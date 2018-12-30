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Подальше от Тутберидзе: на какие принципы идет Медведева

Медведева тренируется в ледовом дворце ЦСКА

Фигуристка Евгения Медведева осталась на новогодние праздники в Москве. При этом тренировки бывшая ученица Этери Тутберидзе проводит в ледовом дворце ЦСКА, а не в «Хрустальном», где занимаются все ученики школы «Самбо-70».

Российская фигуристка Евгения Медведева после неудачного выступления на чемпионате России в Саранске приняла решение не уезжать в Канаду во время новогодних праздников и вернулась в Москву. Сезон для спортсменки еще не завершился, о чем заявила сама двукратная чемпионка мира, отметив, что намерена принять участие в нескольких стартах. Подготовку к ним Медведева начинает уже сейчас, однако тренируется 19-летняя фигуристка не в ледовом дворце «Хрустальном», а в ЦСКА. Об этом стало известно после того, как ряд юных и не только фигуристов выложили общие фотографии с Медведевой. Среди них оказался и ученик школы ЦСКА Максим Ковтун.

Появление Медведевой в ледовом дворце армейской школы вызвало удивление среди болельщиков. Некоторые даже предположили, что спортсменка якобы раздумывает о том, чтобы начать сотрудничество с известным тренером по фигурному катанию Еленой Буяновой, у которой занимается, например, Мария Сотскова.

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«А что Женя делает в ЦСКА? Не надумала ли она перейти к Буяновой?!» — спросил один из подписчиков Ковтуна в инстаграме.

В ответ на этот комментарий другой пользователь соцсети подчеркнул, что Медведева «просто тренируется, чтобы не потерять форму до отъезда в Канаду».

При этом вопрос о том, почему же она занимается в ЦСКА, остается актуальным, ведь формально серебряная медалистка Игр в Пхенчхане относится к Центру спорта и образования «Самбо-70», чьей воспитанней и является, а все фигуристы и фигуристки из этой школы проводят свои тренировки именно в «Хрустальном».

«Медведева будет выступать за «Самбо-70», за Москву, за Россию. Просто теперь она не тренируется в группе Этери Тутберидзе»,

— говорил генеральный директор школы Ренат Лайшев, комментируя уход молодой фигуристки к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Одной из причин, по которым Медведева выбрала другой лед, может быть ее нежелание встретиться с бывшей наставницей, под руководством которой занималась 11 лет. Интересно, что пересекаться с фигуристкой не желает и сама Тутберидзе.

На контрольных прокатах в Москве, которые прошли в начале сентября этого года, во время произвольной программы известный тренер ушла с арены «Мегаспорт» прямо перед прокатом своей экс-подопечной.

О натянутых отношениях между Медведевой и Тутберидзе говорил и канадский тренер Даг Хау, который также является хорошим приятелем Орсера. В своем заявлении он раскрыл детали расставания фигуристки и тренера.

«Тутберидзе после Олимпиады сказала ей, что она уже ничего больше не добьется. И ее карьере — конец. Мне об этом рассказал лично Орсер»,

— цитирует специалиста канал в YouTube TheSkatingLesson.

При этом он подчеркнул, что у российской фигуристки и ее нового наставника из Канады во время тренировок «царит совершенно другая атмосфера».

«Когда она выбрала себе композицию для программы, заплакала. Брайан спросил, в чем причина. Евгения сказала, что раньше ей не давали возможности выбрать музыку, просто говорили: «Это твоя композиция». Я был на их тренировках, спортсменка и тренер общаются прекрасно, а занятия проходят в дружеской и позитивной атмосфере. Брайан поддерживает Медведеву» — заявил Даг Хау.

Сама же спортсменка отказывается общаться с представителями СМИ на тему ее отношений с Тутберидзе.

«Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу:

никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня.

Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна», — цитирует Медведеву «РИА Новости».

На чемпионате России 19-летняя фигуристка заняла итоговое седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. Российскую сборную в женском одиночном катании представят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Медведева же вместе Елизаветой Туктамышевой включены в запас.

Также подопечная Брайана Орсера с Марией Сотсковой включена в резерв на зимнюю Универсиаду, которую примет Красноярск.

На данный же момент Медведева проживает в Москве, где и встретит Новый год.

«Без сомнения, предновогодняя Москва — самый красивый город в мире. Очень круто, безумно красиво. Наконец-то новогоднее настроение!» — сказала фигуристка в видеоролике, опубликованном у нее в Instagram Stories.

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