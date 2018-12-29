«Хочу финишировать с отрывом»: прощальная гонка Шипулина. LIVE

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Юрлова один раз промахнулась!
Домрачева закрывает все мишени!
Ух ты! Все лидирующая тройка промазала!
Бескон промазала последним выстрелом!
Россия пока проигрывает более 50 секунд.
Он передал эстафету Юрловой. Смог отыграть одну позицию Шипулин.
Шипулин наконец-то чисто отстрелялся!
Бьорндален точен!
Жаклен закрывает все мишени! Пока французы первые!
Франция сейчас первая и выигрывает у Германии-2 семь секунд. Третьи — австрийцы, итальянцы — четвертые.
Пока наш дуэт на последней позиции, уступая лидерам 54 секунды.
Домрачева закрыла все мишени! Юрлова последовала ее примеру.
Бескон один раз промахивается! У Херрман два промаха!
Шипулин десятым передал эстафету Юрловой c отставанием в 55 секунд от лидера.
Шипулин уходит на один круг.
Шемп не закрыл одну мишень. Теперь французы лидируют.
Россия переместилась на девятую позицию с отставанием от лидера в 37,5 секунд.
Юрлова и Домрачева промахиваются по разу!
Херрман и Бескон промахиваются два раза! Джима допускает один промах, Виткова — три.
Херрман теперь первая!
Шипулин передал эстафету восьмым, отставание от Украины 20 секунд.
На первом месте пока бегут украинцы.
Бьорндален один раз промахнулся.
У Шипулина два промаха на «лежке». У Шемпа — один.
Пока на первом месте Франциска Пройс и Симон Шемпп из Германии.
Россиянка передала эстафету Антону Шипулину. Пока Россия идет на второй позиции.
Юрлова закрыла все мишени на огневом рубеже! Домрачева один раз промахнулась.
Юрлова пока бежит третьей.
Девушки начинают гонку, а завершат ее мужчины.
Началась гонка!
Дарья Домрачева естественно побежит с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Отметим, что за немецкую команду выступят сразу четыре спортсмена.
Сборную России сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин.
Гонка начнется в 20:15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции масс-старта Рождественской гонки. На этих соревнованиях с болельщиками прощается Антон Шипулин, который завершает карьеру, а также Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.