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От Хабиба до Загитовой: лучшие спортсмены года

Хабиб, Загитова и Мбаппе: лучшие спортсмены года

Уходящий год стал насыщенным для мира спорта. Было много сенсаций, ожидаемых взлетов и падений. Алина Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в фигурном катании, опередив Евгению Медведеву, Хабиб Нурмагомедов не оставил никаких шансов Конору Макгрегору в поединке за пояс чемпиона UFC, а Александр Овечкин принес «Вашингтону» первую победу в Кубке Стэнли в истории. «Газета.Ru» называет лучших спортсменов уходящего года.

Хабиб Нурмагомедов

Главным медийным персонажем российского спорта уходящего года стал боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Его имя вошло в топ самых тиражируемых личностей интернета, а в инстаграме боец стал вторым россиянином по количеству подписчиков.

Весной Нурмагомедов получил титульный бой в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где с огромным гандикапом уверенно забрал победу у Эла Яквинты.

Однако чемпионский пояс принес Хабибу куда меньше известности, чем его защита в бою с Конором Макгрегором. Так случилось, что волей судьбы Хабиб и Конор оказались по разные стороны баррикад, во многом благодаря чему UFC и организовал их поединок. Бой ожидаемо завершился победой россиянина, после чего перерос в грандиозную драку, что еще больше увеличило популярность Нурмагомедова.

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Примечательно, что Орел не сможет получить звание заслуженного мастера спорта России из-за отсутствия единой федерации у MMA. При этом в 2018 году Хабиб принес России колоссальную популярность на международном уровне — в первую очередь, самбо, — а также действительно заставил многих соотечественников увлечься MMA, разбив стереотип о том, что это вовсе не спорт, а просто драки.

Еще год назад было тяжело представить, что полстраны, независимо от своего отношения к MMA, встанут в выходной день в шесть утра, чтобы посмотреть турнир UFC. Сейчас это реальность.

Для бокса 2018 год сложился не слишком гладко из-за возросшей популярности MMA, однако Сауль Альварес сделал то, что до него не покорялось ни одному спортсмену.

Канело со второй попытки отобрал сразу четыре пояса у казахстанского боксера Геннадия Головкина, после чего заключил сделку со стриминговым сервисом DAZN на $365 млн. Предыдущее достижение принадлежало бейсболисту «Нью-Йорк Янкис» Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году заключил контракт с клубом «Майами Марлинс» на 13 лет и $325 млн. Контракт Альвареса с DAZN рассчитан на пять лет, в течение которых чемпион должен провести 11 поединков. При этом эта сумма возрастет в разы в зависимости от успехов Альвареса на ринге.

15 декабря мексиканец на «Мэдисон-сквер-гарден» в привычной для себя манере уничтожил Рокки Филдинга и завоевал чемпионский пояс в третьей для себя весовой категории.

Он молод, перспективен и после победы над Головкиным считается одним из главных надежд бокса в грядущем году.

Алина Загитова

2018-й сложился для Алины Загитовой неоднозначно, однако этот год в любом случае стал для нее лучшим в карьере.

В возрасте 16 лет Алина вошла в заявку сборной России на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, где между ней и Евгенией Медведевой развернулось настоящее противостояние.

Загитова выиграла произвольную программу, установив новый мировой рекорд в короткой программе — 82,92 балла, а Евгения отстала от соперницы всего на 1,31 пункта. В произвольном выступлении спортсменки показали необычно редкий для современности результат — они набрали абсолютно одинаковое количество баллов (156,65 балла). Загитова опередила соперницу только в короткой программе и благодаря этому стала олимпийской чемпионкой.

В нынешнем сезоне Загитова без проблем квалифицировалась в финал Гран-при, однако в Ванкувере все было не очень хорошо.

Ученица Этери Тутберидзе уступила японке Рики Кихире, установившей новый мировой рекорд в короткой программе с результатом 82,51 балла, и заняла второе место.

На чемпионате России Алина выступала в ранге безоговорочного фаворита. Короткую программу она уверенно выиграла, однако в произвольной откровенно «поплыла» и заняла лишь 14 место. По итогам турнира формировалась окончательная заявка сборной России на чемпионат Европы 2019 года в Минске, и Загитова туда попала.

В этом сезоне блистали молодые гении Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Повзрослевшая Загитова на их фоне уже не кажется лидером отечественного фигурного катания, однако стабильно держит свой уровень и борется за самые высокие места, чего не скажешь о Евгении Медведевой. Для фигуристки это огромное достижение.

Александр Овечкин

К большому сожалению, Александр Овечкин не смог принять участие в Олимпийских играх. %

Но прошедший сезон в «Вашингтон Кэпиталз» стал для россиянина переломным. За столь продолжительное время в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин не смог стать обладателем Кубка Стэнли, но все изменилось в минувшем сезоне.

Уверенное выступление Овечкина позволило «Вашингтону» прогреметь на все Штаты и завоевать главный трофей сильнейшей лиги мира.

Сам россиянин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — лучшему игроку плей-офф НХЛ. В России успех Овечкина встречали с безумной радостью, что, разумеется, отразилось на его личном и профессиональном рейтинге на родине.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе, пожалуй, не просто прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И не в плане завоевания «Золотых мячей», а в масштабе доминирования на мировой арене. Что примечательно, «предательский переход» Килиана из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» не был воспринят с негативной стороны — большинство признало, что этот трансфер довольно разумен.

Монегаски барахтаются в концовке турнирной таблицы, а «ПСЖ» стремится к лидерству в мировом футболе.

В 2018 году Мбаппе в возрасте 20 лет стал лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2018, а также завоевал приз France Football лучшему молодому футболисту.

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