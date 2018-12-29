Шайба и победа: Путин сыграл в хоккей на Красной площади

29 декабря в Москве состоялся традиционный товарищеский хоккейный матч «Ночной лиги». На лед ГУМ-катка на Красной площади вышел и президент России Владимир Путин. Как и в прошлые годы, составы команд были традиционными. Глава государства играл в одном звене вместе со звездами хоккея — прославленными ветеранами Алексеем Касатоновым, Павлом Буре, Вячеславом Фетисовым. А компанию им составил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Встреча получилась в духе приближающегося праздника: веселой и результативной.

Путин во время игры забросил первую шайбу, а ассистировал ему знаменитый хоккеист Буре.

В итоге команда президента одержала победу со счетом 14:10.

Российский лидер приглашал выйти на лед президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 29 декабря нанес визит в Москву для проведения очередных переговоров по дальнейшему развитию отношений между странами. Однако, как пояснил Путин, глава Белоруссии не смог принять участие в игре из-за предновогодней суеты на родине.

«Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Понять его можно. Перед Новым годом их всегда очень много... Мы с ним договорились, что увидимся и поиграем вместе, а также на лыжах покатаемся», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что достиг соглашения с Лукашенко о совместной игре в хоккей в другой раз, когда график белорусского лидера будет не так сильно загружен.

Лукашенко во время своего пребывания в Москве поздравил Путина с приближающимся Новым годом, а также преподнес ему подарок.

Как заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, в качестве презента Путин получил четыре мешка картошки и сало.

«Могу сказать, что не только картошку в тот день подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания. Там все было подписано.

На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — приводит слова Эйсмонт «БелТА».

Путин после игры в очередной раз подчеркнул, что подобные матчи дают возможность не только отдохнуть, но и поблагодарить ветеранов хоккея и российского спорта.

«Скоро праздник.

Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами.

Лишний раз дается возможность нам вспомнить о том, что они сделали для развития хоккея, для вообще российского спорта, поблагодарить их этой игрой за их вклад в развитие российского спорта», — начал президент.

«Ну и самим отдохнуть, доставить себе удовольствие в преддверии Нового года. Мне кажется, это оправданно», — подчеркнул российский лидер.

Путин в матчах «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) отличается завидной результативностью. Например, 10 мая российский лидер в составе команды «Легенды хоккея» сделал три голевые передачи и забросил в ворота «Сборной НХЛ» пять шайб в гала-матче НХЛ, а встреча завершилась со счетом 12:7 в пользу «Легенд хоккея».

«Ночная хоккейная лига» была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Среди задач, которые перед собой ставит лига, одной из основных является привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

В «Ночной лиге» существует несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, а также в матчах могут принимать участие и женщины.

Игры «Ночной лиги» носят любительский статус, однако матчи проводятся по всем канонам профессионального хоккея: с судьями, в три периода по 20 минут каждый, с медицинским обеспечением, а также транслируются по местному телевидению и в интернете.

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