«Он был ужасно силен»: Устюгов взорвал «Тур де Ски»

Курсы валют$ 69.30 (-0.496) 79.62 (+0.071)
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
14:30
ЮвентусСампдория
2:1
закончен
17:00
КьевоФрозиноне
1:0
закончен
17:00
ЭмполиИнтер М
0:1
закончен
17:00
ДженоаФиорентина
0:0
закончен
17:00
ЛациоТорино
1:1
закончен
17:00
ПармаРома
0:2
закончен
17:00
СассуолоАталанта
2:6
закончен
17:00
УдинезеКальяри
2:0
закончен
20:00
НаполиБолонья
3:2
закончен
22:30
МиланСПАЛ
2:1
закончен
Шотландия / Премьер-лига
15:30
РейнджерсСелтик
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
1:0
закончен
18:00
ФулхэмХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
Лестер СитиКардифф Сити
0:1
закончен
18:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
1:3
закончен
18:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
20:30
ЛиверпульАрсенал
5:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
2:3 (ОТ)
закончен
Кубок Шпенглера
17:10
Металлург МгТомас Сабо Айс Тайгерс
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
2:0
закончен
00:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
00:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
1:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
2:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
6:5
закончен
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
0:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзПиттсбург Пингвинз
1:6
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
129:115
закончен
03:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
130:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
104:108
закончен
03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
108:111
закончен
04:00
Юта ДжазНью-Йорк Никс
129:97
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
103:112
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
118:122
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
105:115
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
111:122
закончен
Бокс/ММА / Заключительный турнир в году UFC 232
05:00
Джонс с Густафссоном бьются за титул
online
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
15:00
Карлсен и Карякин играют на чемпионате мира
закончен
Теннис / Турнир в Абу-Даби
16:00
Карен Хачанов - Доминик Тим
6:3, 4:6, 10:3
закончен
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
1
Италия
33:24.8
закончен
21:30
Пасьют
1
Италия
33:23.6
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласЧелси
0:1
закончен
17:15
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
17:15
СаутгемптонМанчестер Сити
1:3
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедБорнмут
4:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
ТракторКуньлунь Ред Стар
0:2
закончен
15:00
Ак БарсНефтехимик
1:0
закончен
16:00
ХК СочиСпартак
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Мн
0:3
закончен
17:30
АвангардБарыс
4:3 (Б)
закончен
17:30
ЦСКАТорпедо
2:1
закончен
18:00
Динамо РДинамо М
5:4
закончен
19:00
СлованЙокерит
1:3
закончен
U20 ЧМ / 2019
04:00
Швейцария U20Россия U20
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев ЦСКА
80:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Орландо МэджикДетройт Пистонс
не начался
02:00
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
13:30
13-21 туры
1
Магнус Карлсен (Норвегия)
17
2
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
16,5
3
Хикару Накамура (США)
14,5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Миннесота УайлдПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Анахайм ДаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
«Он был ужасно силен»: Устюгов взорвал «Тур де Ски»

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в 15-километровой индивидуальной гонке свободным стилем в Кубке мира в рамках «Тур де Ски». Это была всего лишь третья дистанция для одного из лидеров российской сборной в сезоне и первая победа за 11 месяцев.

29 и 30 декабря в итальянском Тоблахе прошли первые два этапа 13-й в истории лыжной многодневки «Тур де Ски», проводящейся в рамках Кубка мира.

Реклама

Победу на дистанции в 15 км свободным стилем одержал российский лыжник Сергей Устюгов, для которого эта гонка была лишь третьей в сезоне после практически полностью пропущенного прошлогоднего Кубка мира.

Накануне «Тур де Ски» стартовал спринтом, где Сергей занял только 24-е место, поскользнувшись на финише четвертьфинального забега.

Зато на 15-километровой дистанции свободным стилем, одной из своих любимых гонок, российский лыжник был великолепен и не оставил никаких шансов конкурентам.

Устюгов выиграл гонку с отрывом в целых 12,2 секунды от ставшего вторым норвежца Симена Хегстада Крюгера. Третьим и четвертым финишировали также российские лыжники — Алексей Большунов и Андрей Мельниченко, а Денис Спицов стал седьмым.

Все они опередили признанных лидеров мировых лыж, норвежцев Мартина Йонсруда Сундбю (десятый) и Йоханнеса Клэбо (12-й), швейцарца Дарио Колонью (11-й), француза Мориса Манифика и канадца Алекса Харви, разделивших 14-ю строчку с одинаковым результатом.

«Загадывать ничего не буду, это всего мой третий старт. Я очень рад, что сегодня удалось выиграть. Мне нравится выступать в Тоблахе. Мне нравится эта трасса, мне удается хорошо на ней выступать. Маленько вчера не повезло в спринте, но сегодня получилось, — рассказал после победы Устюгов.

— Спасибо большое сервису и всей нашей команде – сборной России, болельщикам, которые поддерживали по всей трассе и болели за нас на стадионе. Спасибо вам большое».

«Устюгов был ужасно силен сегодня, с ним ничего нельзя было поделать»,

– приводит NRK слова ставшего вторым Крюгера.

«Очень рад, что Устюгов быстро восстановился и выиграл эту гонку, для нас это радостное событие, поскольку у нас собирается хорошая эстафетная команда и ее лидер показал сегодня свое лицо. Думаю, что за долгие годы у нас будет самый великолепный состав», — рассказал ТАСС российский тренер Юрий Бородавко.

После второго этапа «Тур де Ски» в общем зачете многодневки Устюгов поднялся сразу же на второе место и ровно на шесть секунд отстает от своего соотечественника Большунова.

На третьем месте располагается Клэбо, гандикап которого исчисляется 10,3 секунды, а занимающий четвертое место Крюгер проигрывает лидеру уже более полуминуты. Следующий этап состоится в швейцарском Валь-Мюстаире, а всего болельщиков ждет еще пять гонок в трех разных городах.

Напомним, что Устюгов уже первенствовал на «Тур де Ски» в сезоне-2016/17, а также побеждал в спринтерском зачете той многодневки и в прошлом году.

Устюгов на прошлогодней «Тур де Ски» одержал свою 12-ю личную победу в Кубке мира в карьере (рекорд для российских лыжников), но столкнулся по ходу многодневки с множеством проблем (падениями, сломанными палками) и в итоге вообще снялся перед финальным подъемом из-за травмы спины.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Устюгова на Олимпийские Игры в Пхенчхан, хотя российский спортсмен соответствовал всем критериям для допуска под нейтральным флагом.

Об отсутствии Сергея на главном старте четырехлетия публично жалели даже его норвежские соперники, а для самого россиянина пропуск Олимпиады стал большим ударом.

В том сезоне он больше не выступал в Кубке мира из-за болезни, но здорово показал себя на чемпионате России. Летом спортсмен рассказывал, что иногда ему теперь приходится искать мотивацию, и все же подготовился к новому сезону и готовился к борьбе.

Однако перед началом Кубка мира в конце октября он упал на тренировке в Италии и сломал палец на руке, причем так, что спортсмену потребовались две операции.

Устюгов пропустил первые этапы Кубка мира, вернулся на последнем перед «Тур де Ски» этапе в Давосе и занял 25-е место в 15-километровой гонке свободным стилем с минутным отставанием от победившего соотечественника Сергея Белова.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».