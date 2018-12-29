Стал третьим: Хачанов обыграл Тима

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На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание!
Вместе с вами за ходом матча следил Алексей Дубровин.
10:3 побеждает на тай-брейке Карен и выигрывает матч.
9:3!
4:1 в пользу Карена.
Третий сет — это чемпионский тай-брейк.
Под ноль берет гейм Тим и побеждает 6:4 во втором сете. Решающей станет третья партия.
30:0 на подаче Тима.
5:4 — делает брейк Тим.
Меньше после второй подряд двойной ошибки.
Опять ровно после двойной ошибки россиянина.
Брейк-пойнт был у Тима, но Хачанов сравнял счет.
Ровно в пятый раз за гейм! Очень упорная борьба в этом сете.
Удачно получилось укоротить у Карена. Больше.
Ровно в третий раз в гейме!
Ровно. Ошибается Карен.
Больше.
40:40. Стал не успевать россиянин за Домиником.
40:15
30:15 после отличной подачи Хачанова.
0:15. Доминик попал в боковую линию навылет.
4:4!
Сначала было больше у австрийца, но потом он снова совершил двойную ошибку. Ровно.
40:40!
30:40. Скрытый матчбол у Карена.
15:30!
Подал в сетку Тим после подачи.
0:15. Совершает двойную ошибку Тим.
Опять уверенно берет гейм Карен.
40:0 после очередной ошибки Тима.
3:3!
40:15. Зацепил все-таки очко Карен на подаче соперника.
40:0. Измотал Хачанов Тим в долгом розыгрыше, а потом пробил навылет.
30:0 после двух ударных подач Тима!
Хачанов взял гейм. Россиянин повел 3:2.
40:30 у Хачанов. Просто отличной у него получилось последняя подача.
30:15 на подаче Карена. С такой подачей игроков второй сет вполне может дойти до тай-брейка.
Гейм за австрийцем! 2:2.
15:15
Берет Хачанов свою подачу. 2:1!
40:0 уже у Карена. Мощно подает российский теннисист!
Сравнял все-таки счет в сете Тим. 1:1 у нас пока.
30:30 — промазал Тим.
30:15 — хороший выход к сетке получился у австрийца.
15:15 на подаче Тима.
Гейм за Хачановым.
40:0 уже на подаче Карена.
Первый сет Карен выиграл всего за 33 минуты.
Отдыхают пока спортсмены.
Под ноль взял следующий гейм Карен! За ним победа в первом сете со счетом 6:3.
Но россиянин смог сравнять счет и взял гейм! Это было красиво! 5:3 в пользу Хачанова.
Теперь брейк-пойнт у Тима.
30:30. Упорная борьба у нас.
15:15 на подаче Карена.
Но берет все-таки чужую подачу Карен. Тим попал в сетку, совершив невынужденную ошибку. 4:3 — повел Хачанов.
Но Тим идет в атаку. 30:40 уступает Карену, два мяча отыграл.
Опа! 0:40 проигрывает на своей подачи Тим! Это тройной брейк-пойнт.
Очередной хороший выход к сетке у Карена. И 3:3!
30:0 уже у Хачанова.
Но все-таки Тим взял свою подачу. 3:2. Но брейка стоит ждать от одного из игроков уже в первом сете.
Уф! 0:30 на подаче Тима.
Есть! 2:2! Хачанов шикарно вышел к сетке и сыграл в противоход сопернику!
Несколько раз было больше у Карена, но Тим раз за разом выравнивал ситуацию.
Сравнял счет австриец. Возможно, он сможет зацепиться за подачу Карена. Но не хотелось бы.
40:15 на подаче Карена. Хорошо играют на своей подачи теннисисты.
Тим берет свою вторую подачу! 2:1 в пользу австрийца.
Карен взял свою подачу! 1:1!
Взял гейм австриец. 1:0 в пользу Тима.
15:40. Сразу двойной брейк-пойнта у Хачанов. Но Тим смог его отыграть и взял гейм.
Матч начался!
Добрый вечер, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место турнира в Абу-Даби, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и австриец Доминик Тим.