Покорить Китай: Шарапова возвращается на корт. LIVE

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30:30. Мощная подача получилась у швейцарки.
15:30. Ошибается Мария.
0:30. На подаче Бачински.
6-2. Вытаскивает этот сет Мария!
40:0. В сетку попадает Бачински. Сетбол у Шараповой.
30:0. Слета бьет Мария в левый угол, Бачински дернулась в правый.
15:0. На подаче Шарапова.
Форхэндом на приеме берет очередной гейм Шарапова. 5-2.
30:40. Не складывается игра у швейцарки.
30:30. Повесила свечу Шарапова, но Бачински крайне неудачно пробила с бэкхэнда. Сильно мимо корта.
30:15. В сетку отвечает Мария.
На подаче Бачински. 15:15.
Долго готовилась к подаче Шарапова и в итоге заставила соперницу ошибиться на приеме. Бачински попадает в сетку, а Мария выигрывает четвертый гейм подряд. 4-2.
40:15. Не точно по левой линии сыграла Шарапова. Аут.
40:0. Повесила свечу Тимя, Мария мощно пробила навылет.
15:0, на подаче Шарапова. Бачински отвечает в сетку.
И реализует его Мария. 3-2 в пользу россиянки!
15:40. Двойной брейк-пойнт у Шараповой.
15:15. Пыталась швейцарская теннисистка перебросить Шарапову, но Мария смэшем отвечает точно.
15:0. На подаче Тимя.
Вновь у сетки играет Шарапова, а Бачински не успевает. Забирает свой гейм Мария, 2-2.
40:15. В сетку на приеме попадает Бачински.
30:15. Сыграла у сетки Мария, а затем хотела перебросить Тимю. Аут.
30:0. После затяжного розыгрыша Мария все-таки разводит соперницу и мяч по разным углам.
15:0. Подает Шарапова, Бачински на приеме отвечает мимо корта.
И еще одну двойную ошибку допускает Тимя! 2-1, Шарапова отыграла один гейм.
Меньше. Двойная ошибка у Бачински.
40:40. Просто так этот гейм Мария не отдает.
40:30. С бэкхэнда по правой линии играет Бачински.
30:30. Ой-ой, как же отвечает сейчас Мария за второй гейм. После подачи Бачински решила коротким ударом у сетки. Тимя не успела.
15:15. Мощная подача получилась у Тими.
0:15. На подаче Бачински. Хорошо играет на приеме Шарапова, а затем швейцарка попадает в сетку.
Проигрывает Мария и второй гейм. 2-0.
15:40. Двойная ошибка у россиянки.
15:30. С бэкхэнда отправляет мяч точно в угол от Шараповой Бачински. Мария не успевает.
15:15. В сетку попадает Тимя.
0:15. На подаче Шарапова. Сыграла Бачински у сетки, Мария не успела.
Но свой гейм швейцарка все-таки берет. 1-0.
40:15. Мощно отвечает Шарапова на приеме, Тимя сорвала удар по левой линии.
40:0. Вновь в аут бьет Мария.
30:0. Хорошо сыграла Шарапова на приеме, но затем пробила мимо корта.
Итак, игра началась. На подаче Бачински, 15:0.
Вышли на корт Тимя и Мария и активно разминаются, скоро все начнется.
Йорович обыграла Гарсию. Теперь ждем начала поединка Шараповой с Бачински.
По личным встречам перевес на стороне Шараповой, но она побеждала Швейцарку на траве и грунте, а проиграла на харде. В Шэнчжене уложен как раз хард — недаром этот турнир является для всех подготовкой к Australian Open.
Между собой Шарапова и Бачински встречались трижды. В 2014 году Мария в двух партиях одолела соперницу на «Уимблдоне», затем так же в двух сетах потерпела поражение в Ухани, а в следующем году взяла двухсетовый реванш в Мадриде.
Уважаемые болельщики, матч Шараповой с Бачтински начнется по окончании поединка француженки Гарсии и сербки Йорович, где пока что завершился только первый сет.
Начало игры запланировано на 9.00 мск.
Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/16 финала турнира в Шэньчжэне, в котором встречаются российская теннисистка Мария Шарапова и Тимея Бачински из Швейцарии.