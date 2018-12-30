Покорить Китай: Шарапова возвращается на корт. LIVE

Между собой Шарапова и Бачински встречались трижды. В 2014 году Мария в двух партиях одолела соперницу на «Уимблдоне», затем так же в двух сетах потерпела поражение в Ухани, а в следующем году взяла двухсетовый реванш в Мадриде.