор странным не считает. За 9 минут спарринга с японским кикбоксером он получит $9 млн.

13:10

Узнав о новом сопернике Флойда, Уайт заявил, что вел переговоры с американцем о его карьере в UFC, однако тот «выбрал странный вариант».

«Сомневаюсь, что Мейвезер когда-нибудь попробует силы в ММА. Я уже говорил, если он хочет драться, пусть приедет. Мы уже были на его территории, теперь его очередь приходить к нам. Это честно. Большинство называют его величайшим бойцом в истории, так почему он делает то, что делает? Если он хочет драться, давайте проведем бой, пусть возьмет свои деньги — и вперед. Я обсуждал с ним сделку о приходе в UFC, но в итоге он выбрал странный японский вариант. Флойд занимается тем, что приносит деньги. Думаю, все хотели бы увидеть его в UFC», — приводит слова Уайта Daily Express.

13:06

В результате Мейвезер анонсировал свой бой с японцем Насукавой.

13:05

При этом в диалог вмешался глава UFC Дана Уайт, заявивший, что если бой и состоится, то только по правилам ММА. Мейвезер же имел свое мнение на этот счет:

«Я — лицо единоборств. Будь то бокс или ММА. Я даже не парюсь об этих парнях. Конор Макгрегор уже знает, что может случиться, когда связываешься со мной. Хабиб треплется языком. Он хочет боя, я позабочусь о нем. Если бой с Хабибом случится, он случится. Если этого не произойдет, у меня все равно будет отличная жизнь.

Я не собираюсь драться в клетке ММА. Если я подерусь там, то только по боксу. Все по моим правилам. Я не гребаный дегенерат. Я не войду клетку, чтобы делать то, чем они занимаются. Я — боксер. И если кто-то хочет посоревноваться со мной или подраться со мной, то только на ринге. Просто и ясно», -— цитирует Мейвезера MMA Junkie.

13:00

Однако Макгрегор остался в UFC, а затем провел уже ставший эпохальным бой с российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Победителем противостояния стал Хабиб, «задушивший» ирландца в 4-м раунде. Позднее Конор изъявил желание провести ответный бой с российским бойцом, тогда как Нурмагомедов вызвал в октагон Мейвезера. Флойд не отказался.

12:56

Напомним, что Флойд и Конор уже дрались между собой, но по правилам бокса. Тогда победу в поединке техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

12:55

Сам бой вызвал неоднозначную реакцию среди общественности. Изначально Флойд Мейвезер говорил о том, что может начать карьеру в ММА. В частности, американский боксер не исключал возможного реванша с ирландцем Конором Макгрегором в смешанных единоборствах.

12:45

И еще примечания в правилах:

— бой пройдет в три раунда по три минуты в соответствии с правилами профессионального бокса; — на руках у спортсменов будут восьмиунцовые перчатки; — поединок проходит в полусредней весовой категории (до 66,7 кг); — никаких судей.

12:40

Несмотря на то, что бой между Мейвезером и Насукавой пройдет по правилам бокса, сам турнир проходит среди бойцов смешанных единоборство. Сам поединок имеет неофициальный статус: результат встречи не будет внесен в список официальных рекордов спортсменов.

12:35

Бой начнется ориентировочно в 13.30 мск.

12:30

Здравствуйте, уважаемые любители бокса и смешанных единоборств. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция показательного поединка на турнире RIZIN 14, в котором боксер Флойд Мейвезер и кикбоксер Теншин Насукава сразятся по правилам бокса.