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«Грязная игра»: Зеппельт ответил на письмо РУСАДА Путину

Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции

Немецкий журналист и автор документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт, говоря об обращении РУСАДА к президенту страны Владимиру Путину, заявил, что «России грозит тотальная катастрофа». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что «повода для беспокойства нет».

Немецкий журналист и автор серии документальных фильмов о допинговом скандале в российском спорте Хайо Зеппельт отреагировал на обращение руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к президенту страны с призывом помочь с решением проблем при передаче данных Московской антидопинговой лаборатории экспертной группе Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его мнению, Россия может не уложиться в сроки, назначенные WADA, и, соответственно, вновь лишиться членства в международном ведомстве.

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«Грязная игра — на очереди следующий раунд. По всей видимости, Россия пока не готова предоставить оригинал данных из Московской лаборатории. Дедлайн, установленный WADA, — 31 декабря. Что дальше?

Драматичный шаг: шеф РУСАДА обращается к Владимиру Путину, чтобы избежать тотальной катастрофы. Жесткие последствия для российского спорта? Российский вице-премьер заявляет: Россия не решит проблему с передачей данных до дедлайна.

Очевидно, Россия считает гораздо большей угрозой передачу секретных данных, чем изоляцию для спортсменов. Тревожное развитие событий. Что скрывает Россия?» — написал Зеппельт в своем твиттере.

Немец напомнил, что для полного восстановления в правах РУСАДА обязана предоставить доступ к данных Московской антидопинговой лаборатории представителям WADA. В противном случае российское ведомство вновь может быть дисквалифицировано, а в отношении отечественных спортсменов проведены новые проверки.

«А помните, как в середине ноября президент WADA Крэйг Риди говорил, что эта ситуация точно будет решена в срок? Если Россия не выполнит условий WADA до 31 декабря, наступит момент истины. В том числе и для лидеров WADA — Риди и Ниггли. Как они отреагируют теперь? Еще один хитрый ход или же незамедлительное отстранение РУСАДА? Или же последуют еще более жесткие санкции, основанные на более серьезных критериях соответствия WADA?» — продолжил Зеппельт.

Позицию немецкого журналиста поддержал и шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, который также известен своими критическими высказываниями в адрес России, которую он регулярно обвиняет в нарушении антидопинговых правил.

«Осталось четыре дня для получения данных Московской лаборатории. Если РУСАДА не уложится до дедлайна, то WADA придется отстранить РУСАДА снова»,

— написал Самуэльссон в твиттере.

Напомним, что WADA поставило РУСАДА в сентябре этого года условие до 31 декабря предоставить данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории. Однако за несколько дней до окончания данного срока генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что данная процедура не проведена до сих пор, а также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

«Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов. Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать.

Ведь препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб», — передает ТАСС сообщение письма гендиректора РУСАДА.

Однако в Кремле, ознакомившись с данным обращением, выразили мнение, что «повода для беспокойств нет», а слова Гануса о «трагедии российского спорта» беспочвенны.

«Безусловно видели, внимательно ознакомились с этим обращением. Вместе с тем, в силу того процесса, который происходит, господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, он просто не знает деталей. В любом случае, это экспертная точка зрения, она будет приниматься в расчет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада независимого эксперта Ричарда Макларена и отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел очередное заседание в отношении российского ведомства, на котором большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах.

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