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Покорить Китай: Шарапова возвращается на корт. LIVE

Онлайн матча 1/16 турнира в Шэньчжэне Шарапова — Бачински

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Российская теннисистка Мария Шарапова и представительница Швейцарии Тимя Бачински встречаются в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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10:32

30:30. Мощная подача получилась у швейцарки.

10:31

15:30. Ошибается Мария.

10:31

0:30. На подаче Бачински.

10:26

6-2. Вытаскивает этот сет Мария!

10:26

40:0. В сетку попадает Бачински. Сетбол у Шараповой.

10:25

30:0. Слета бьет Мария в левый угол, Бачински дернулась в правый.

10:24

15:0. На подаче Шарапова.

10:22

Форхэндом на приеме берет очередной гейм Шарапова. 5-2.

10:22

30:40. Не складывается игра у швейцарки.

10:21

30:30. Повесила свечу Шарапова, но Бачински крайне неудачно пробила с бэкхэнда. Сильно мимо корта.

10:20

30:15. В сетку отвечает Мария.

10:19

На подаче Бачински. 15:15.

10:19

Долго готовилась к подаче Шарапова и в итоге заставила соперницу ошибиться на приеме. Бачински попадает в сетку, а Мария выигрывает четвертый гейм подряд. 4-2.

10:18

40:15. Не точно по левой линии сыграла Шарапова. Аут.

10:17

40:0. Повесила свечу Тимя, Мария мощно пробила навылет.

10:16

15:0, на подаче Шарапова. Бачински отвечает в сетку.

10:14

И реализует его Мария. 3-2 в пользу россиянки!

10:13

15:40. Двойной брейк-пойнт у Шараповой.

10:12

15:15. Пыталась швейцарская теннисистка перебросить Шарапову, но Мария смэшем отвечает точно.

10:11

15:0. На подаче Тимя.

10:10

Вновь у сетки играет Шарапова, а Бачински не успевает. Забирает свой гейм Мария, 2-2.

10:10

40:15. В сетку на приеме попадает Бачински.

10:09

30:15. Сыграла у сетки Мария, а затем хотела перебросить Тимю. Аут.

10:08

30:0. После затяжного розыгрыша Мария все-таки разводит соперницу и мяч по разным углам.

10:08

15:0. Подает Шарапова, Бачински на приеме отвечает мимо корта.

10:05

И еще одну двойную ошибку допускает Тимя! 2-1, Шарапова отыграла один гейм.

10:05

Меньше. Двойная ошибка у Бачински.

10:04

40:40. Просто так этот гейм Мария не отдает.

10:04

40:30. С бэкхэнда по правой линии играет Бачински.

10:03

30:30. Ой-ой, как же отвечает сейчас Мария за второй гейм. После подачи Бачински решила коротким ударом у сетки. Тимя не успела.

10:02

15:15. Мощная подача получилась у Тими.

10:01

0:15. На подаче Бачински. Хорошо играет на приеме Шарапова, а затем швейцарка попадает в сетку.

10:00

Проигрывает Мария и второй гейм. 2-0.

09:59

15:40. Двойная ошибка у россиянки.

09:59

15:30. С бэкхэнда отправляет мяч точно в угол от Шараповой Бачински. Мария не успевает.

09:58

15:15. В сетку попадает Тимя.

09:57

0:15. На подаче Шарапова. Сыграла Бачински у сетки, Мария не успела.

09:56

Но свой гейм швейцарка все-таки берет. 1-0.

09:56

40:15. Мощно отвечает Шарапова на приеме, Тимя сорвала удар по левой линии.

09:55

40:0. Вновь в аут бьет Мария.

09:54

30:0. Хорошо сыграла Шарапова на приеме, но затем пробила мимо корта.

09:53

Итак, игра началась. На подаче Бачински, 15:0.

09:50

Вышли на корт Тимя и Мария и активно разминаются, скоро все начнется.

09:45

Йорович обыграла Гарсию. Теперь ждем начала поединка Шараповой с Бачински.

09:40

По личным встречам перевес на стороне Шараповой, но она побеждала Швейцарку на траве и грунте, а проиграла на харде. В Шэнчжене уложен как раз хард — недаром этот турнир является для всех подготовкой к Australian Open.

09:30

Между собой Шарапова и Бачински встречались трижды. В 2014 году Мария в двух партиях одолела соперницу на «Уимблдоне», затем так же в двух сетах потерпела поражение в Ухани, а в следующем году взяла двухсетовый реванш в Мадриде.

09:15

Уважаемые болельщики, матч Шараповой с Бачтински начнется по окончании поединка француженки Гарсии и сербки Йорович, где пока что завершился только первый сет.

08:55

Начало игры запланировано на 9.00 мск.

08:50

Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала турнира в Шэньчжэне, в котором встречаются российская теннисистка Мария Шарапова и Тимея Бачински из Швейцарии.