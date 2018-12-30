США, шведы или финны? С кем сыграет Россия в 1/4 финала

Сборная России по хоккею удачно стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде. После двух матчей подопечные Валерия Брагина имеют в своем активе две победы и шесть очков, занимая второе место в группе А. Лидируют в турнирной таблице хозяева турнира, которые провели на одну встречу больше. При этом канадцы также идут без потерь, а в трех играх забросили 22 шайбы при трех пропущенных. Именно «кленовые» являются главными соперниками сборной России за первую строчку, и во многом от итогового положения россиян в группе будет зависеть выбор соперника в плей-офф. Рассмотрим каждого из представителей группы B.

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Сборная Швеции

Шведы — лидеры группы B. В трех матчах «Тре Крунур» одержали две победы в основное время и одну — в овертайме. Желто-синие имеют преимущество над идущими следом американцами на одно очко, но формально их уже можно назвать победителями своей группы. В заключительном матче групповой стадии шведы встретятся с аутсайдером турнира сборной Казахстана, и сомнений в том, что скандинавы в этом противостоянии одержат победу, практически нет. Равно как и шансов на встречу с россиянами в четвертьфинале.

Для того, чтобы сборная России попала на шведскую команду в первом раунде плей-офф, должно случиться сразу несколько вариантов.

Во-первых, шведы должны проиграть Казахстану, а сборная США при этом одолеть финнов как в основное время, так и в овертайме, а российская команда при этом должна проиграть и швейцарцам, и канадцам.

Также возможен тот же вариант, но только с выигрышем сборной Финляндии у США в основное время.

Рассчитывать на то, что все позиции одновременно «сыграют», не приходится. Если встреча со Швецией и состоится, то только в более позднем раунде.

Сборная США

В отличие от шведов, вероятность встречи с американцами уже в следующем же раунде гораздо выше. Как и сборная Швеции, команда США завоевала путевку в четвертьфинал, однако позиция «звездных» в группе может измениться как в лучшую сторону, так и в худшую — очень большая плотность в тройке лидеров группы B.

Для того, чтобы соперником сборной России в 1/4 стала именно американская команда, россиянам необходимо сохранить за собой вторую строчку в группу, а потенциальным соперникам проиграть Финляндии и опуститься на третье место.

Есть и альтернативный вариант: команда Брагина терпит поражения от швейцарцев и канадцев в основное время, а сборная США выигрывает у финской команды.

Правда, в последние два года американцы являются наиболее неудобным соперником для сборной России. В 2017 году россияне уступили «звездно-полосатым» в борьбе за финал, а в следующем турнире встретились как раз в четвертьфинале, где также проиграли.

Сборная Финляндии

Один из наиболее вероятных вариантов. Как и команда США, финны могут как остаться на третьей строчке в группе, так и вовсе захватить лидерство. Правда, для последнего случая финская сборная должна обыграть американцев, а шведы уступить Казахстану в основное время.

Если же более реально смотреть на вещи, то самым очевидным развитием событий кажется такое положение: сборная России остается на второй строчке в своей группе, Финляндия — на третьей в своей, после чего коллектив Брагина и «Суоми» спорят друг с другом за полуфинал.

К слову, на этом турнире финны уже понесли потери: в трех матчах команда Юсси Ахокаса одержала две победу, но потерпела одно поражение от шведов (1:2).

Сборная Словакии

Несмотря на то, что словаки не набрали ни одного очка в своей группе, их шансы на выход в четвертьфинале все-таки гораздо выше, нежели у казахстанцев. В последнем матче группового этапа обе команды проведут очную встречу, в которой и выяснят обладателя последней путевки в плей-офф.

Как это относится к России?

Наша сборная должна обыгрывать швейцарцев и канадцев. Причем россияне могут позволить себе даже оступиться в ближайшем матче, но при этом победа над «кленовыми» будет обязательной для того, чтобы занять первую строчку в своей группе.

Естественно, что среди всех участников четвертьфинала сборная Словакии является наиболее предпочтительным соперником для команды России. Но, как ни парадоксально, судьба лежит в руках россиян.

Сборная Казахстана

Если отойти от реализма к математике и теории, то можно отыскать и такой вариант. Во-первых, сборная Казахстана должна для попадания в четвертьфинала обыграть своих прямых конкурентов — словаков. Команды находятся по сути в равным условиях, потому исключать подобного развития событий нельзя.

Выше четвертой строчки казахстанцы подняться не смогут: даже в случае сенсационной победы в основное время над шведами сборная Сергея Старыгина не сможет обойти Финляндию.

Что касается России, то подопечным Валерия Брагина все также надо занять итоговое первое место в группе А.

В ночь с 30 на 31 декабря в 4.00 мск сборная России сыграет с командой Швейцарии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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