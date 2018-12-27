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«На краю пропасти»: Путина просят защитить российский спорт

Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции

Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта. Ганус попросил помощи у главы государства, поскольку, по его словам, отечественный спорт находится «на грани пропасти».

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу одной из главных тем российского спорта. Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) до сих пор не могут получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS), из-за чего РУСАДА и отечественные спортсмены вновь находятся под угрозой отстранения.

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Напомним, что 22 декабря экспертной группе WADA во главе с независимым доктором Хосе Антонио Паскуалем было отказано в предоставлении данных Московской лаборатории из-за несертифицированного оборудования. По решению исполкома WADA от 20 ноября о полном восстановлении РУСАДА в правах, если сбор информации из Московской лаборатории не будет осуществлен до 31 декабря 2018 года, то российскую организацию вновь признают несоответствующей кодексу.

В этом случае отечественные спортсмены будут лишены права выступать за рубежом, а Россия не сможет принимать международные турниры.

По словам Гануса, ситуация достигла своего пика.

«Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России», — говорится в письме гендиректора РУСАДА, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Ганус в своем обращении к президенту призвал Путина предпринять меры, чтобы избежать серьезных проблем.

«Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов. Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта», – подчеркнул Ганус.

В том случае, если WADA все же получит данные LIMS, собранные с 2011 по 2015 год, то Россия все равно рискует оказаться в невыгодном положении.

В РУСАДА не стали опровергать тот факт, что в пробах спортсменов могут быть найдены запрещенные препараты. В случае, если его опасения подтвердятся, то международные ведомства проведут новые расследования в отношении россиян.

«Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб», — говорится в письме главы РУСАДА.

В заключении Ганус в очередной раз обозначил критичность ситуации: если до 31 декабря не будет достигнуто согласие с WADA, то это станет крахом для спортивного будущего России на международной арене.

«При звоне курантов, мы все будем отсчитывать не время до отзыва соответствия РУСАДА и, как следствие, спортивной самоизоляции России, а будем отсчитывать время до Нового года, полного побед и свершений, открывающего новые горизонты для наших спортсменов», — написал глава РУСАДА.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева согласна с тем, что происходящее с предоставлением допинг-проб для проверки может обернуться для России огромными неприятностями.

По ее мнению, если условия дорожной карты не будут выполнены, то это станет трауром для отечественного спорт.

«На мой взгляд, ситуация близка к критической. Мы все надеемся, и я в том числе, что все условия будут выполнены к обозначенному сроку, что все заявленные намерения будут подтверждены действиями. Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, которые были оглашены ранее, и тогда в нашем спорте наступит траур», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Мария Ласицкене, чемпионка Европы в прыжках в высоту, крайне встревожена ситуацией. Она предупредила, что уедет тренироваться за рубеж, если в России закроют допинг-контроль.

«Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории России будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб», — заявила спортсменка.

Экспертная комиссия WADA напишет официальный отчет о визите в Россию, который будет рассмотрен комитетом по соответствию 14-15 января 2019 года. В том случае, если лицензия РУСАДА будет отозвана, то российский спорт войдет в этап тяжелейшего кризиса, который будет крайне трудно преодолеть.

Вице-премьер Ольга Голодец, к слову, ничего ужасного в возникшей ситуации не видит. Она заверила, что вопрос окончательно будет решен уже в январе.

«Идет абсолютно рабочий процесс, окончание его мы ожидаем до 16 января», — сказала Голодец.

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