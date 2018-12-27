Судный день: Карлсен борется за звание чемпиона. LIVE

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Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонВест Хэм Юнайтед
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралВитязь
4:2
закончен
12:30
АмурСКА
0:2
закончен
U20 ЧМ / 2019
00:00
Россия U20Дания U20
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
3:1
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
2:5
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
6:5 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
1:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
0:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзБаффало Сэйбрз
4:1
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
5:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
2:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
2:1
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
4:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
2:1
закончен
Евролига
20:00
Химки Баскония
77:85
закончен
20:15
Дарушшафака Олимпиакос
79:75
закончен
22:05
Маккаби Т-А Олимпия Милан
94:92
закончен
23:00
Барселона Анадолу Эфес
80:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
112:96
закончен
04:00
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
127:113
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
117:116
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
109:110
закончен
06:30
Юта ДжазФиладельфия Сиксерс
97:114
закончен
Шахматы / Чемпионат мира по рапиду и блицу
15:00
Непомнящий и Андрейкин лидируют после 10-го тура
закончен
Теннис / Турнир в Абу-Даби
17:00
Карен Хачанов (Россия) — Доминик Тим (Австрия)
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвангард
не начался
17:00
АвтомобилистДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
ТракторБарыс
не начался
19:00
ЛокомотивСпартак
не начался
19:30
СеверстальДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиЙокерит
не начался
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
20:30
Динамо РТорпедо
не начался
20:30
СлованНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
Евролига
20:30
Фенербахче Реал Мадрид
не начался
22:00
Панатинаикос ЦСКА
не начался
22:30
Бавария Будучность
не начался
23:00
Гран Канария Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по рапиду и блицу
15:00
Третий игровой день
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЮвентусСампдория
не начался
17:00
КьевоФрозиноне
не начался
17:00
ЭмполиИнтер М
не начался
17:00
ДженоаФиорентина
не начался
17:00
ЛациоТорино
не начался
17:00
ПармаРома
не начался
17:00
СассуолоАталанта
не начался
17:00
УдинезеКальяри
не начался
20:00
НаполиБолонья
не начался
22:30
МиланСПАЛ
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
не начался
18:00
ФулхэмХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Лестер СитиКардифф Сити
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
не начался
18:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
не начался
20:30
ЛиверпульАрсенал
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
не начался
00:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
не начался
04:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
не начался
Судный день: Карлсен борется за звание чемпиона. LIVE

Онлайн третьего игрового дня чемпионата мира по рапиду и блицу

В Санкт-Петербурге проходит третий игровой день чемпионата мира по рапиду и блицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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14:50

Сегодня в Северной столице пройдут последние пять туров и станет известно имя нового чемпиона. В прошлом году, напомним, первенсвовал индиец Вишванатан Ананд.

14:45

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен идет на 18-м месте с семью баллами, Сергей Карякин входит в топ-25 с 6,5 баллами.

14:40

После десяти туров чемпионата мира по рапиду лидируют россияне Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Максим Матлаков, а также китайцы Ван Хао и Юй Янъи. У всех по 7,5 балла.

14:35

Партии начнутся в 15.00 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного, третьего игрового дня чемпионата мира по рапиду.