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05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
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«Хочу финишировать с отрывом»: прощальная гонка Шипулина. LIVE

Онлайн-трансляция масс-старта Рождественской гонки по биатлону

В Гельзенкирхене проходит масс-старт Рождественской гонки по биатлону. Эти соревнования станут последними для российского спортсмена Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры в 31 год. Также со своими фанатами попрощаются Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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20:43

Юрлова один раз промахнулась!

20:42

Домрачева закрывает все мишени!

20:42

Ух ты! Все лидирующая тройка промазала!

20:41

Бескон промазала последним выстрелом!

20:40

Россия пока проигрывает более 50 секунд.

20:39

Он передал эстафету Юрловой. Смог отыграть одну позицию Шипулин.

20:39

Шипулин наконец-то чисто отстрелялся!

20:38

Бьорндален точен!

20:37

Жаклен закрывает все мишени! Пока французы первые!

20:36

Франция сейчас первая и выигрывает у Германии-2 семь секунд. Третьи — австрийцы, итальянцы — четвертые.

20:35

Пока наш дуэт на последней позиции, уступая лидерам 54 секунды.

20:34

Домрачева закрыла все мишени! Юрлова последовала ее примеру.

20:33

Бескон один раз промахивается! У Херрман два промаха!

20:32

Шипулин десятым передал эстафету Юрловой c отставанием в 55 секунд от лидера.

20:31

Шипулин уходит на один круг.

20:30

Шемп не закрыл одну мишень. Теперь французы лидируют.

20:28

Россия переместилась на девятую позицию с отставанием от лидера в 37,5 секунд.

20:27

Юрлова и Домрачева промахиваются по разу!

20:26

Херрман и Бескон промахиваются два раза! Джима допускает один промах, Виткова — три.

20:25

Херрман теперь первая!

20:25

Шипулин передал эстафету восьмым, отставание от Украины 20 секунд.

20:24

На первом месте пока бегут украинцы.

20:23

Бьорндален один раз промахнулся.

20:22

У Шипулина два промаха на «лежке». У Шемпа — один.

20:21

Пока на первом месте Франциска Пройс и Симон Шемпп из Германии.

20:20

Россиянка передала эстафету Антону Шипулину. Пока Россия идет на второй позиции.

20:19

Юрлова закрыла все мишени на огневом рубеже! Домрачева один раз промахнулась.

20:17

Юрлова пока бежит третьей.

20:16

Девушки начинают гонку, а завершат ее мужчины.

20:15

Началась гонка!

20:05

Дарья Домрачева естественно побежит с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

20:00

Отметим, что за немецкую команду выступят сразу четыре спортсмена.

19:55

Сборную России сегодня представят Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин.

19:50

Гонка начнется в 20:15 мск.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции масс-старта Рождественской гонки. На этих соревнованиях с болельщиками прощается Антон Шипулин, который завершает карьеру, а также Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.