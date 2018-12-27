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Четыре ножевых, труп и расизм: кровавый матч в Милане

Скончался фанат «Интера», сбитый фургоном с фанатами «Наполи»

Во время матча итальянской Серии А между «Интером» и «Наполи» произошли массовые столкновения болельщиков. В результате одного из инцидентов четверо фанатов неаполитанской команды получили ножевые ранения, а один поклонник «нерадзурри» был насмерть сбит фургоном с болельщиками соперника.

Матч 18-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи» оказался в тени мрачных околофутбольных событий. Болельщики враждующих команд в канун Нового года устроили массовые потасовки.

Как итог: четыре ножевых ранения и один труп.

В преддверии поединка в окрестностях миланского «Сан-Сиро» между фанатами произошли массовые драки, в результате четыре болельщика «Наполи» получили ножевые ранения. По информации Calciomercato, троим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, а четвертый был доставлен в больницу, где ему наложили швы.

Этим эпизодом итальянские тиффози не ограничились. Вечер закончился трагически для одного болельщика «Интера» — 35-летнего мужчину сбил проезжавший мимо фургон.

Он в критическом состоянии был доставлен в госпиталь, где от полученных повреждений скончался утром четверга.

Как стало известно итальянским СМИ, в фургоне, который сбил фаната «Интера», находились болельщики «Наполи», направлявшиеся на стадион за час до начала игры. Автомобиль был остановлен радикальными поклонниками «Интера», которые хотели подраться с гостями.

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Между болельщиками произошла потасовка, после чего фанаты «Наполи» смогли вернуться в машину и по пути с места драки насмерть сбили поклонника «нерадзурри».

Из-за трагедии чемпионат Италии может быть приостановлен.

Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина

«Мы рассмотрим вариант с приостановлением чемпионата. У нас есть проблемы с общественным порядком, которые нужно решить. Я не психолог, но было видно, что некоторые футболисты нервничали по ходу матча», — подчеркнул Гравина.

«Сейчас я нахожусь на этапе размышлений. Произошли очень серьезные события. Мы посоветуемся с Министерством, с Национальным олимпийским комитетом, а затем примем решение», — приводит слова функционера Il Messaggero.

На поле было не менее жарко, чем за пределами стадиона. Несмотря на скромный счет 1:0 в пользу «нерадзурри», матч в итоге обернулся скандалом. В концовке встречи защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил предупреждение за фол на нападающем хозяев Маттео Политано, а после не придумал ничего умнее, чем поиронизировать в адрес судьи.

За аплодисменты арбитру Кулибали увидел перед собой вторую желтую карточку и отправился досматривать матч в раздевалку.

А в заключительные минуты игры форвард неаполитанской команды Лоренцо Инсинье поддался на провокацию со стороны нападающего «Интера» Бальде Кейта и получил прямую красную карточку.

По окончании матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признался, что он трижды просил остановить игру из-за проявления расизма со стороны болельщиков «Интера». По его мнению, именно это стало причиной срыва Кулибали, после чего неаполитанцы остались в меньшинстве.

«Мы трижды просили остановить игру, столько же раз делали объявления по стадиону. Обычно Кулибали спокоен, но на протяжении всего матча он подвергался расистским оскорблениям. Мы просили принять меры, но матч продолжался. Нам говорят: можно приостановить игру. Но когда? Когда объявят раз пять?» — возмутился Анчелотти.

Специалист отметил, что подобные вещи являются неприемлемыми для итальянского футбола, а также пообещал, что при повторении подобной ситуации он будет готов увести свою команду с поля.

«В следующий раз мы уйдем с поля. Да, получим техническое поражение, но мы к этому готовы»,

— цитирует Анчелотти Football Italia.

Сам Кулибали подтвердил слова Анчелотти о расизме, а также извинился за свое поведение и подчеркнул, что гордится цветом своей кожи.

«Извиняюсь за поражение и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком», — написал сенегалец в своем твиттере после игры.

Поддержал Кулибали лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду. В своем твиттере пятикратный обладатель «Золотого мяча» призвал бороться с любыми проявлениями расизма.

«Всегда считал, чтобы в мире и футболе нам необходимо образование и уважение. Нет расизму и любой форме оскорбления или дискриминации в футболе!» — написал Роналду.

Мэр Милана Джузеппе Сала был не меньше других разочарован поведением местных болельщиков и куда менее дипломатичнее Роналду.

Политик в жесткой форме раскритиковал фанатов «нерадзурри», а в качестве прививки от расизма предложил на один матч назначить капитаном «Интера» ганского полузащитника Квадво Асамоа.

«Это был позорный поступок в отношении такого большого спортсмена. Не люблю думать, что должны делать другие. Скажу только за себя. В следующий раз, если я услышу еще хотя бы один подобный выкрик, я просто встану и уйду. Я сделаю это для себя», — начал он.

«Интер» сделает то, что считает правильным. Мне бы хотелось, чтобы в следующем матче против «Эмполи» капитанская повязка была у Квадво Асамоа.

В то же время я прошу прощения у Калиду Кулибали от имени Милана и меня», — написал Сала на своей странице в фейсбуке.

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