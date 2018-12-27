Судный день: Карлсен борется за звание чемпиона. LIVE

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Трансляция
С конца
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14:50
Сегодня в Северной столице пройдут последние пять туров и станет известно имя нового чемпиона. В прошлом году, напомним, первенсвовал индиец Вишванатан Ананд.
14:45
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен идет на 18-м месте с семью баллами, Сергей Карякин входит в топ-25 с 6,5 баллами.
14:40
После десяти туров чемпионата мира по рапиду лидируют россияне Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Максим Матлаков, а также китайцы Ван Хао и Юй Янъи. У всех по 7,5 балла.
14:35
Партии начнутся в 15.00 мск.
14:30
Добрый день, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного, третьего игрового дня чемпионата мира по рапиду.