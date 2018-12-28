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«Горько и больно»: умер Евгений Зимин

Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

На 72-м году жизни скончался легендарный хоккеист «Спартака» и сборной СССР Евгений Зимин. У двукратного олимпийского чемпиона остановилось сердце. Прощание с Зиминым состоится 29 декабря.

28 декабря не стало легендарного хоккеиста московского «Спартака» и сборной СССР Евгения Зимина. На 72-м году жизни у двукратного олимпийского чемпиона остановилось сердце. Об этом объявила пресс-служба красно-белых. При этом о причинах смерти официально не сообщается.

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«Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72» Евгения Зимина. Ему шел 72-ой год»,

— говорится в сообщении.

Свои соболезнования в адрес родных и близких Зимина выразили в Федерации хоккея России (ФХР).

«Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича, а также всем хоккейным болельщикам, которые восхищались его игрой, а также работой в качестве комментатора на спортивном телевидении», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

В последние годы Зимин занимался не только организационной деятельностью, но и работал в сфере массмедиа. В частности, в начале 2000-х он был комментатором спортивного канала 7ТВ, а в 2010 году комментировал хоккейные матч на Олимпийских играх в Ванкувере. Кроме того, Зимин выступал в качестве эксперта. Трагическую новость о кончине 71-летнего ветерана прокомментировал президент ФХР и бывший партнер Зимина по сборной Владислав Третьяк.

«Талантливый человек, чемпион мира. Само собой, ярче всего запомнилась его шайба в Суперсерии 1972 года. Он много лет выступал за «Спартак», был лидером команды.

Уникальный хоккеист, своеобразный. И комментатор он был прекрасный. Но вот в конце жизни подкачало здоровье. Мои искренние соболезнования», — цитирует Третьяка канал «360».

Прощание с Зиминым состоится 29 декабря в 11:30 в Николо-Архангельском крематории. Кроме того, в память о двукратном олимпийском чемпионе ближайший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Спартак», который пройдет 28 декабря в Ярославле, начнется с минуты молчания.

«Игроки московской команды выйдут на матч в траурных повязках», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

В своей карьере Зимин выступал за московские «Локомотив», «Спартак» и «Крылья Советов», а также тверской СКА МВО. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР и столько же раз поднимал над головой Кубок страны.

Вместе со сборной СССР Зимин выиграл олимпийские Игры в Гренобле (1968) и Саппоро (1972). Легендарный хоккеист известен также как автор первой шайбы советской команды в знаменитой Суперсерии-1972 против сборной Канады, состоящей из восьми матчей.

В первой встрече при счете 2:0 в пользу канадцев именно Зимин сократил отставание в счете, после чего хоккеисты СССР добились волевой и разгромной победы — 7:3.

«Игра складывалась для нас не слишком удачно. Канадцы начали первый период очень хорошо! С настроем, с агрессией… И вот 2:0 в их пользу. Но как раз после второй шайбы канадцев в наши ворота мы расслабились! Словно сбросили с себя весь груз ответственности», — приводит слова легендарного хоккеиста «Советский спорт».

Зимин был также известен своей скромностью и джентльменским поведением.

«Болельщики думают, что после моего гола все изменилось? Нет-нет! Все изменил гол канадцев — второй в наши ворота. Я это давно понял. А многие до сих пор не понимают. Так и думают, вот Зимин забросил важную шайбу, а уже потом… Но все не так.

Мы уже и до этой моей шайбы там столько моментов создали — навалом!» — говорил Зимин в одном из своих последних интервью в сентябре 2017 года.

Высокие человеческие качества ветерана отметили и в «Спартаке».

«Евгений Зимин. Любимец спартаковских болельщиков, который всю свою жизнь проповедовал простую истину: хоккей — это прежде всего Игра. Он умел в этой Игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно…» — говорится в заявлении красно-белых.

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