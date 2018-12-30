Борьба за место в ММА: Мейвезер дерется с кикбоксером. LIVE

Насукава же серьезное намерение «уничтожить» Мейвезера на ринге.

«Я не чувствую никакого давления в связи с тем, что могу проиграть нокаутом. Я хочу многому научиться у него за те 9 минут, которые мне предоставлены. настоящая легенда. Ни у одного японского бойца не было возможности подраться с ним. Мне очень повезло, что могу провести поединок с ним в этом возрасте.

Не думаю, что мой кикбоксерский опыт негативно скажется на мне во время поединка. Наоборот, это будет преимуществом. Разница в габаритах существенна, но я планирую использовать это и быть быстрее него. Определенно, я выступлю лучше, чем Макгрегор. Я докажу это в бою», — цитирует Нацукаву BoxingScene.