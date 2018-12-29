Разбитое сердце Костова: с кем Медведева проводит каникулы

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая с лета проживает и тренируется в Канаде у местного специалиста Брайана Орсера, наконец порадовала своих московских фанатов длительным визитом.

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Вообще спортсменка приехала в Россию для участия в чемпионате страны, который состоялся с 20 по 23 декабря в Саранске, однако затем решила заехать в родной город — Москву, чтобы отметить здесь Новый год.

«В Канаде не хватает оливье? Это да», — согласилась Медведева

с ведущими прямого эфира на Love Radio, который она посетила вместе со своим близким другом — болгарским певцом Кристианом Костовым.

Сейчас у серебряного призера Пхенчхана достаточно свободного времени — должно быть, такое случилось впервые в ее жизни с тех пор, как она начала серьезно заниматься фигурным катанием.

По итогам национального первенства Евгении не удалось отобраться в сборную России на чемпионат Европы и даже Универсиаду (она попала только в список запасных). В такой ситуации очевидно, что и на более статусный чемпионат мира спортсменка вряд ли поедет — разве что кто-то из членов сборной получит травму или начнет неожиданно проваливаться на стартах.

Таким образом, у Медведевой появилась возможность спокойно отдохнуть в кругу семьи, встретиться с друзьями, перевести дух и немного отвлечься от спорта.

Например, сейчас Евгения принимает активное участие в записи своего показательного выступления для новогоднего шоу на одном из телеканалов.

Правда, на турнирах спортсменка показывает эту программу в белой мужской рубашке, накинутой поверх темной комбинации, однако на открытом катке в мороз нельзя позволить себе такой изысканный наряд. Так что теплая розовая шапка и уютный свитер — вот костюм Медведевой для новогоднего выступления.

Кстати, исполняет она эту программу под песню уже упомянутого Кристиана Костова Beautiful Mess. С этой композицией юноша занял второе место на «Евровидении»-2017.

Однако такого сотрудничества певцу мало. В прямом эфире на радио он признался, что давно мечтает «вытащить Медведеву на каток» и взять пару уроков.

«Я уже несколько раз говорил Жене, что хочу пойти с ней на каток и чтобы она научила меня кататься. Я просто ходячая катастрофа.

В первый день катания на сноуборде я сломал руку… так что мне нужна помощь. Думаю, пока Женя в Москве, я смогу ее вытащить куда-нибудь покататься. Нам довольно сложно сейчас встретиться. Она далеко, живет в Канаде, я тоже далеко — 2,5 месяца был в Вене», — отмечал Костов.

Судя по всему, в этот Новый год Медведева исполняет мечты своих друзей и поклонников. В инстаграме фигуристки появилось несколько совместных фото с Кристианом, после чего стало ясно — они действительно сходили на каток.

У Медведевой подпись к снимкам гласила: «Теплая зима».

Костов выложил в своем инстаграме точно такие же фото, но подписал их по-другому — изображением сердца.

В комментариях под этим постом поклонники исполнителя уже успели предположить, что между молодыми людьми все-таки возникли какие-то чувства, несмотря на то что оба это отрицают.

«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Любовь? Нет, мы просто очень близкие друзья.

Она очень хороший друг», — говорил Костов в недавнем эфире радио.

Медведева же отнекивалась от возможных отношений в интервью для официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я выбрала песню Кристиана для показательного номера, и так получилось, что два 18-летних подростка работают вместе.

Но я хочу сразу же развеять все, что нагоняют обычно СМИ, — мы не пара.

Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты. Эта та дружба, которой хочется дорожить, но мы не пара, мы не встречаемся».

Вскоре Медведева вернется в Канаду, чтобы продолжить тренировки (она обещала выступить еще на нескольких не очень значительных стартах в этом сезоне), однако кто знает, может, на этих незапланированных каникулах в ее жизни все-таки произойдут грандиозные новогодние перемены?

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