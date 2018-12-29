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«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу

Жена Мамаева: дети уже перестали плакать по Мамаеву, ждут Новый год

Жена Павла Мамаева Алана призналась, что дети уже перестали плакать по поводу того, что их отец находится под стражей в СИЗО. В данный момент они просто ждут его возвращения и готовятся встречать Новый год. Также Алана в своем инстаграме посмеялась над девушкой, которую считает любовницей мужа.

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана откровенно высказалась о дружбе своего мужа с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

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По мнению женщины, футболисты не могут отрицательно влиять друг на друга, поскольку уже давно вышли из детского возраста и отдают себе отчет в поступках.

«Когда я слышу, что говорят, что кто-то виноват — Паша испортил Сашу или Саша испортил Пашу — никто никого не портил.

Они уже не маленькие мальчики, они же понимают, что они делают. Даже если не понимают, то сидят сейчас — поймут», — заявила Алана в интервью телеканалу «360».

Тем не менее супруга Мамаева отметила, что, когда давние друзья оказываются в одной компании, они нередко попадают в неоднозначные истории («приключения», как сказала женщина). Однако она не намерена каким-либо образом препятствовать дружбе Павла и Александра.

Также Алана поведала о том, как дети переживают длительное отсутствие отца. Напомним, чета Мамаевых воспитывает общую дочь, а также сына Аланы от первого брака.

«Дети все знают, мы уже вышли из той фазы, когда плакали и грустили, сейчас мы просто ждем папу, нам просто нужно подождать.

Ничего страшного, что папа находится там, главное, что он жив и здоров, он выйдет и будет с нами», — отметила женщина.

Мамаева призналась, что рассказала детям правду об аресте отца и помещении в следственный изолятор, поскольку скрыть эту информацию все равно было невозможно из-за масштабного освещения в СМИ.

Несмотря на такое незавидное положения главы семьи, в доме Мамаевых царит предпраздничное настроение — дети готовятся встречать Новый год.

«Я хочу пригласить Деда Мороза, который принесет письма от папы. Папа написал письмо, адресованное Алиске и Алексу, у каждого есть по своему письму,

и Дед Мороз должен эти письма еще принести, поэтому Новый год все равно у нас есть», — подчеркнула Алана.

Кроме того, супруга футболиста «Краснодара» поделилась ностальгическими воспоминаниями о прошлом праздновании Нового года, которое состоялось на тайском острове Самуи.

Женщина призналась, что ей непривычно отмечать этот праздник в холоде, поскольку семья обычно выбирается на 31 декабря куда-нибудь в теплые края, на море.

«В прошлом году был салют, нереально круто, мы еще запустили дрон, все это снимали. Каждый Новый год у нас классный — он у нас такой уютный, семейный», — отметила Мамаева.

Помимо откровенных слов в интервью, женщина активно делится подробностями личной жизни со своими подписчиками в инстаграме.

«А тем временем, пока мы с Пашей мирились в начали все с чистого листа, страсти не утихают...

Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка??? Правильно!!! Хочет рассказать правду.

Я-то думала, там чистосердечное признание...», — написала Алана, прикрепив изображения человека, который бьет ладонью себе по лбу.

Общаясь в комментариях с поклонниками, женщина даже прикрепила ссылку на инстаграм предполагаемой любовницы Павла.

Напомним, после ареста Мамаева супруга обвинила его в нескольких изменах. В частности, упоминалась некая флористка из Вильнюса.

«Мой «муж» семью променял на *** (девушку легкого поведения), из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — писала женщина в инстаграме.

Кроме того, Алана выходила в прямой эфир социальной сети, чтобы рассказать, как развивается ситуация.

«Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли!

Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается.

Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала.

Когда я об этом всем только узнала, то спросила, почему он так сделал. Он говорил: «Прости, в меня бес вселился». Обещал, что закончит все общение с ней, поедет в Вильнюс и плюнет ей в лицо, скажет, что любит свою жену», — рассказывала Алана.

Однако до разборок с любовницей придется еще подождать. Решением Мосгорсуда пребывание Мамаева и Кокорина в «Бутырке» было продлено до 8 февраля.

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