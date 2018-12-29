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Стал третьим: Хачанов обыграл Тима

Хачанов занял третье место на турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Доминика Тима в матче за третье место турнира в Абу-Даби. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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17:34

На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание!

Вместе с вами за ходом матча следил Алексей Дубровин.

17:29

10:3 побеждает на тай-брейке Карен и выигрывает матч.

17:27

9:3!

17:26

4:1 в пользу Карена.

17:24

Третий сет — это чемпионский тай-брейк.

17:21

Под ноль берет гейм Тим и побеждает 6:4 во втором сете. Решающей станет третья партия.

17:19

30:0 на подаче Тима.

17:18

5:4 — делает брейк Тим.

17:17

Меньше после второй подряд двойной ошибки.

17:17

Опять ровно после двойной ошибки россиянина.

17:16

Брейк-пойнт был у Тима, но Хачанов сравнял счет.

17:15

Ровно в пятый раз за гейм! Очень упорная борьба в этом сете.

17:14

Удачно получилось укоротить у Карена. Больше.

17:13

Ровно в третий раз в гейме!

17:12

Ровно. Ошибается Карен.

17:12

Больше.

17:11

40:40. Стал не успевать россиянин за Домиником.

17:10

40:15

17:09

30:15 после отличной подачи Хачанова.

17:08

0:15. Доминик попал в боковую линию навылет.

17:07

4:4!

17:06

Сначала было больше у австрийца, но потом он снова совершил двойную ошибку. Ровно.

17:06

40:40!

17:05

30:40. Скрытый матчбол у Карена.

17:03

15:30!

17:03

Подал в сетку Тим после подачи.

17:02

0:15. Совершает двойную ошибку Тим.

17:01

Опять уверенно берет гейм Карен.

17:00

40:0 после очередной ошибки Тима.

16:58

3:3!

16:57

40:15. Зацепил все-таки очко Карен на подаче соперника.

16:56

40:0. Измотал Хачанов Тим в долгом розыгрыше, а потом пробил навылет.

16:55

30:0 после двух ударных подач Тима!

16:54

Хачанов взял гейм. Россиянин повел 3:2.

16:53

40:30 у Хачанов. Просто отличной у него получилось последняя подача.

16:52

30:15 на подаче Карена. С такой подачей игроков второй сет вполне может дойти до тай-брейка.

16:50

Гейм за австрийцем! 2:2.

16:48

15:15

16:47

Берет Хачанов свою подачу. 2:1!

16:46

40:0 уже у Карена. Мощно подает российский теннисист!

16:45

Сравнял все-таки счет в сете Тим. 1:1 у нас пока.

16:44

30:30 — промазал Тим.

16:43

30:15 — хороший выход к сетке получился у австрийца.

16:42

15:15 на подаче Тима.

16:41

Гейм за Хачановым.

16:40

40:0 уже на подаче Карена.

16:40

Первый сет Карен выиграл всего за 33 минуты.

16:39

Отдыхают пока спортсмены.

16:37

Под ноль взял следующий гейм Карен! За ним победа в первом сете со счетом 6:3.

16:36

Но россиянин смог сравнять счет и взял гейм! Это было красиво! 5:3 в пользу Хачанова.

16:33

Теперь брейк-пойнт у Тима.

16:32

30:30. Упорная борьба у нас.

16:32

15:15 на подаче Карена.

16:30

Но берет все-таки чужую подачу Карен. Тим попал в сетку, совершив невынужденную ошибку. 4:3 — повел Хачанов.

16:29

Но Тим идет в атаку. 30:40 уступает Карену, два мяча отыграл.

16:29

Опа! 0:40 проигрывает на своей подачи Тим! Это тройной брейк-пойнт.

16:27

Очередной хороший выход к сетке у Карена. И 3:3!

16:26

30:0 уже у Хачанова.

16:24

Но все-таки Тим взял свою подачу. 3:2. Но брейка стоит ждать от одного из игроков уже в первом сете.

16:23

Уф! 0:30 на подаче Тима.

16:21

Есть! 2:2! Хачанов шикарно вышел к сетке и сыграл в противоход сопернику!

16:20

Несколько раз было больше у Карена, но Тим раз за разом выравнивал ситуацию.

16:19

Сравнял счет австриец. Возможно, он сможет зацепиться за подачу Карена. Но не хотелось бы.

16:18

40:15 на подаче Карена. Хорошо играют на своей подачи теннисисты.

16:16

Тим берет свою вторую подачу! 2:1 в пользу австрийца.

16:13

Карен взял свою подачу! 1:1!

16:10

Взял гейм австриец. 1:0 в пользу Тима.

16:08

15:40. Сразу двойной брейк-пойнта у Хачанов. Но Тим смог его отыграть и взял гейм.

16:06

Матч начался!

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место турнира в Абу-Даби, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и австриец Доминик Тим.