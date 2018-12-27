Судный день: Карлсен борется за звание чемпиона. LIVE

После десяти туров чемпионата мира по рапиду лидируют россияне Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Максим Матлаков, а также китайцы Ван Хао и Юй Янъи. У всех по 7,5 балла.